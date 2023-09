Última hora de la guerra de Rusia en Ucrania, en vivo

El general Milley advierte del impacto del invierno en la contraofensiva de Ucrania, mientras Kyiv sugiere un periodo de combate más largo

El general de más alto rango de Estados Unidos advirtió que a Ucrania solo le quedan seis semanas antes de que el frío dificulte su contraofensiva, incluso cuando Kyiv está señalando que podría seguir luchando hasta entrado el invierno.

"Todavía queda un tiempo razonable, entre 30 y 45 días de lucha", declaró este domingo a la BBC el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley. A partir de entonces, el barro y la lluvia afectarán probablemente a la maniobrabilidad en el campo de batalla.

En consonancia con el mensaje del "vaso medio lleno" de los últimos funcionarios del Gobierno de Biden, Milley dijo que la contraofensiva había logrado "progresos muy constantes" desde que comenzó a principios de junio.

"Los ucranianos no han terminado, esta batalla no ha terminado, y no han terminado la parte de combate de lo que están tratando de lograr. Es demasiado pronto para decir cómo va a terminar esto".

Los informes de este domingo sugerían solo avances graduales en torno a una de las principales zonas de ataque de Ucrania, cerca del pueblo de Robotyne, en la región de Zaporiyia, que se encuentra de camino a la estratégica ciudad de Tokmak.

Un canal no oficial de Telegram perteneciente a la 46ª brigada, que ha demostrado ser una fuente fiable de información, dijo que las tropas habían avanzado hacia el este de una aldea vecina, pero advirtió que las fuerzas rusas aún mantenían terreno más alto en las cercanías, lo que les daba ventaja.

Mientras tanto, una actualización en línea del comando "Tavria" del sur dijo: "Seguimos haciendo pequeños avances en la zona de Robotyne. Se han liberado alrededor de 1,5 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano", aunque no precisaba a cuánto tiempo se refería.

Preguntado el viernes por el ritmo de avance de sus fuerzas, el presidente Volodymyr Zelensky insistió en que Ucrania seguía teniendo la iniciativa, pero instó a los asistentes a una conferencia en Kyiv a no ver la contraofensiva como un largometraje realizado en 90 minutos.

Uno de los altos cargos de seguridad de Zelensky, que intervino en el mismo acto al día siguiente, indicó que las fuerzas ucranianas podrían seguir atacando hasta bien entrado el próximo invierno.

Kyrylo Budanov, jefe de la inteligencia militar, reconoció que la contraofensiva avanzaba más despacio de lo que le gustaría. Las líneas defensivas rusas estaban bien planificadas, dijo, y fuertemente sembradas de minas, lo que hacía "complicada" la situación en el campo de batalla.

Pero aunque el frío era una realidad que los militares no podían ignorar, "las hostilidades continuarán, la contraofensiva continuará".

A principios de semana, el general retirado estadounidense David Petraeus pareció ofrecer un pronóstico similar en otra conferencia en Kyiv, al afirmar que "esto durará todo el invierno".

Las comparaciones con la primera gran contraofensiva de Ucrania, en 2022, también sugieren que podría ser posible un plazo más largo

Las fuerzas rusas fueron desplazadas hacia el este fuera de la región de Járkiv hace exactamente un año, culminando con la recaptura de la ciudad de Lyman por las fuerzas ucranianas alrededor del 30 de septiembre.

La contraofensiva ucraniana en el sur se prolongó durante otras seis semanas y no terminó hasta el 10 de noviembre con la liberación de Jersón.

Los analistas y responsables políticos siguen debatiendo si Ucrania debería haber mantenido el impulso o si los aliados occidentales no habían suministrado suficientes armas y municiones para hacerlo posible.

Los partidarios de Kyiv también temen que cualquier interrupción de las operaciones ofensivas durante el próximo invierno solo sirva para dar a Rusia la oportunidad de reforzar aún más sus defensas.