¿Quién es Patricia Bullrich? La precandidata “halcón” de Juntos por el Cambio que empezó en el peronismo

(CNN Español) –– “Creo que las características del próximo presidente tienen más que ver con el carácter, con la decisión, con la voluntad y con las convicciones". Así describe a su candidato ideal Patricia Bullrich, precandidata presidencial de Juntos por el Cambio.

Desde que comenzó la campaña con miras a las elecciones presidenciales de 2023, ha buscado diferenciarse de su principal contrincante en el espacio opositor, Horacio Rodríguez Larreta.

"Me parece que lo que viene en Argentina es un cambio que va a necesitar mucho coraje, mucha valentía", asegura Bullrich cuando se le pregunta por Rodríguez Larreta. "No digo que no lo tenga, pero digamos, son características que no todos tienen", completa.

Bullrich busca imponerse como una de las aspirantes más duras del espacio que creó Macri. Con el expresidente fuera de la carrera electoral, su nombre es uno de los que suena fuerte para enfrentarse al kirchnerismo en los próximos comicios de Argentina.

Su pasado en la Juventud Peronista (JP), su paso por el gobierno de Fernando De la Rúa y la muerte de Santiago Maldonado durante su gestión en el Ministerio de Seguridad, son algunos de los temas más polémicos que rodean su imagen.

Sus inicios en el peronismo y su supuesta vinculación con Montoneros

Patricia Bullrich nació en 1956 en Buenos Aires. Hija de Alejandro Bullrich y Julieta Luro Pueyrredón, forma parte de una de las familias con más tradición política del país.

Cuando era chica, su abuela, hija del dirigente de la Unión Cívica Radical Honorio Pueyrredón, la llevó a conocer al expresidente Ricardo Balbín. Según recuerda Bullrich en entrevistas, este fue el puntapié para su acercamiento al peronismo: “Yo creo que se equivocó mi abuela, pues si me hubiera llevado a la Juventud Radical por ahí, yo seguía ese camino. Pero claro, Balbín para mí en ese momento era un señor grande, antiguo. Salí como espantada y me fui por otro lado“, recordó en una entrevista con el medio local FiloNews.

Sus inicios en la Juventud Peronista la llevaron a estar presente en el regreso del expresidente Juan Domingo Perón a Argentina tras el exilio en España. Ese día se produjo la llamada “Masacre de Ezeiza”, en la que distintos sectores del peronismo se enfrentaron con armas de fuego en una jornada que dejó muertos y heridos. Según Bullrich, militó en ese partido político durante parte de su adolescencia hasta que decidió alejarse.

Esta cercanía con el movimiento y la relación de Rodolfo Galimberti, comandante de la Columna Norte de Montoneros, con su hermana Julieta son algunos de los argumentos que se esgrimen cuando se la relaciona con el grupo guerrillero armado que nació antes de la última dictadura militar en Argentina (1976-1983).

Un video que se viralizó en redes mostró a Bullrich explicando que en aquellos años cantaba una canción que dice: “Somos soldados de FAR y Montoneros”. Estas agrupaciones fueron protagonistas de la guerrilla en Argentina y se enfrentaron durante la dictadura militar.

Sin embargo, cuando la presentadora de televisión Mirtha Legrand en 2017 le preguntó por estas versiones, Bullrich explicó: “Yo no fui montonera, pero tuve el marido de mi hermana, el compañero de mi hermana, fue Rodolfo Galimberti, con lo cual tuve un involucramiento muy fuerte desde muy chiquitita. A mi casa vino a comer Cámpora, Abal Medina. Yo era chica y venían todos a comer a casa”.

En 1975, Bullrich estuvo detenida durante meses por pintar un grafiti en una pared de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Durante la dictadura militar se exilió y regresó al país cuando terminó la Guerra de Malvinas.

“Los hijos de padres antiperonistas nos hicimos peronistas. Era una rebelión. Del peronismo me fui porque sentí que era un movimiento corporativo cerrado, que no creía en la democracia ni en las instituciones", dijo Bullrich a FiloNews.

Su paso por el radicalismo y su llegada al macrismo

Entre 2000 y 2001, previo a la crisis política y económica de 2001 que terminó con la renuncia del entonces presidente de la Alianza, De la Rúa, Bullrich asumió el cargo de ministra de Trabajo.

