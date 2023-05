¿Qué es el llamado techo de la deuda de EE.UU.? 1:15

Washington (CNN) -- Si el acuerdo bipartidista sobre el techo de la deuda se convierte en ley, echará por tierra cualquier esperanza que pudieran tener los prestatarios de que se extienda por novena vez la pausa federal para el pago de los préstamos estudiantiles.



El Gobierno de Biden ha dicho en repetidas ocasiones que la pausa en los pagos de préstamos federales a estudiantes por la pandemia terminaría a finales de este año, pero los funcionarios han dicho eso antes y han vuelto a prorrogar la pausa.

Esta vez, es posible que el secretario de Educación, Miguel Cardona, no pueda hacerlo. El acuerdo para abordar el límite de la deuda incluye una disposición que le impide específicamente volver a prorrogar la pausa en los pagos, según el texto del proyecto de ley.

La pausa "dejará de ser efectiva" 60 días después del 30 de junio, según el proyecto de ley.

Esto coincide aproximadamente con el plan del Gobierno de Biden de reanudar los pagos 60 días después del 30 de junio o 60 días después de que la Corte Suprema se pronuncie sobre el programa de condonación de préstamos estudiantiles, lo que ocurra primero. Se espera que la Corte emita su fallo a finales de junio o principios de julio.

El programa de condonación de préstamos estudiantiles promete hasta US$ 20.000 de alivio de la deuda para los prestatarios de bajos y medianos ingresos si la Corte Suprema permite que siga adelante. Aunque los republicanos de la Cámara de Representantes han votado anteriormente a favor de bloquear el programa, una ley que Biden ha prometido vetar, el acuerdo sobre el techo de la deuda lo deja establecido.

publicidad

Reanudar los pagos será una tarea sin precedentes

Cuando finalice la pausa a finales de este año, unos 44 millones de personas tendrán que volver a realizar los pagos de sus préstamos federales para estudiantes, y existe cierta preocupación sobre si el proceso se desarrollará sin problemas.

Muchas personas pueden estar confundidas sobre cuánto deben, cuándo pagar y cómo. Millones de prestatarios tendrán un administrador diferente a cargo de sus préstamos estudiantiles desde la última vez que hicieron un pago. El impago puede dar lugar a comisiones.

El Congreso asignó a la Oficina Federal de Ayuda al Estudiante (FSA, por sus siglas en inglés) unos US$ 800 millones menos de lo que el Gobierno de Biden había pedido para este año, manteniendo el presupuesto operativo de la oficina igual que el año pasado, a pesar de que habrá más trabajo que hacer. Algunos administradores de préstamos estudiantiles han recortado recientemente el horario de atención al cliente, lo que aumenta el temor a que la reanudación de los pagos sea un proceso accidentado.

Los expertos en préstamos estudiantiles recomiendan que los prestatarios se pongan en contacto con su administrador de préstamos estudiantiles con cualquier pregunta sobre sus préstamos tan pronto como sea posible, especialmente si están interesados en inscribirse en un plan de pagos basado en los ingresos. Estos planes, que fijan los pagos en función de los ingresos y el tamaño de la familia, pueden reducir los pagos mensuales, pero requieren que los prestatarios presenten algunos documentos.

Los prestatarios de préstamos estudiantiles federales pueden consultar el sitio web de la FSA para obtener información actualizada sobre la reanudación de los pagos.

La condonación de préstamos estudiantiles sigue sobre la mesa

Todas las miradas están puestas en la Corte Suprema mientras los prestatarios esperan a ver si se permite al Gobierno de Biden seguir adelante con su programa de condonación de préstamos estudiantiles.

Según la propuesta, los prestatarios individuales que ganaron menos de US$ 125.000 en 2020 o 2021 y las parejas casadas o cabezas de familia que ganaron menos de US$ 250.000 al año podrían recibir una condonación de hasta US$ 10.000 de su deuda federal por préstamos estudiantiles.

Si un prestatario calificado también recibió una beca federal Pell mientras estaba matriculado en la universidad, el individuo es elegible para una condonación de hasta US$ 20.000.

Pero varias demandas sostienen que el Gobierno de Biden está abusando de su poder y utilizando la pandemia de covid-19 como pretexto para cumplir la promesa electoral del presidente de condonar la deuda estudiantil.

Hasta ahora no se ha cancelado ninguna deuda. Pero si la Corte Suprema permite que el programa entre en vigor, es posible que el gobierno se mueva rápidamente para condonar las deudas de 16 millones de prestatarios que el Gobierno ya aprobó para el alivio.

Si los jueces anulan el programa de condonación de préstamos estudiantiles de Biden, es posible que el Gobierno introduzca algunas modificaciones en la política y vuelva a intentarlo, aunque ese proceso podría llevar meses.