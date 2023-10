ANÁLISIS | Putin apuesta por un apoyo vacilante a Ucrania, en medio de una carrera contra el tiempo

La ONU investiga el ataque ruso a la aldea ucraniana de Hroza 3:38

(CNN) -- ¿Cómo termina la guerra en Ucrania? A principios de este año, el expresidente Donald Trump se jactó de que, si fuera reelegido, “habría resuelto esa guerra en un día, en 24 horas”.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está haciendo un pronóstico un poco menos ambicioso: si las cosas salen como él quiere, la guerra puede terminar en una semana.

En declaraciones el pasado jueves en la reunión anual del Club de Discusión Valdai, una confabulación amiga del Kremlin sobre temas globales, Putin predijo que Ucrania colapsaría si Occidente cerrara los grifos de la ayuda militar y la asistencia económica.

“En general, la economía ucraniana no puede existir sin apoyo externo”, dijo. “Una vez que detengas esto, todo terminará en una semana. Se acaba. Lo mismo se aplica al sistema de defensa: imaginen que los suministros se detendrán mañana; solo tendrá una semana de vida cuando se acaben las municiones”.

Estos comentarios fueron quizás la articulación más clara de Putin hasta la fecha sobre su estrategia en Ucrania: cuenta con que la alianza occidental que respalda a Ucrania se fracturará mientras más dure la espantosa guerra de desgaste. Y los acontecimientos de los últimos días, para alarma de los partidarios de Ucrania, sugieren que el plan de Putin puede estar ganando algo de fuerza.

Tomemos como ejemplo los titulares recientes de Washington. La semana pasada, el presidente Joe Biden promulgó un proyecto de ley provisional para evitar el cierre del Gobierno, pero la financiación para Ucrania fue una víctima de la política arriesgada del Capitolio.

La medida promulgada puede mantener abierto el Gobierno de Estados Unidos sólo hasta el 17 de noviembre, pero no incluye financiación adicional para Ucrania.

La administración Biden enfatiza que el apoyo del público estadounidense a Ucrania sigue siendo fuerte. Pero la falta de financiación en el proyecto de ley para Ucrania hace correr el tiempo para Kyiv y tiene a la Casa Blanca luchando por encontrar soluciones.

A lo largo de la guerra, Estados Unidos ha sido un salvavidas constante para Ucrania, comprometiendo un total de alrededor de US$ 113.000 millones, incluida asistencia militar directa, infusiones presupuestarias y asistencia humanitaria.

Pero la destitución del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha puesto en serias dudas las perspectivas a corto plazo de un nuevo paquete de asistencia: sin un presidente permanente, los asuntos legislativos en la Cámara están efectivamente en suspenso.

La administración tiene algunas opciones. El Contralor del Pentágono, director financiero del Departamento de Defensa, ha señalado que existe la opción de reponer los menguantes suministros militares de Ucrania a través de lo que se conoce como Autoridad Presidencial de Reducción.

Pero al drama en el Congreso hay que añadir: la resistencia entre los legisladores republicanos de extrema derecha plantea serias dudas sobre si Estados Unidos mantendrá la ayuda a largo plazo para Ucrania, particularmente durante una contraofensiva importante.

Y luego está la carrera por la candidatura presidencial republicana, que probablemente también influye en los cálculos de Putin. Sin duda, el Kremlin es consciente del hecho de que varios aspirantes republicanos se muestran abiertamente escépticos cuando se trata de ayudar a Ucrania. Trump, que no es amigo de Ucrania, está a la cabeza.

Estados Unidos, vale la pena recordar, no es el único país que soporta la carga financiera de apoyar a Ucrania. Los miembros de la Unión Europea proporcionan alrededor del 39% de la asistencia militar directa a Ucrania.

Putin claramente cuenta con la fatiga de Ucrania en Europa. A principios de esta semana, un partido encabezado por Robert Fico, una figura populista y pro-Kremlin, ganó las elecciones parlamentarias en Eslovaquia, un país miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Fico le pidió al gobierno eslovaco que deje de armar a Ucrania, y su falsa retórica (culpar a los “nazis y fascistas ucranianos” de provocar la invasión rusa a gran escala de Ucrania) sin duda debe ser música para los oídos de Putin.

Los asesores de Putin también parecen estar leyendo la prensa especializada en defensa. En sus declaraciones de esta semana, el líder del Kremlin señaló que la base industrial estadounidense está luchando por aumentar la demanda de municiones para Ucrania, que ha estado enfrascada en una dura lucha de artillería con Rusia.

