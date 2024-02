El expresidente Donald Trump habla después de reunirse con miembros de Teamsters en la sede del sindicato en Washington, el 31 de enero de 2024. (Credit: Andrew Harnik/AP)

(CNN) -- Dos de los Comités de Acción Política (PAC) de Donald Trump gastaron casi US$ 29 millones combinados en honorarios legales durante el último semestre de 2023, según muestran documentos, lo que subraya los costos financieros de los crecientes problemas legales del expresidente.

Es un gasto que el favorito para la candidatura presidencial del Partido Republicano comparte con sus contribuyentes políticos.

En total, Save America PAC y Make America Great Again PAC gastaron más de US$ 50 millones del dinero de los contribuyentes en gastos legales el año pasado, según los registros de la Comisión Federal Electoral. Ese gasto agotó las reservas de Save America, el PAC que alguna vez fue de gran liderazgo de Trump. Más del 70% del gasto de Save America durante la última mitad de 2023 se destinó a costos legales, y terminó el año con alrededor de US$ 5,1 millones restantes en el banco.

Un asistente de la campaña de Trump no respondió de inmediato este miércoles por la noche a la pregunta de CNN sobre los gastos.

The New York Times informó por primera vez que se esperaba que el gasto legal de los PAC de Trump ascendiera a aproximadamente US$ 50 millones para el año.

El expresidente enfrenta cuatro acusaciones penales distintas, junto con un litigio civil de alto perfil.

La semana pasada, un jurado civil federal otorgó al excolumnista de una revista E. Jean Carroll US$ 83,3 millones contra Trump como parte de un juicio por difamación.

Mientras tanto, un juez del estado de Nueva York está a punto de decidir cuánto dinero deben Trump y sus coacusados por fraude, después de haber dictaminado previamente que el expresidente cometió fraude al administrar su imperio inmobiliario y de marca. La demanda civil presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una demócrata, busca US$ 370 millones de Trump y sus coacusados.

Incluso mientras busca regresar a la Casa Blanca, Trump ha desviado sistemáticamente el 10% del dinero que su campaña recauda de donantes políticos a través de un comité conjunto de recaudación de fondos hacia Save America, el vehículo principal que ha utilizado para financiar proyectos de ley.