Guerra entre Israel y Hamas en vivo: liberación de rehenes en Gaza, muertes, noticias y más

Sirenas de los cohetes suenan en las comunidades israelíes que rodean Gaza, dice el ejército de Israel

Las sirenas que advertían sobre la llegada de cohetes sonaron en las comunidades que rodean Gaza y la ciudad de Ashkelon este viernes por la mañana, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Las advertencias se produjeron horas después de que terminara una tregua temporal entre Israel y Hamas a las 7 a.m. hora local (12 a.m. ET). Una sirena sonó una hora antes de que terminara la tregua.

Las FDI dijeron que habían reanudado las operaciones de combate contra Hamas, alegando que el grupo violó la tregua y disparó contra Israel.