A primera hora de este jueves entró en vigor una segunda prórroga de la tregua, de un día de duración. Pero la pausa en los combates también agudiza los dilemas morales, políticos y militares que se plantearán en la casi inevitable vuelta a las hostilidades a gran escala, incluidas algunas aparentes diferencias estratégicas y humanitarias entre el gobierno de Biden y el gobierno de Israel.

Aunque la tregua ha tenido hasta ahora un éxito sorprendente, dado que se está produciendo tanto con Israel como con Hamas buscando la eliminación del otro, existe la inequívoca sensación de que se acerca un momento fatídico dentro de unos días, cuando Israel decidirá cuánto tiempo puede mantener su abrasadora ofensiva militar.

Esto significa que el debate sobre lo que ocurrirá a continuación en Gaza es cada vez más urgente, incluso mientras Estados Unidos intenta prolongar la pausa en los combates a medio plazo e Israel trata de moderar las expectativas de moderación en los próximos días.

Estos profundos interrogantes se plantean también en un contexto de tragedia cada vez mayor en una guerra cruel, aunque la aparición de rehenes haya ofrecido fugaces momentos de alegría en medio del horror. En un acontecimiento desgarrador, Israel declaró este miércoles que estaba investigando una afirmación según la cual el rehén israelí más joven, Kfir Bibas, de 10 meses, su hermano y su madre ya no están vivos. Mientras tanto, la incertidumbre rodea el futuro del resto de rehenes, en su mayoría hombres, que Israel cree que permanecen en Gaza.

La crisis humanitaria en el territorio se agrava, y la Organización Mundial de la Salud advierte de que podrían morir más gazatíes por enfermedades que por los bombardeos si no se repara urgentemente un servicio sanitario ya de por sí rudimentario. Y mientras el creciente malestar sacude la Ribera Occidental ocupada, el ejército israelí mató a dos niños palestinos al abrir fuego en la ciudad de Yenín, según el Ministerio de Sanidad palestino, el último de los más de 240 palestinos que, según el ministerio, han muerto a manos de soldados y colonos israelíes en la Ribera Occidental desde el 7 de octubre.

¿Escuchará Israel las peticiones de Estados Unidos para que adopte un enfoque más preciso?

Israel no ha ocultado su objetivo desde los atentados terroristas de Hamas del 7 de octubre, en los que murieron 1.200 personas: la erradicación irrevocable del grupo islamista designado por Estados Unidos como organización terrorista, que controla Gaza. El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu consideró los atentados de Hamas como una amenaza existencial para Israel y el pueblo judío y sostiene que no tiene otra opción que aplastar completamente a Hamas.

El dirigente israelí descartó el miércoles la idea de que la prolongada pausa en los combates dificulte estratégica y moralmente a Israel reanudar su implacable acción contra Hamas. "En los últimos días he estado escuchando esta pregunta: ¿volverá Israel a los combates después de maximizar esta fase de devolución de nuestros rehenes? Así que mi respuesta es inequívoca: sí", dijo.

Pero el ataque inicial de Israel contra Hamas provocó una enorme matanza de civiles en el densamente poblado enclave palestino en la primera fase de la guerra, enviando a decenas de miles de manifestantes a las calles de Estados Unidos y de todo el mundo, al tiempo que ejercía presión política sobre el presidente Joe Biden desde dentro de su propia coalición electoral.

La probable perspectiva de que una segunda oleada de la ofensiva israelí contra los bastiones de Hamas en el sur de Gaza sea aún más sangrienta amenaza ahora con abrir brechas entre Washington y el gobierno y los líderes militares de Netanyahu. MJ Lee, Jennifer Hansler y Katie Bo Lillis, de CNN, informaron el miércoles que funcionarios estadounidenses, incluido Biden, dijeron a los israelíes que no quieren que se repitan los ataques aéreos que provocaron una destrucción masiva y terribles escenas de víctimas civiles. Israel debe ser más "cauto, más cuidadoso, más deliberado y más preciso en sus objetivos", dijo un alto funcionario del gobierno.

