ANÁLISIS | El viaje del senador Joe Manchin a Nueva Hampshire hará temblar a los demócratas por la posibilidad de un tercer partido

(CNN) -- El senador de Virginia Occidental Joe Manchin volverá a distraer a los demócratas este lunes al aparecer en Nueva Hampshire con un grupo cuya exploración de una candidatura presidencial de un tercer partido está avivando los temores de que podrían entregar la Casa Blanca a Donald Trump.

El senador demócrata moderado participará en un foro organizado por el grupo No Labels para ayudar a lanzar una nueva plataforma de "sentido común" sobre inmigración, sanidad, control de armas, economía y otras cuestiones que, en su opinión, están siendo ignoradas por lo que considera dos partidos principales ideológicos y cada vez más extremistas.

Manchin —que se enfrenta a la reelección en el Senado el año que viene, pero que aún no ha dicho si se presentará— se encontrará en su conocido terreno político, situándose a la derecha de su partido y atrayendo un foco político que utiliza para maximizar su influencia. El año pasado, por ejemplo, la negativa inicial de Manchin de respaldar un plan masivo sobre el clima, los impuestos y la red de seguridad social obligó al presidente Joe Biden a reducir y renegociar una gran parte de su agenda nacional.

El modelo de Manchin, demócrata de Virginia Occidental, le ha servido a tener repetidas victorias estatales en uno de los estados más conservadores pro-Trump del país. Pero tiene a los demócratas doblemente nerviosos: sobre cómo cualquier candidatura presidencial podría hacer tambalear la reelección de Biden y cómo una decisión de no buscar la reelección él mismo daría a los republicanos un escaño en el Senado en 2024.

La semana pasada, Manchin dijo a Manu Raju, de CNN, que su aparición en Nueva Hampshire no tiene nada que ver con una posible candidatura presidencial de un tercer partido, sino que se trata simplemente de promover un "diálogo por el sentido común". Pero el senador, que ha construido una base de poder manteniendo a la gente adivinando, añadió: "Nunca he descartado nada ni he descartado nada", y esquivó una pregunta sobre si una candidatura independiente podría perjudicar a Biden en noviembre de 2024.

No Labels dice que está considerando una candidatura de unidad de un tercer partido con un republicano y un demócrata en noviembre de 2024 y que tomará una decisión final el año que viene en función de si su "plan de seguro" tiene posibilidades viables de victoria.

Por ahora, la falta de compromiso de Manchin preocupa a algunos de sus colegas demócratas. El senador por Arizona Mark Kelly, que representa a un estado indeciso en el que Biden ganó por un escaso margen de poco más de 10.000 votos en 2020, dijo este domingo en el programa "State of the Union", de CNN, que ha planteado a Manchin la cuestión de posibles candidaturas de terceros partidos.

"No creo que No Labels sea un partido político", dijo Kelly. "Se trata de unos pocos individuos que ponen dinero negro detrás de una organización. Y eso no es lo que debería ser nuestra democracia. No debería tratarse de unos pocos ricos", dijo Kelly. "Obviamente me preocupa lo que está pasando aquí en Arizona y en todo el país".

CNN se puso en contacto con No Labels, una organización sin ánimo de lucro registrada que no revela sus donantes. El grupo ha tachado de antidemocráticos los anteriores intentos de cuestionar su derecho a participar en el proceso político.

La insatisfacción con los candidatos actuales alimenta la especulación de un tercer partido

Los demócratas también están preocupados por la posibilidad de que el exprofesor de Harvard e intelectual público Cornel West, que apoyó al senador independiente de Vermont Bernie Sanders durante sus campañas presidenciales demócratas de 2016 y 2020, se presente como candidato de un tercer partido. Incluso si West le arrebatara solo unos pocos miles de votos a Biden --por ejemplo, en el estado indeciso clave de Georgia—, podría comprometer las esperanzas de victoria del presidente.