Según explicó, las “raíces radicales me volvieron, no al radicalismo específicamente, pero sí a la filosofía o a los principios del radicalismo".

Después de su gestión al frente del Ministerio de Trabajo, ocupó una banca en la Cámara de Diputados en tres periodos distintos. En 2015 se unió a Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio. Durante todo el gobierno de Macri (2015-2019) ocupó el cargo de ministra de Seguridad de Argentina.

La muerte de Santiago Maldonado

El 1 de agosto de 2017, Santiago Maldonado desapareció luego de que la Gendarmería Nacional disolviera por la fuerza una protesta en la que participaba. Aquel día, la comunidad mapuche, pueblo originario del sur de Argentina y Chile, realizaba un corte de una ruta en la provincia de Chubut, exigiendo la liberación de uno de sus líderes.

En octubre de ese año, mientras Bullrich estaba al frente del Ministerio de Seguridad, la Fiscalía de Argentina confirmó el hallazgo del cuerpo de Maldonado en el río Chubut.

La Gendarmería quedó bajo la lupa. La familia del joven fallecido cuestionó a la entonces ministra de Seguridad por firmar en 2018 la promoción del subalférez Emmanuel Echazú, el único imputado en la causa penal por los hechos relacionados con Maldonado. Según la familia la decisión "podría suponer cierto aval a prácticas represivas ilegales y una provocación a los familiares de las víctimas". En 2018 cerraron la causa sin llegar a una resolución final. Sin embargo, en 2019 pidieron reabrirla, revocar el fallo anterior e investigar el abandono de persona. A la fecha el expediente no tiene responsables condenados.

En reiteradas entrevistas Bullrich respondió a la polémica sobre la muerte del joven: “El mundo entero vio lo que pasó con Maldonado. Quedó en el mismo lugar donde se ahogó, sin que nadie lo viese ni nadie lo tocase. Ni la Gendarmería ni nuestro gobierno nunca hubiera hecho desaparecer a una persona“.

El caso Chocobar

Luis Chocobar era un policía de Buenos Aires que en diciembre de 2017 le disparó a un ladrón que murió cinco días después, producto de las heridas de bala.

Tanto Bullrich como el entonces presidente Mauricio Macri respaldaron la actuación del policía, contra las organizaciones civiles y de Derechos Humanos que apuntaban al hecho como un caso de “gatillo fácil”.

Durante el proceso judicial contra el policía, la por entonces ministra de Seguridad pedía cambiar la que tildaba de “doctrina de la culpabilidad hacia el policía”.

En una entrevista que dio mientras seguía en funciones, Bullrich explicó: “Una mirada que tiene nuestro Gobierno que es que las fuerzas de seguridad no son, como durante muchos años fueron, las principales culpables a la hora de un enfrentamiento. Estamos cambiando esta doctrina, la doctrina de la culpabilidad hacia el policía, [ya que] el policía siempre era el culpable".

En 2021, Chocobar fue condenado a 2 años de prisión en suspenso por el “homicidio agravado con exceso en el cumplimiento del deber”, según fallo del Tribunal Oral de Menores N°2 de Buenos Aires.

Su perfil público

Patricia Bullrich trabaja en la reconversión de su imagen. En entrevistas hace referencia a su relación con su prima, la cantante Fabiana Cantilo y cómo la llevó a su primer recital de rock. Sube desafíos virales a TikTok y apela a un grupo etario más joven que le permita hacer la diferencia en números para ganarle en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a Rodríguez Larreta.

Cuando le preguntan por la posibilidad de una segunda vuelta en las elecciones generales ella se muestra confiada: “Yo voy a ganar en primera vuelta. Creo que esto se va a ordenar en las PASO y a partir de ahí entra una locomotora a funcionar y Juntos por el Cambio gana en primera vuelta, estoy convencida”.

De ganar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias a su principal contrincante en Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, Bullrich tendrá que medirse en las elecciones generales con quien gane en el espacio del oficialismo (que hoy parece definirse entre el ministro del Interior Wado de Pedro y el de Economía, Sergio Massa).

Bullrich asegura que "lo que viene en Argentina es animarse a hacer las cosas, la personalidad y el carácter son las características fundamentales de este momento histórico, las que yo tengo".