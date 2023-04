ANÁLISIS | Biden y Trump estarán en la carrera por la presidencia de 2024, y cada uno hará una campaña histórica para la reelección

Biden: "Creo que puedo vencer a Donald Trump de nuevo" 2:10

(CNN) -- Se espera que el presidente de Estados Unidos Joe Biden lance una campaña de reelección como ninguna antes este martes con un llamado a los estadounidenses para que lo elijan nuevamente para salvar la democracia. Esto ocurre menos de tres años después de que se suponía que su derrota de Donald Trump restauraría la normalidad y uniría al país.

La búsqueda de Biden para un segundo mandato se desarrollará en medio de lo que normalmente serían circunstancias profundamente poco prometedoras, con su índice de aprobación languideciendo por debajo del 40% en las encuestas, con el país agotado por sucesivas crisis después de que el aislamiento pandémico cediera a una batalla contra la inflación galopante. Las encuestas muestran que la mayoría de los votantes, e incluso la mayoría de los demócratas, no quieren que vuelva a presentarse. Y lo último que parece querer el país es una revancha de Biden con el presidente número 45, quien es el actual favorito en la incipiente carrera primaria republicana.

Pero la fuerza de Trump dentro del Partido Republicano constituye el fundamento central de la campaña de Biden. El mandatario razona que es la mejor apuesta que tienen los demócratas para evitar que su predecesor gane un segundo mandato que seguramente sería aún más salvaje que el primero.

Biden comenzará su campaña final después de toda una vida en la política desde una posición habitual de bajas expectativas. Pero ha desafiado repetidamente la sabiduría política convencional y se ha conectado con los votantes indecisos al presentarse como el antídoto contra el extremismo republicano. Paradójicamente, a pesar de que gran parte de su partido parece desear tener una alternativa, Biden parece lo suficientemente fuerte como para evitar el surgimiento de cualquier rival importante en las primarias.

Se espera que el presidente encienda su candidatura a la reelección con el lanzamiento de un video de campaña este martes, exactamente cuatro años después de lanzar lo que entonces se consideraba un esfuerzo inverosímil para cumplir un sueño de la Casa Blanca que se encendió por primera vez en una carrera fallida para la nominación demócrata de 1988.

publicidad

Sorprendentemente, la misma motivación que apoyó su candidatura a la Casa Blanca en 2020 (la amenaza de Trump a las instituciones y los valores democráticos de EE.UU.) será la base de su candidatura a la reelección. Biden, en la sombra de una candidatura no anunciada para 2024, criticó el “extremismo MAGA” y ancló una sorprendente actuación demócrata en las elecciones intermedias de 2022 sobre el mismo tema.

Biden dice que iría por la reelección contra Trump 0:35

Estados Unidos puede no querer ni a Biden ni Trump

Pasarán meses antes de que se emitan los primeros votos en las primarias republicanas. Y faltan más de 18 meses para que los estadounidenses elijan a su próximo presidente. Los eventos que aún están por ocurrir en EE.UU. y en el extranjero podrían transformar la carrera. Cambios inesperados en las vidas y carreras de Biden y Trump, y el puñado de otros candidatos que compiten por la nominación republicana, podrían cambiarlo todo. Y las elecciones recientes han demostrado que los expertos y las encuestas no siempre capturan resultados sorprendentes.

Sin embargo, las circunstancias están invocando una contienda presidencial única que refleja el estado polarizado e inestable del país y nuevamente desafiará a las instituciones políticas y la unidad estadounidense.

Esta es una nación que a menudo aprovecha las elecciones para empoderar a una nueva generación. Pero ahora está contemplando la posibilidad de una carrera entre un titular que tendría 86 años al final de su segundo mandato y un retador que tendría 82 años en el mismo punto. El enfrentamiento combinado más antiguo en la historia presidencial de EE.UU. probablemente sería bienvenido para Biden, ya que la óptica de un enfrentamiento contra un retador más joven, por ejemplo, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, quien aún no ha lanzado una candidatura primaria, podría alterar la sensación de la contienda.

En un giro aún más notable, Trump está tratando de lograr una hazaña lograda solo una vez antes en la historia de EE.UU.: Grover Cleveland, quien cumplió mandatos no consecutivos después de que ganó su regreso al cargo en 1892.

¿Es Ron DeSantis más trumpista que Donald Trump? 1:12

La longevidad política de Trump es otra anomalía en 2024.

Los presidentes derrotados después de un solo mandato generalmente se retiran y no regresan para desafiar a su vencedor. Pero Trump sigue siendo la figura dominante en un Partido Republicano que él arrancó de sus cimientos corporativos y convirtió en un recipiente populista para las guerras culturales conservadoras. Aún más increíble, Trump está intentando regresar después de dejar el cargo en desgracia después de haber sido acusado dos veces por abuso de poder. Luego se negó a aceptar la voluntad de los votantes en 2020 e incitó a una insurrección en un intento por aferrarse al poder.

Dos semanas después de que la turba de Trump irrumpiera en el Congreso, Biden les dijo a los estadounidenses en su discurso inaugural: “Hemos aprendido nuevamente que la democracia es preciosa, la democracia es frágil, en este momento, mis amigos, la democracia ha prevalecido”.

Pero el hecho de que Biden ingrese nuevamente a su campaña de reelección advirtiendo que la democracia está bajo amenaza refleja la realidad de una nación atrapada en una lucha existencial por sus instituciones y aún tambaleándose bajo la influencia de la presidencia y ex presidencia más turbulenta de la Historia.