“Estados Unidos produce 14.000 proyectiles de 155 mm, las tropas ucranianas gastan hasta 5.000 por día y allí producen 14 [mil] por mes”, afirmó en la conferencia de Valdai. “¿Entiendes de qué estamos hablando? Sí, están intentando aumentar la producción hasta 75.000 unidades para finales del próximo año, pero todavía tenemos que esperar hasta finales del próximo año”.

Es posible que las notas de Putin hayan estado ligeramente equivocadas: la producción mensual estadounidense es actualmente de 28.000 proyectiles. Pero el presidente ruso no estaba desvirtuando el hecho de que Estados Unidos y sus aliados europeos están atrapados en una carrera desesperada contra la base industrial de Rusia.

En una discusión la semana pasada en el Foro de Seguridad de Varsovia, el administrador de la Marina Real de los Países Bajos, almirante Rob Bauer, presidente del Comité Militar de la OTAN, advirtió que “ahora se ve el fondo del barril” en lo que respecta a la producción de municiones para Ucrania.

Putin, entonces, parece contar tanto con la disfunción en Washington como con el estrés dentro de la alianza transatlántica para que su estrategia de desgaste funcione. Esa estrategia, hasta cierto punto, también depende de ganar una batalla de percepción. Si Ucrania es vista como una causa perdida, sostiene la lógica del Kremlin, entonces sus patrocinadores la desconectarán.

Pero, ¿qué pasa con la situación real sobre el terreno en Ucrania, a medida que se acerca el invierno y una contraofensiva ucraniana muy esperada sólo logra avances incrementales? ¿Es la situación tan grave como podría sugerir Putin?

Putin presenta esa lucha en términos existenciales. La semana pasada argumentó que está en marcha nada menos que una lucha crepuscular para establecer un nuevo orden mundial compatible con los Estados autoritarios, e implicando que Rusia estará en esto por mucho tiempo.

“La crisis ucraniana no es un conflicto territorial, quiero enfatizar esto”, dijo Putin en el Foro Valdai. “Rusia es el país más grande del mundo, con el territorio más grande. No tenemos ningún interés en términos de conquistar territorios adicionales. Todavía tenemos que explorar y desarrollar Siberia, Siberia Oriental y el Lejano Oriente. No se trata de un conflicto territorial ni siquiera del establecimiento de un equilibrio geopolítico regional. La cuestión es mucho más amplia y fundamental: estamos hablando de los principios en los que se basará el nuevo orden mundial”.

Dejemos de lado por un momento que Putin, en otras ocasiones, ha planteado descaradamente la invasión de Ucrania como un proyecto de restauración imperial. En sus comentarios en Valdai, dio a entender claramente que Rusia tiene la intención de sobrevivir a Occidente en Ucrania.

Pero no todos, y especialmente los ucranianos, creen que es un juego de espera.

Tymofiy Mylovanov, presidente de la Escuela de Economía de Kyiv, respondió a los comentarios de Valdai de Putin con un recordatorio de que los ucranianos seguirán luchando por sobrevivir independientemente del objetivo de Moscú de separar el apoyo a su país.

Parafraseando a Putin, Mylovanov dijo que el Kremlin cree que "a Ucrania le quedará una semana para vivir una vez que se acaben los suministros occidentales. Vivir como en existir, no defender ni resistir".

Lo que implica defender o resistir no se reduce sólo a la acción en el Capitolio. La credibilidad de Putin se ha visto afectada en los últimos meses por el motín de Wagner, así como por la capacidad del Gobierno ruso para reunir tropas motivadas y bien entrenadas después de una paliza sostenida en el campo de batalla.

Si Putin cuenta con una guerra larga para debilitar la voluntad occidental de apoyar a Ucrania, también está arriesgando la longevidad de su sistema de gobierno y tal vez subestimando la determinación de los ucranianos, a quienes considera simplemente una marioneta de Washington y Bruselas.

Y ahí es donde los sombríos titulares sobre Ucrania tienen el resultado nada sorprendente de endurecer la determinación ucraniana. Ya sea el ataque mortal a la aldea de Hroza o el ataque del viernes a Járkiv, la voluntad de Ucrania de luchar, independientemente del apoyo de Estados Unidos y Occidente, parece inquebrantable.