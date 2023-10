Biden visitará Israel este miércoles. Los enfrentamientos en la frontera de Líbano e Israel disparan el temor sobre una guerra más amplia. Periodista de CNN observa cómo el Domo de Hierro intercepta varios cohetes. Will Smith responde a Jada Pinkett Smith. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Gaza, "estrangulada"

La ONU advirtió que Gaza está siendo "estrangulada" por el asedio y los bombardeos aéreos de Israel, que ya llevan más de una semana. Mientras, crece la preocupación de que un agravamiento adicional y la falta de seguridad para los civiles que huyen puedan arrastrar a los enemigos regionales a un conflicto a gran escala.

2. Biden visitará Israel este miércoles

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará Israel este miércoles, anunció este martes en Tel Aviv el secretario de Estado, Antony Blinken. Biden había estado evaluando la posibilidad de visitar Israel en medio de la guerra con Hamas, en una apuesta riesgosa que podría mostrar el fuerte apoyo a un importante aliado de Estados Unidos, al mismo tiempo que envía una advertencia a otros países de la región para evitar una escalada.

Expectativa en Israel ante una posible visita de Biden 3:17

3. El Domo de Hierro en acción

Un ejemplo del riesgo al que está expuesta la población en todo Israel. Rafael Romo y su equipo, nuestros enviados especiales a cubrir la guerra, fueron testigos de cómo el sistema de defensa aérea de Israel, el Domo de Hierro, interceptó este domingo varios misiles. Este es el momento en el que ocurrió, a punto de ir al aire en vivo.

4. Ataque en Bruselas

Dos ciudadanos de Suecia murieron tras recibir disparos en el centro de Bruselas, Bélgica, la noche de este lunes. Tras el ataque, el nivel de amenaza terrorista para la capital belga se elevó a 4, el nivel más alto. Bélgica en su conjunto estaba anteriormente en el nivel 2. Este martes, la policía abatió al sospechoso tras una noche de persecución.

5. Polémica tras el hallazgo del cuerpo de Álvaro Prieto

Un portavoz de la Policía Nacional de España confirmó a CNN que la Policía científica identificó que el cuerpo mostrado en polémicas imágenes en una transmisión en directo de TVE corresponde a Álvaro Prieto, un joven futbolista que estaba reportado como desaparecido.

Encuentran cuerpo de un futbolista durante una transmisión en vivo 0:48

A la hora del café

El primer todoterreno solar recorrió Marruecos impulsado únicamente por el Sol

Los vehículos cero emisiones son cada vez más populares, pero es casi imposible hacer funcionar un vehículo eléctrico en lugares con una infraestructura de recarga limitada. Stella Terra podría cambiar esta situación.

Este Lamborghini de US$ 270.000 está hecho para ir todoterreno 2:21

Will Smith responde a Jada Pinkett Smith

La pareja de Will Smith y Jada Pinkett Smith ha sido objeto de múltiples titulares luego de que ella dio a conocer la semana pasada que están separados desde 2016. Es solo una de las revelaciones de sus memorias, "Worthy". The New York Times informó que Smith le envió por correo electrónico una respuesta ante esto.

Michelle Salas contrajo matrimonio con Danilo Díaz en Italia

Michelle Salas, hija del famoso cantante Luis Miguel, contrajo matrimonio este fin de semana con el empresario Danilo Díaz. La celebración fue realizada en Italia. Conoce más detalles.

La hija de Luis Miguel se casó 1:11

Estos son los 5 deportes que se incorporarán a los Juegos Olímpicos desde 2028

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció este lunes en Mumbai que cinco deportes se agregarán al programa de los Juegos de Verano de 2028, conocidos abreviadamente como LA28.

Disney reúne a 543 personajes en una foto grupal para celebrar sus 100 años

Con la celebración de los 100 años de Disney, las paredes de su estudio de animación cobran vida en el nuevo cortometraje “Once Upon a Studio”.



La cifra del día

700

Ford despide a 700 trabajadores de la línea de montaje de la F-150 eléctrica.

Ford alcanza acuerdo con sindicato de trabajadores en Canadá 1:01



La cita del día

"(Trump) no tiene derecho a decir o hacer exactamente lo que le plazca"

Una jueza federal de Estados Unidos emitió una orden de silencio contra el expresidente Donald Trump, limitando lo que puede decir en relación con el proceso federal del fiscal especial Jack Smith sobre su presunto intento de subvertir las elecciones presidenciales de 2020.

Trump lidera la elección republicana en Nevada 1:19



Y para terminar...

La NASA lanza su misión hacia Psyche, un asteroide rico en metales

La nave espacial Psyche de la NASA va rumbo a un asteroide del mismo nombre, integrado por metales que podrían dar datos sobre la formación de planetas rocosos. La misión salió el viernes a bordo del cohete SpaceX Falcon Heavy desde el Centro Espacial Kennedy, en la Florida. Se espera que en 2029 la nave comience a orbitar el asteroide de alto contenido de hierro y níquel, el único de clase metálica incluido en las exploraciones.