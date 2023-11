Lo que hay que saber sobre la fatiga por compasión y cómo vencerla, según los expertos

Llevar un estilo de vida saludable puede causar fatiga 0:59

(CNN) -- Cuando la tragedia ocupa el escenario mundial, puede convertirse rápidamente en parte de todas las conversaciones.

Pero por mucho que nos parezca imperativo seguir de lleno las trágicas actualizaciones y participar en las cargadas conversaciones sobre Israel y Gaza, hacerlo sin límites puede conducir a la fatiga por compasión, afirma la Dra. Rebecca Sachs, psicóloga clínica residente en Nueva York.

La fatiga por compasión también puede considerarse un trauma secundario, es decir, que una persona está traumatizada aunque no sea la que ha sufrido el suceso, explica el Dr. Charles Figley, Catedrático Distinguido Kurzweg de Salud Mental en Catástrofes de la Universidad Tulane de Nueva Orleans.

El término se creó para captar la experiencia de las personas que desempeñan funciones o profesiones asistenciales, como terapeutas, bomberos, policías, profesionales sanitarios de urgencias y familiares que cuidan de alguien con una enfermedad crónica, explicó Figley.

Pero quienes observan cómo se desarrollan hechos traumáticos en comunidades a las que están vinculados, así como aquellos con los que empatizan desde lejos, también pueden sentir el impacto de la fatiga por compasión, afirma Sachs.

Esto puede llevar al agotamiento, la irritabilidad y la dificultad para seguir comprometidos con su empatía si no se les atiende, dijo Sachs.

Para ser lo mejor que se pueda ser para uno mismo, para los seres queridos y para los temas que se apoyan, es importante controlarse y prevenir la fatiga por compasión, dijo Figley.

Desconectar no significa alejarse

Una parte importante de encontrar ese equilibrio entre cuidar de uno mismo y de los demás es saber cuándo dejar de lado los temas difíciles, dijo Figley.

"Todas las personas con las que he hablado no tienen ningún problema con estar conectadas'", dijo. "Es con estar desconectadas con lo que tienen problemas".

Sin embargo, desconectar no significa que haya que dejar de interesarse por los temas que nos preocupan, afirma Sachs.

"Yo no diría que tiene que ser blanco o negro", dijo. "Se trata de averiguar cuál es el nivel de compromiso que puede sentar las bases para llevar a cabo acciones valiosas y hacer algo significativo. Pero también, ¿cuál es el nivel de compromiso en este momento que puede ser demasiado?", explica.

Como mujer judía, Sachs dice que a veces siente la necesidad de hablar con amigos y conocidos sobre el conflicto en Israel, pero no es algo para lo que se sienta preparada en este momento.

"No es necesariamente mi responsabilidad ahora mismo. Será mi responsabilidad en el futuro", añadió.

Por ahora, Sachs está cumpliendo la petición de sus familiares en Israel, que le pidieron más videollamadas para recibir apoyo, y eso es lo que ella llama su "acción valiosa".

Los movimientos, la política y los acontecimientos mundiales no suelen ocurrir en un solo día, así que tienes tiempo para cuidarte y crear reservas emocionales para poder implicarte como te gustaría, dijo.

Lo importante es encontrar formas de evitar que las emociones difíciles se apoderen de uno, dijo Figley.

"Cuando un perro sale del estanque sacude su cuerpo y libera toda el agua", dijo. "Nosotros no podemos hacer eso".

¿Qué es exactamente el autocuidado?

El autocuidado puede parecer un término frustrantemente vago, pero eso se debe a que lo que cada persona necesita es muy individualizado, dijo Sachs.

Puede consistir en relajarse con un baño caliente, desahogarse con un amigo íntimo o alejar el estrés por un momento con una actividad divertida.

El autocuidado eficaz sólo requiere que dediques tiempo a conectar con tus necesidades y pongas en práctica ese cuidado con regularidad.

"No se trata de algo puntual", afirma Sachs. "No es como, 'Oh, voy a ir al spa durante tres días, y voy a rejuvenecer, y luego estoy listo para volver'".

Figley suele recomendar encontrar a alguien con quien te sientas conectado para que te apoye.

"Una de las cosas más importantes es encontrar un compañero que esté en una situación similar y que también quiera lo mismo que tú en cuanto a sentirte mejor", afirma.

Te sentirás culpable. Eso es bueno

Cuando sabes que hay gente en el mundo que está sufriendo, puede parecer egoísta dedicar tiempo a tu propia diversión o relajación, dijo Sachs.

Y no pasa nada.

"Sería raro que no me sintiera culpable", dijo Sachs. "La culpa en realidad nos hace buenos en nuestro trabajo, pero no tienes que hacer necesariamente nada al respecto".

El equilibrio significa permitirnos sentir tanto la diversión y la vitalidad de nuestras vidas como la culpa, la empatía y la tristeza que puedan surgir. No hay que rechazar ninguna de las emociones.

"Habrá momentos en los que sentiré realmente ese sufrimiento", añade Sachs. "Y habrá momentos en los que haré cosas por mí misma y me sentiré culpable por no bombardearme con el sufrimiento que conlleva la condición humana".