(CNN) -- La tenista bielorrusa Victoria Azarenka dijo que "no fue justo" que el público de Wimbledon abucheara al final de su partido de cuarta ronda contra la ucraniana Elina Svitolina.

Como ha hecho tras enfrentarse a otras jugadoras rusas y bielorrusas, Svitolina —que ganó el ajustado encuentro por 2-6 6-4 7-6 (11-9)— se negó a estrechar la mano de Azarenka debido a la guerra que se está librando en su país natal.

En su lugar, Azarenka mostró su agradecimiento a su rival con un gesto de la mano en la red antes de que el público la abucheara al abandonar la pista.

"¿Qué puedo decir del público? No hay nada que decir", dijo la cabeza de serie número 19 a la prensa tras el partido. "No quiere dar la mano a los rusos ni a los bielorrusos. Respeté su decisión", dijo.

"¿Qué debería haber hecho? ¿Quedarme y esperar? No podía hacer nada que fuera correcto, así que hice lo que me pareció respetuoso con su decisión", añadió.

publicidad

Y continuó: "Pero esta conversación sobre dar la mano no es una conversación que cambie la vida. Así que si quieren seguir hablando de ello, sacarlo a relucir, darle importancia, titulares, lo que sea, sigan adelante".

"Me pareció un gran partido de tenis. Si la gente se va a centrar solo en los apretones de manos o en el público —bastante ebrio— que abucheó al final, es una pena. Probablemente sea eso al final del día".

Cuando abandonó la pista uno y los espectadores empezaron a abuchearla, Azarenka se detuvo, sacudió la cabeza con incredulidad e hizo un gesto con las manos por encima de la cabeza. Más tarde dijo que no tenía "ni idea" de lo que significaba el gesto.

"No puedo controlar a la multitud", añadió Azaenka. "No estoy segura de que mucha gente estuviera entendiendo lo que está pasando. Probablemente ha habido mucho Pimm's a lo largo del día".

El emocionante partido de este domingo se resolvió en el tie-break del último set, en el que Svitolina cerró la contienda con un ace.

La número 76 del mundo ha disfrutado este año de un magnífico regreso al tenis tras el nacimiento de su hija el pasado octubre.

El mes pasado alcanzó los cuartos de final del Abierto de Francia y ahora se enfrentará a la primera cabeza de serie, Iga Świątek, en los cuartos de final de Wimbledon.

"Creo que, después de dar a luz a nuestra hija, este es el segundo momento más feliz de mi vida", dijo Svitolina entre risas durante su entrevista en la pista.

"Ha sido un partido durísimo y cuando iba 0-2 abajo en el segundo set, los oí animarme y casi me dieron ganas de llorar".

Tras ir perdiendo en el segundo set, Svitolina respondió con dos quiebres de servicio para igualar el partido. En el último set se adelantó por 3-0, pero esta vez fue Azarenka la que contraatacó y llevó el partido a un tie-break decisivo.

Esta fue la primera victoria de Svitolina contra Azarenka tras cinco derrotas previas, y supone la segunda vez en su carrera que alcanza los cuartos de final de Wimbledon.

Cuando se le consultó sobre la reacción del público al final del partido, dijo: "Me pasó lo mismo en París [en el Abierto de Francia]. Jugué tres partidos en París de esta manera. Hoy también. Personalmente, creo que las organizaciones de tenis tienen que declarar que no habrá apretones de manos entre jugadores rusos, bielorrusos y ucranianos. No sé si quizás no está claro para la gente. Hay gente que no sabe realmente lo que está pasando. Así que creo que ésta es la manera correcta de hacerlo".