En los días posteriores a los atentados del 7 de octubre, Biden abrazó estrechamente a Israel y a Netanyahu, viajando al Estado judío para acompañar en el duelo a las víctimas del horror. ¿Prestará el primer ministro israelí más atención a la súplica de Biden de hacer más para proteger a los civiles palestinos que la consideración pasajera que le prestó en los primeros días del conflicto?

Se trata de una cuestión que probablemente dará lugar a intensas discusiones el jueves entre el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que se encuentra en Israel, y altos funcionarios israelíes.

Dilemas morales y militares de Israel

El gobierno israelí está siendo arrastrado en dos direcciones que pueden ser irreconciliables: el deseo de recuperar a todos los rehenes y el incentivo de seguir adelante con su operación militar tras una pausa que ofreció a Hamas la oportunidad de reagruparse y prepararse para un nuevo asalto.

En casa, el primer ministro israelí, acosado por una profunda impopularidad tras los ataques sorpresa de Hamas, también se ve arrastrado entre las crecientes presiones políticas de las familias de los rehenes, que quieren la liberación de sus seres queridos, y los miembros de derechas de su coalición, que abogan por una acción dura en medio de la frustración de que la pausa haya permitido a Hamas utilizar a los rehenes para recuperar el control del ritmo de la crisis. Además, Netanyahu se enfrenta a la posibilidad cada vez mayor de que se produzca un conflicto entre su deseo de atacar a Hamas y la preocupación de Estados Unidos por otra ronda de enormes bajas civiles en Gaza. El apoyo estadounidense sería aún más crucial para Israel en una segunda fase de los combates, porque es probable que las potencias extranjeras critiquen duramente al gobierno de Netanyahu si se ve que reaviva las hostilidades.

Las tácticas militares de mano dura de Israel también están siendo objeto de escrutinio ante el temor de que más víctimas civiles siembren una nueva generación de furia contra el Estado judío que acabe traduciéndose en reclutamiento para grupos extremistas y terrorismo.

El teniente coronel retirado del ejército estadounidense Daniel Davis señaló que el líder israelí ve la eliminación de Hamas como la clave para traer la paz a Israel, pero advirtió: "Lo que está haciendo con el ejército no traerá esa paz". Dijo a Kasie Hunt en el programa "State of the Race" de CNN International que "yo mismo lo he visto en Afganistán varias veces, donde cuantos más talibanes matas, más enemigos, más haces, especialmente cuando estás matando a tanta gente".

Israel dice que se esfuerza por evitar matar civiles. Hamas ha infiltrado sus fuerzas entre la población civil, utilizando infraestructuras como hospitales y edificios de departamentos como tapadera. Altos cargos israelíes sostienen que, aunque Washington quiere ver un mayor número de ataques selectivos contra Hamas si se reanuda la batalla, tal enfoque no siempre es factible dadas las condiciones en Gaza.

"No somos magos", dijo el martes el ex primer ministro israelí Naftali Bennett, quien acusó a Hamas de sacrificar deliberadamente a civiles palestinos para atizar la ira mundial contra Israel. "Si hubiera alguna solución mágica que nos permitiera eliminar a nuestra gente y simplemente golpear la lanzadera de cohetes que dispara cohetes contra los israelíes, lo haríamos", dijo Bennett a Jake Tapper de CNN. "Intentamos reducir las víctimas civiles innecesarias, pero la realidad es que no hay magia".

Un posible enfoque que los funcionarios estadounidenses e israelíes están deliberando es que Israel permita que los civiles que envió al sur de Gaza al principio de la guerra regresen al norte, dijo un alto funcionario estadounidense a CNN. Múltiples funcionarios han planteado también la necesidad de crear zonas seguras para los civiles en el sur, informó CNN. Pero este plan presenta dificultades prácticas. Por un lado, el avance israelí ha devastado amplias zonas del norte de Gaza, como demuestran las nuevas imágenes tomadas con drones de kilómetros y kilómetros de construcciones convertidas en escombros. En un enclave rodeado por Israel y con la frontera con Egipto cerrada, millones de personas no tienen adónde ir.