Pero West, que aspira a la nominación del Partido Verde, le dijo el pasado jueves a Kaitlan Collins de CNN que "simplemente no es cierto" que pudiera inclinar la elección hacia Trump, en caso de que el expresidente se convirtiera en el candidato del Partido Republicano. West acusó a los demócratas de no hablar en favor de los pobres y los trabajadores y advirtió que Biden nos estaba "llevando hacia una Tercera Guerra Mundial", en una aparente referencia al apoyo estadounidense al intento de Ucrania de repeler la invasión rusa.

Las dudas sobre el actual presidente, de 80 años, son también un aliciente para la candidatura demócrata de Robert Kennedy Jr. que tiene un historial de repetir teorías conspiratorias infundadas sobre las vacunas infantiles o que los productos químicos fabricados por el hombre podrían estar convirtiendo a los niños en homosexuales o transexuales. Este fin de semana, Kennedy se vio involucrado en una nueva polémica tras afirmar falsamente que los "judíos asquenazíes y los chinos" son las personas "más inmunes" al covid-19.

La creciente especulación sobre un posible desafío de un tercer partido en 2024 —a pesar de la historia inútil de la mayoría de los esfuerzos anteriores de este tipo— está siendo alimentada por la insatisfacción pública con las opciones. Las encuestas muestran que tanto Biden como Trump, el favorito para la candidatura del Partido Republicano, son impopulares. De hecho, una revancha entre los dos es la carrera que muchos votantes no quieren ver. El enfado con las instituciones políticas de ambos partidos —un factor definitorio de la política de los primeros 20 años del siglo XXI— es una de las razones por las que algunos expertos políticos creen que puede haber un margen de maniobra considerable para una candidatura de un tercer partido en este ciclo, aunque los obstáculos para el éxito sean inmensos.

La nueva intriga en torno a las elecciones de 2024 también se produce a medida que se acelera el ritmo de la campaña. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, no ha cumplido las expectativas hasta ahora como principal contrincante del Partido Republicano a Trump, ocupando el segundo lugar en la mayoría de las encuestas nacionales, pero todavía muy por detrás del expresidente. DeSantis está mostrando los signos clásicos de un pivote. Su campaña ha prescindido de personal (un portavoz dijo a CNN que el número era inferior a 10), y se está aventurando fuera de su zona de seguridad de sólo participar en los medios de comunicación conservadores. Este martes se reunirá con Jake Tapper, de CNN, para una entrevista exclusiva tras un acto de campaña en Carolina del Sur.

Pero Trump está redoblando sus esfuerzos para sacar a su antiguo protegido de la carrera, incluso mientras lidia con el peso de dos acusaciones criminales. El expresidente afirmó este sábado que estaba "dominando totalmente" a DeSantis en las encuestas de Florida y que era hora de que su rival "se fuera a casa". La ventaja de Trump en la recaudación de fondos está consolidando su condición de favorito tras los nuevos datos de financiación de la campaña. Una impresionante recaudación de US$ 72 millones por parte de Biden y el Comité Nacional Demócrata, mientras tanto, aún no está calmando todas las preocupaciones demócratas sobre las perspectivas de reelección del presidente.

Por qué No Labels cree que un candidato de un tercer partido es viable

No Labels expone su plataforma en un nuevo folleto titulado "Common Sense" (Sentido común) que Manchin y el ex gobernador republicano de Utah Jon Huntsman promocionarán en un acto público en el Saint Anselm College de Manchester. La plataforma contiene múltiples ideas que dividen la diferencia entre la posición demócrata y republicana en cuestiones clave con posturas bipartidistas ancladas en el centro del campo político.

En materia de inmigración, por ejemplo, el grupo pide controles fronterizos más estrictos, una reforma de los procedimientos de asilo y una vía a la ciudadanía para los Dreamers, o migrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños. En cuanto a las armas, el grupo quiere defender el derecho a portar armas, pero pide que las armas peligrosas se mantengan fuera del alcance de "personas peligrosas", incluso con controles de antecedentes universales y cerrando las lagunas jurídicas que facilitan la compra de armas en las ferias de armas. No Labels también quiere mejorar la Policía de proximidad y la represión de la delincuencia.

