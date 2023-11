La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba un proyecto de ley para evitar el cierre del Gobierno. Miles de personas protestan por la muerte de Ociel Baena. Joey y Monica despiden a Chandler: los emotivos mensajes de los compañeros de "Friends". Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Esto vio CNN debajo de un hospital infantil en Gaza

El ejército de Israel se está centrando cada vez más en los hospitales de Gaza. Un equipo de CNN que se encontraba con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) vio armas y explosivos en una habitación situada bajo el hospital infantil Al-Rantisi, que el portavoz de las FDI, el contralmirante Daniel Hagari, calificó de "arsenal". Hamas ha negado en repetidas ocasiones que sus combatientes se escondan bajo los hospitales, al igual que los funcionarios de salud y los directores de hospitales de Gaza.

2. Un paso para evitar el cierre del Gobierno en EE.UU.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de su presidente Mike Johnson para evitar el cierre del Gobierno. Ahora, el Senado deberá aprobar la medida antes del viernes.

Cámara de EE.UU. aprueba proyecto para evitar un posible cierre parcial del gobierno 5:44

3. Miles de personas protestan por la muerte de Ociel Baena

La muerte de Jesús Ociel Baena, primera persona no binaria en llegar a la magistratura del Tribunal Electoral de Aguascalientes y en América Latina, y la de su pareja, Dorian Daniel Nieves ha consternado a México. La indignación llevó a miles de personas a las calles de la capital mexicana y otras ciudades del país a protestar por el que organizaciones defensoras de los derechos LGBTQ consideran que fue “un crimen de odio".

¿Qué se sabe de la muerte de Jesús Ociel Baena? 3:25

4. Los lugares de EE.UU. donde la crisis climática es más grave

Los efectos de un clima que se calienta rápidamente se están sintiendo en todos los rincones de EE. UU. y empeorarán en los próximos 10 años con el uso continuo de combustibles fósiles, según un nuevo y sombrío informe de agencias federales.

La crisis climática mundial deja altos costos 5:36

5. Quiénes son las posibles primeras damas de Argentina

La novia del candidato Javier Milei, Fátima Florez, es una actriz y humorista muy reconocida que desde hace años llena teatros en Argentina, principalmente con sus espectáculos donde imita a numerosas figuras, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner. Por su parte, Malena Galmarini, la esposa del candidato oficialista Sergio Massa, es presidenta de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

Así ven los inversionistas las elecciones de Argentina 2:55

A la hora del café

Los alimentos ultraprocesados están relacionados con el desarrollo de múltiples enfermedades, incluido el cáncer

Consumir mayores cantidades de alimentos ultraprocesados aumenta el riesgo de ser diagnosticado de multimorbilidad, es decir, de padecer múltiples afecciones crónicas como diabetes, cardiopatías y cáncer, según un nuevo estudio.

Así cambian los ultraprocesados el sabor de tu comida y su valor nutricional 2:42

Joey y Monica despiden a Chandler: los emotivos mensajes de los compañeros de "Friends"

Más de 15 días después de la muerte del actor de “Friends” Matthew Perry, Matt LeBlanc y Courteney Cox, "Joey" y "Monica" en la popular serie, le dedicaron emotivos posteos en sus cuentas de Instagram.

¿Qué pasó con Marvel? Análisis

Marvel solía producir éxitos de miles de millones de dólares de manera confiable. Ahora Disney tiene un problema.

Así fue el reencuentro de Luis Díaz con su padre después del secuestro

El jugador colombiano Luis Díaz pudo reencontrarse con su padre Luis Manuel Díaz, luego del secuestro de su progenitor en el norte de Colombia. El futbolista del Liverpool se sumó a la concentración de la selección colombiana de fútbol para afrontar la doble fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Luis Díaz y el emotivo reencuentro con su padre 0:32

Messi regresa a "La Bombonera" en un duelo de alto calibre contra Uruguay

El capitán de la Selección argentina llegó a su país para jugar la tercera doble fecha que ofrece el menú de la eliminatoria sudamericana, la cual ofrece un plato muy especial: primero Uruguay, como local, y luego Brasil, en condición de visitante.

Messi ya está en Argentina con la mira puesta en Uruguay 0:45

La cifra del día

57%

El porcentaje de estadounidenses que afirman que la ciencia tiene un efecto "mayoritariamente positivo" en la sociedad cayó al 57%, 8 puntos porcentuales menos que en noviembre de 2021 y 16 puntos porcentuales menos que justo antes de la pandemia, según el Pew Research Center.

La cita del día

"Nunca he sentido que pudiera relacionarme muy bien con las chicas. Me atraen físicamente. Pero también me siento muy intimidada por ellas y por su belleza y su presencia"

La cantante Billie Eilish dijo en una entrevista que “nunca se ha sentido mujer” y reflexionó sobre su físico y su feminidad.

Billie Eilish responde a críticas por su vestimenta 0:52

Y para terminar...

Así se ven las dunas circulares en Marte

La agencia espacial estadounidense dio a conocer como imagen de la semana las dunas circulares de Marte. Las imágenes forman parte del monitoreo que realiza la NASA para evaluar las heladas en el planeta rojo.