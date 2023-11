Guerra entre Israel y Hamas en vivo: muertes y ataques en Gaza, noticias y más

Las familias de los rehenes israelíes se enfrentan a una "insoportable" espera de noticias tras el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamas

Tras casi siete semanas de incertidumbre sobre la suerte de los miembros de su familia secuestrados por Hamas, los familiares de los rehenes se encontraron con la esperanza y una nueva serie de ansiedades después de que Israel y el grupo militante llegaran este martes a un acuerdo por el que se establecerá una pausa humanitaria de cuatro días para permitir la liberación de al menos 50 mujeres y niños israelíes.

Aunque el Gobierno aún no ha hecho públicos los nombres exactos de los rehenes que serán liberados, las autoridades afirman que algunos tienen doble nacionalidad. El ejército israelí afirma que Hamas mantiene retenidos en Gaza a 239 rehenes, entre ellos ciudadanos extranjeros de decenas de países, que fueron secuestrados durante el ataque del 7 de octubre.

Hadas Kalderon, que protestaba este miércoles frente al cuartel general del ejército de Israel en Tel Aviv, declaró a CNN que, hasta que no viera a sus hijos con sus propios ojos, no creería que el acuerdo fuera real, y que había que seguir presionando al ejército para que llegara a un acuerdo por todos los rehenes.

Militantes de Hamas asaltaron su kibutz de Nir Oz el 7 de octubre, mataron a la madre de Kalderon y a su sobrina, y secuestraron a sus dos hijos, Sahar y Erez, y a su padre Ofer. La mujer de 56 años afirma que el último mensaje que recibió de su hijo, que ese día se encontraba en casa de su padre, fue: "Mamá, quédate en silencio, no te muevas".

Tras conocer el acuerdo del martes, Thomas Hand dijo que quería "saltar por las nubes de esperanza. Pero también tengo que mantener la cabeza nivelada emocionalmente... No puedo dejarme llevar demasiado lejos".

Ha sido un periodo de angustia y esperanza para Hand, a quien inicialmente le dijeron que su hija Emily, de 8 años, había muerto en el atentado del 7 de octubre. Semanas después, funcionarios israelíes le dijeron que no están seguros de que Emily muriera. No han localizado su cuerpo y no encontraron sangre en la casa donde dormía.

Habría cumplido nueve años el 17 de noviembre mientras estaba cautiva, según declaró previamente a CNN el padre soltero, cuya esposa murió de cáncer.

Aunque tiene esperanzas razonables de que Emily pueda estar entre los que serán liberados, este miércoles declaró a CNN que no ha sabido nada del Gobierno sobre su paradero o su estado. Tampoco ha habido ninguna prueba de vida, y le preocupa que pueda haber quedado traumatizada psicológicamente por lo que ha soportado.

