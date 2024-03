Estos detalles muestran la edición en la foto de la princesa Catherine 0:58

Londres (CNN) -- La imagen de Kate, princesa de Gales, sonriente junto a sus tres hijos debía poner fin a la ola de especulaciones sobre su salud y su paradero. En lugar de ello, la foto desencadenó una nueva controversia para la familia real británica después de que varias agencias de noticias internacionales retiraran la imagen de sus servidores horas más tarde, citando preocupaciones de manipulación.

La fotografía la publicó la mañana de este domingo el Palacio de Kensington en las cuentas oficiales de redes sociales del príncipe y la princesa de Gales, con motivo del Día de la Madre en el Reino Unido. Como habitualmente se hace con las imágenes oficiales de la realeza británica, también se difundió simultáneamente a agencias de noticias y de fotografía para su distribución.

En la imagen se ve a Kate rodeada por el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, relajados y riendo, quizá reaccionando a algo que hizo o dijo el príncipe William, a quien se atribuyó el crédito de la foto.

La mañana de este lunes, después de que estallara la tormenta, Kate emitió una disculpa personal, en la que asumió la responsabilidad por la confusión que, según ella, causó inadvertidamente.

"Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que lo celebran hayan tenido un feliz Día de la Madre", escribió en su mensaje que firmó con una "C" de Catherine.

publicidad

La familia marca la celebración de esta fecha cada año. Sin embargo, la conmovedora fotografía también fue vista como un mensaje a la nación y debió haber calmado la creciente preocupación pública tras la operación de Kate en enero por un problema abdominal no canceroso.

Aunque el palacio dijo que la princesa tardaría de dos a tres meses en recuperarse, su ausencia temporal de los compromisos y la falta de claridad sobre su estado de salud crearon un vacío que en redes sociales se llenó con teorías conspirativas que iban de lo insensible a lo extravagante.

La fotografía del Día de la Madre de este año fue también la primera imagen real de la princesa desde el día de Navidad. La semana pasada, un paparazzi publicó una foto de Kate en el asiento delantero de un coche conducido por su madre. CNN fue uno de los muchos medios de comunicación que tomaron la decisión independiente de no publicar esa fotografía no autorizada. Muchas organizaciones de noticias respetables suelen evitar el uso de fotografías de paparazzi sin una razón editorial de peso o un argumento de interés público.

Las primeras preguntas sobre la imagen de Kate publicada el Día de la Madre surgieron en redes sociales. Dada la popularidad de la princesa, cada centímetro de la imagen fue meticulosamente analizado y los observadores de la realeza se preguntaron rápidamente por la ausencia de su anillo de boda o de compromiso, y por la exuberante vegetación del fondo, a pesar de las bajas temperaturas de marzo.

La conversación subió de tono cuando The Associated Press emitió una retractación a sus clientes y sugirió que "la fuente manipuló la imagen". Otras agencias de noticias internacionales no tardaron en seguirles con orientaciones similares.

Una revisión inicial de CNN de la imagen identificó al menos dos áreas que parecen mostrar alguna evidencia de manipulación potencial, incluyendo el puño de la manga de la princesa Charlotte, y una cremallera en el lado izquierdo en la chaqueta de la princesa de Gales, que no parece estar alineada.

CNN ha seguido utilizando la foto original, con el debido pie de foto en el contexto del debate en torno a su supuesta manipulación.

Este lunes, los periódicos británicos destacaron la instantánea familiar, y algunos subrayaron el hecho de que la foto se haya retirado así como los crecientes cuestionamiento que enfrenta el palacio.

The Daily Telegraph tituló: "La foto de palacio fue manipulada, según las agencias", mientras que The Daily Mail tituló: "Esta alegre instantánea del Día de la Madre pretendía ser la tranquilidad que todos necesitábamos, pero ¿fue contraproducente?".

No es inusual que las fotos sean tomadas personalmente por miembros de la familia real. Kate es conocida por su afición a la fotografía y ha captado muchos momentos familiares y logros de sus hijos a lo largo de los años. También han recurrido a fotógrafos para retratos oficiales.

Los asesores de palacio son muy conscientes de la descabellada conversación social en torno a la princesa, y en las últimas semanas han hecho gestiones inusuales para acallar los rumores. Pero también han intentado proteger la intimidad médica de uno de los miembros más veteranos del clan Windsor.

Kate se recupera en la propiedad familiar de Adelaide Cottage, en Windsor, y dada su larga convalecencia hasta al menos Semana Santa, no sería irracional que William hubiera tomado la imagen del Día de la Madre de este año, en lugar de abrir su casa a un fotógrafo profesional.

En este caso, la explicación de Kate puede deberse al reto de conseguir que tres niños pequeños miraran a la cámara al mismo tiempo.

Pero la fotografía se difundió con fines editoriales y los medios de comunicación esperan que esas imágenes sean exactas.

CNN está revisando ahora todas las fotos distribuidas previamente por el Palacio de Kensington.

En la fotografía editorial, los reporteros gráficos y los editores suelen ajustar la exposición o el balance de color de una fotografía para reflejar con mayor precisión la escena. La mayoría de las organizaciones de noticias, incluida CNN, consideran inaceptable mover, cambiar o manipular los píxeles de una imagen. Hacerlo alteraría la realidad de la situación que la imagen pretende documentar.

En el pasado, las fotografías amateur de la familia fueron bien recibidas cuando se publicaron en las redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión, esta foto también se difundió a los medios de comunicación como material de prensa y el palacio no fue transparente sobre el hecho de que había sido editada.

Esto habrá dañado la confianza entre el palacio y los medios de comunicación, muchos de los cuales, como CNN, evaluarán probablemente todas las entregas reales. La tormenta de la edición ha socavado la relación existente y, cuando aumente el interés público por un posible encubrimiento, como ha ocurrido recientemente, muchos medios de comunicación tendrán que tomarse más en serio esas especulaciones.

La situación también ha ensombrecido la celebración anual del Día de la Commonwealth, a la que el príncipe William y otros miembros de la realeza debían asistir este lunes en la Abadía de Westminster.

Aunque las disculpas de la princesa y su afirmación de que se trata de un error honesto deberían contribuir a frenar la conversación en las redes sociales, a otros les costará aceptar la imagen alterada y la explicación posterior.