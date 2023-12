El presidente de Argentina, Javier Milei, mantuvo este domingo una reunión bilateral con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tras su ceremonia de asunción presidencial en Buenos Aires.

"Buenos Aires. Me reuní con Javier Milei y lo felicité por su investidura oficial como presidente de Argentina", publicó Zelensky a través de su cuenta oficial de X.

"Hoy, las calles y plazas de Buenos Aires se llenan de la palabra 'Libertad'. La libertad es lo que nos une, a Ucrania y a Argentina. Realmente la apreciamos, la protegemos y estamos listos para fortalecerla juntos".