En todo caso, la amenaza de Trump a la democracia solo ha aumentado, un factor que influirá en la campaña de Biden. Promete eliminar el servicio civil profesional en Washington y destripar el Departamento de Justicia, que, según afirma, lo está sometiendo a una persecución política.

En su primer mitin de campaña en Waco, Texas, el mes pasado, Trump advirtió: “O el estado profundo destruye a Estados Unidos o nosotros destruimos el estado profundo”.

Prometiendo purgar a los “matones y criminales” en el sistema judicial, agregó, escalofriantemente: “Soy su guerrero. Yo soy su justicia".

La reacción de partidarios de Trump ante 34 delitos imputados 3:01

Biden podría enfrentar a un rival bajo múltiples acusaciones

La retórica antidemocrática de Trump apunta a otra dimensión extraordinaria de la carrera de 2024 a la que se espera que Biden se una oficialmente este martes.

Las denuncias de persecución política del expresidente tienen sus raíces en las múltiples amenazas legales que hacen que su candidatura sea como ninguna antes. Trump enfrenta la amenaza real de cargos penales por sus intentos de robar las elecciones de 2020 y, por separado, por su acumulación de documentos clasificados en su resort Mar-a-Lago en Florida.

Este lunes, Fani Willis, fiscal de distrito en el condado de Fulton, Georgia, dijo que anunciaría este verano si acusaría a Trump y a sus asociados por su intento de anular su derrota en ese estado en 2020. Trump ya ha sido criminalmente acusado en Manhattan en relación con un pago de dinero por silencio a una estrella de cine para adultos antes de las elecciones de 2016. Trump se declaró inocente en Nueva York y sostiene que no ha hecho nada malo en ninguno de los casos en su contra.

Si bien Trump parece haber visto un impulso político a corto plazo a partir de la acusación de Manhattan, no hay precedentes de que un candidato presidencial enfrente investigaciones criminales múltiples y simultáneas, y es posible que tal escenario pueda jugar a favor en las manos de un candidato como DeSantis, quien promete implementar una agenda al estilo de Trump sin las distracciones desquiciadas que normalmente giran en torno al expresidente.

En este punto, sin embargo, ningún rival potencial del Partido Republicano ha logrado o se ha atrevido a utilizar como arma los problemas legales de Trump para obtener ganancias políticas, un factor que se suma a la creencia de muchos demócratas de que ganará la nominación republicana.

Biden no puede confiar simplemente en el hecho de que no es Trump

Biden definió su campaña 2020, su presidencia y la preparación para su candidatura a la reelección por quién no es: Trump. A menudo bromea cuando habla de sus campañas políticas: "No me compares con el Todopoderoso, compárame con la alternativa". Pero esto no será suficiente ya que busca un segundo mandato. Biden tendrá que defender su presidencia y convencer a los votantes de que están mejor que cuando asumió en medio del fuego político y la furia de la salida de Trump.

Nunca escapará a las preguntas sobre su edad. Cualquier signo de inestabilidad o cansancio hará que los republicanos argumenten que debería retirarse. Servir como presidente mientras se postulaba para presidente ha derrotado a hombres más jóvenes. Y esta carrera parece ser más agotadora que la última que corrió, cuando la pandemia de covid-19 prácticamente suspendió la campaña normal.

Pero la fe de Biden en el poder de las comparaciones podría ayudarlo. Trump, después de todo, cumpliría 80 años durante un segundo mandato. Y el presidente argumentará que los estadounidenses no pueden permitirse el caos que reinaba la última vez que Trump estuvo en la Casa Blanca. Puede señalar un enorme proyecto de ley de infraestructura bipartidista que, según la Casa Blanca, está desencadenando un renacimiento industrial en el Medio Oeste. El desempleo ha estado constantemente cerca de mínimos históricos mientras Biden ha estado en el cargo, aunque la inflación más alta en 40 años, que ahora se ha moderado significativamente pero que el presidente minimizó, convenció a muchos estadounidenses de que estaban atrapados en una crisis económica prolongada. Los altos precios de la gasolina el año pasado tuvieron un efecto similar. Y cualquier recesión el próximo año podría ser desastrosa para las esperanzas del presidente y jugar con las afirmaciones selectivas de Trump de que el país experimentó una edad dorada cuando él estuvo a cargo.

Mientras Biden afirma haber defendido la democracia en casa, también está seguro de comparar su reactivación de la alianza occidental en defensa de Ucrania con la continua adoración por parte de Trump al presidente ruso Vladimir Putin.

Los demócratas también buscarán explotar la revocación del derecho constitucional al aborto por parte de una mayoría conservadora en la Corte Suprema construida por Trump y el continuo impulso conservador para erradicar el procedimiento por completo. La preocupación entre algunos republicanos moderados sugiere que Biden puede encontrar una buena veta política en el tema, que ya ha galvanizado a los votantes en las elecciones desde que el histórico fallo Roe v. Wade fue anulado el verano pasado.

En última instancia, el presidente sabe que su destino se reducirá a los mismos estados indecisos que lo pusieron en el cargo con márgenes estrechos, incluidos Wisconsin, Georgia, Arizona y Pensilvania. Los demócratas pondrán su fe en la evidencia de las últimas tres elecciones nacionales, que demostraron que el expresidente fue desastroso para las esperanzas republicanas en muchos de los estados más competitivos.

Entonces, si bien Biden tendrá que postularse con base en su historial como cualquier otro titular, seguramente centrará su campaña en torno a Trump.

En un discurso en Maryland este mes, Biden mencionó MAGA, su palabra clave peyorativa para los republicanos de Trump, más de 20 veces.

Era una señal clara. Incluso si Trump no es el candidato republicano, Biden todavía planea competir contra él.