Dado el bloqueo, la ira y la disfunción en Washington, es difícil argumentar que el sistema político actual está funcionando. Pero muchas de estas soluciones son conocidas, ya que han sido probadas por presidentes de ambos partidos o por grupos de senadores de distintos partidos. Su fracaso a la hora de convertirse en ley resume la lógica que subyace a la apuesta de un tercer partido por acabar con el estancamiento político de Washington, pero también explica las barreras institucionales y políticas que impiden que un presidente independiente llegue a ser elegido o efectivo.

"Creemos que hoy hay un hueco, y si dentro de un año se ve así, podría haberlo", dijo Ryan Clancy, estratega jefe de No Labels, en una entrevista con Michael Smerconish, de CNN, en mayo. "Para nominar una candidatura, tenemos que superar dos barreras muy altas: que los candidatos de los principales partidos sigan siendo muy impopulares, y que una candidatura de unidad tenga un camino directo a la victoria".

No Labels afirma que atraería simpatizantes tanto republicanos como demócratas y argumenta que las anteriores candidaturas de terceros partidos —por ejemplo, la de la candidata del Partido Verde Jill Stein, el defensor de los consumidores Ralph Nader y el candidato del Partido Libertario Gary Johnson— no tuvieron éxito porque los votantes no creían que pudieran ganar. (Algunos demócratas acusaron a Nader en 2000 y a Stein en 2016 de desviar votos de los candidatos demócratas Al Gore y Hillary Clinton y abrir el camino para que el Partido Republicano se hiciera con la Casa Blanca).

Los demócratas temen que el movimiento No Labels perjudique más a Biden

El think tank de centro-izquierda Third Way advierte de que un candidato sin etiquetas podría ser especialmente peligroso para Biden en los estados clave que decidirán las elecciones. Destaca la investigación que muestra que en 2020, Biden ganó seis de los siete estados en los que el margen de victoria fue de tres puntos o menos. Sostiene, por tanto, que 79 votos electorales están potencialmente en riesgo para Biden por la participación de un tercero.

Un aspirante de este tipo también tendría que ganar en los estados donde Biden ganó a lo grande, y al menos en algunos bastiones conservadores. Y dado que es poco probable que los votantes más leales a Trump le abandonen, parece más probable que un candidato de un tercer partido se nutra del mismo grupo de republicanos contrarios a Trump y de votantes moderados e independientes a los que se dirige Biden con una campaña basada en sus advertencias contra la amenaza a la democracia del populismo "Make America Great Again" de Trump.

Un análisis de Harry Enten, de CNN, muestra que los votantes que no tienen una opinión favorable ni de Biden ni de Trump son más propensos a decantarse finalmente por el actual presidente. En una media de las tres últimas encuestas de la Universidad Quinnipiac, Biden aventaja a Trump en siete puntos entre quienes no tienen una opinión favorable de ninguno de los dos. Un tercer nombre en la papeleta podría complicar esta ecuación.

También está la cuestión de si "No Labels", con su condena de "dos grandes partidos políticos dominados por voces airadas y extremistas impulsadas por la ideología y la política de identidad", está estableciendo una falsa equivalencia entre republicanos y demócratas. Trump, por ejemplo, trató de anular unas elecciones democráticas en 2020 para mantenerse en el poder, mientras que Biden ha promulgado leyes bipartidistas poco frecuentes, entre ellas sobre seguridad de las armas e infraestructuras.

El exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, que espera frustrar la candidatura de Trump a una tercera candidatura consecutiva del Partido Republicano, advirtió este domingo que una candidatura de un tercer partido podría jugar directamente en manos del expresidente. "Solo hay dos personas que serán elegidas presidente de Estados Unidos en noviembre del 24: el candidato republicano a la presidencia y el candidato demócrata a la presidencia", dijo Christie en el programa "This Week" de ABC News.

"Creen que saben a quién (van a) perjudicar. Quieren perjudicar a Donald Trump si es el candidato. Pero... nunca se sabe muy bien a quién se va a perjudicar en ese proceso".