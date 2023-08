La cárcel del condado de Fulton. Crédito: Natrice Miller/The Atlanta Journal-Constitution/Zuma

Washington (CNN) -- Cuando el expresidente Donald Trump llegue a la cárcel del condado de Fulton, en Georgia, a finales de esta semana para entregarse en el caso penal de subversión electoral, podrá elegir entre tres formas diferentes de pagar la fianza de US$ 200.000 que evitará que permanezca detenido en el centro mientras se desarrolla su caso.



Trump, al igual que los otro 18 acusados en el extenso caso que presentó la semana pasada la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, tendrá la opción de pagar la fianza en efectivo, a través de una empresa de fianzas profesional o poniendo solo el 10% de la cantidad total.

Willis dio plazo a los acusados hasta este viernes al mediodía para presentarse en la cárcel y varios de ellos ya han negociado las denominadas órdenes de fianza con su oficina para garantizar un proceso de fichaje rápido.

Hasta este martes por la tarde, solo dos de los acusados se habían entregado, entre ellos Scott Hall, fiador profesional en Atlanta, acusado en el caso de delitos relacionados con su presunta implicación en la violación de los sistemas de votación del condado de Coffee, Georgia.

Esto es lo que hay que saber sobre el pago de una fianza en el condado de Fulton.

Tres maneras diferentes de pagar

En el condado de Fulton, los acusados tienen tres formas de pagar la fianza establecida en su orden de fianza consentida, que es esencialmente un "acuerdo de no ingreso en prisión" que establece la cantidad de dinero que tienen que aportar para evitar ser detenidos mientras se desarrolla su caso penal.

publicidad

La primera es con dinero en efectivo, lo que requeriría que la cantidad se pagara íntegramente en la cárcel.

La segunda forma es mediante una "fianza comercial", en la que el acusado recurriría a una empresa de fianzas profesional. La Oficina del Sheriff del condado de Fulton publica una "lista aprobada de fianzas" para las empresas de la zona con las que trabaja. Si un acusado elige esta opción, la empresa no paga dinero al condado, pero el acusado tendría que pagar una cuota a la empresa por utilizar sus servicios.

La tercera opción disponible para los acusados es el "programa del 10% de la cárcel del condado de Fulton", que permite al acusado pagar solo el 10% del importe total de la fianza, más las tasas y otros costos asociados.

El abogado de la elección de Trump, John Eastman, que también se entregó este martes, se acogió a la opción del 10%, al igual que Hall.

Importes de las fianzas y otras disposiciones

Las órdenes de fianza consentidas que están negociando los abogados de los acusados y Willis detallan la conducta que se prohíbe a un acusado y especifica la cantidad de dinero que tiene que pagar por cada cargo que se le imputa en el caso.

En el caso de Trump, acusado de 13 delitos en la causa, sus US$ 200.000 incluyen US$ 80.000 por la presunta violación de la ley de extorsión de Georgia y US$ 10.000 por cada uno de los 12 cargos restantes que se le imputan.

A diferencia de algunos de sus coacusados, el expresidente tiene explícitamente prohibido en su orden el uso de las redes sociales para atacar a sus 18 coacusados en el caso, así como a cualquier testigo y a los 30 supuestos cómplices no acusados.

En el caso de subversión electoral del condado de Fulton, es la primera vez que las condiciones de puesta en libertad de Trump incluyen una fianza en efectivo y la prohibición de intimidar a través de las redes sociales.

El proceso de aprobación

El proceso de aprobación de las órdenes de fianza consentidas implica que los fiscales de la oficina de Willis y los abogados defensores se reúnan y acuerden los términos de la orden. A continuación, comparten electrónicamente la orden acordada con el personal judicial del juez asignado al caso.

El juez revisará los términos y, si está de acuerdo con el marco, lo firmará y enviará el acuerdo de fianza a la secretaría antes de que se publique en línea.

Si los abogados de la acusación o de la defensa no llegan a un acuerdo sobre la fianza, se programará una audiencia con el juez.

Recuperación de los fondos

Los acusados pueden recuperar el dinero que depositaron solo si cumplen los requisitos de comparecencia de la orden de fianza, lo que significa que se presentarán a todas las audiencias judiciales a las que deban asistir. Incluso si un acusado es condenado por un delito, puede recuperar el dinero que pagó si cumplió el requisito de comparecencia ante el tribunal.

Lo mismo ocurre con el programa del 10%, aunque el acusado no recuperará las tasas y otros gastos asociados al uso de esa opción.

En el caso de una empresa de fianzas profesionales, la empresa solo puede ser considerada responsable económicamente si el demandado no se presenta a comparecer ante el tribunal. E independientemente de si cumple o no la orden de fianza, el acusado no recupera la tarifa pagada a la empresa por utilizarla.

-- Zachary Cohen y Holmes Lybrand de CNN contribuyeron con este reportaje.