Mientras hierve el debate sobre las tácticas a emplear en una segunda fase de la guerra, la sola idea de reanudar los combates mientras los rehenes siguen en manos de Hamas horroriza a los familiares de los que aún permanecen retenidos. La pausa en los combates de la última semana ha ofrecido tanto a Netanyahu como a Biden cierto alivio político en esta cuestión, pero eso terminaría en cuanto las armas empezaran a disparar.

Yehuda Beinin, padre de Liat Beinin, una mujer con doble nacionalidad estadounidense e israelí liberada por Hamas el miércoles, expresó la creciente preocupación entre las familias de los rehenes por el hecho de que los rehenes restantes no sean la primera prioridad del gobierno de Netanyahu. "Naturalmente, esto crearía un gran temor a que los rehenes volvieran a correr algún tipo de peligro, como consecuencia de nuevos bombardeos israelíes", declaró Beinin, cuyo yerno, Aviv Atzili, se cree que sigue siendo un rehén.

El gobierno de Biden intensifica la diplomacia

Las prioridades actuales de Gobierno de Biden son:

Una nueva prórroga de la tregua.

La liberación de todos los rehenes de Gaza.

El alivio de la terrible crisis humanitaria en el enclave.

Apoyar los esfuerzos de Israel para prevenir futuros ataques terroristas.

Centrar la atención en la gobernanza de Gaza tras la guerra, antes de abordar la cuestión de la diplomacia para poner fin al conflicto palestino-israelí, pendiente desde hace tiempo.

Las posibles dificultades con Israel residen en el hecho de que esos objetivos, o su urgencia, no siempre coinciden con los del gobierno de Netanyahu. Biden tiene un enorme interés en el conflicto por razones humanitarias, políticas y geopolíticas. El presidente señaló en una declaración este miércoles que EE.UU., junto con Qatar, había desempeñado un papel decisivo en la negociación de la pausa que había liberado a decenas de rehenes, y había entregado una importante ayuda humanitaria para ayudar "al pueblo inocente de Gaza".

El apoyo de Biden a Netanyahu le ha costado políticamente en casa y en el extranjero. Los objetivos de la política exterior estadounidense en el mundo árabe y en otros lugares corren el riesgo de verse comprometidos a medida que los gobiernos reaccionan ante la indignación por la muerte de civiles en Gaza. Iniciativas fundamentales como el intento de consolidar la paz entre Israel y los Estados árabes se han visto seriamente perjudicadas. En el ámbito nacional, las escenas de muertes palestinas han dividido al Partido Demócrata y han suscitado temores sobre si los votantes más jóvenes y progresistas, que ya se muestran reacios hacia Biden, acudirán en el número que éste necesita en noviembre de 2024. Menos preocupantes, pero aún significativos, son los ataques de los republicanos a la primera señal de que intente limitar a Netanyahu.

Aunque no se tiene la sensación de que el inquebrantable apoyo de Estados Unidos a Israel esté en peligro, el peligro real de las crecientes diferencias entre los dos gobiernos sobre la futura conducción de la guerra podría introducir nuevas tensiones en la relación.

Los intereses nacionales vitales de Estados Unidos e Israel no están siempre o irrevocablemente alineados. Así pues, en los próximos días habrá que vigilar de cerca si Netanyahu tiene margen político para maniobrar en la estrategia militar o la inclinación a aliviar parte de la presión sobre Biden.

¿Hasta dónde llegará Israel para poner a prueba la lealtad, tolerancia y viabilidad política de Biden si la guerra se recrudece? Y a la hora de la verdad, ¿el deseo de Netanyahu de eliminar a Hamas prevalecerá sobre cualquier otra consideración?