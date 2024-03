Así es la vida y carrera de Cillian Murphy: películas, series, premios ganados, familia y más

Los invitados, los premios, el desnudo y lo más importante de los Oscar 2024 1:37

(CNN Español) -- El irlandés Cillian Murphy acaba de unirse al club selecto de los actores ganadores de un Oscar gracias a su trabajo en la película "Oppenheimer", la gran ganadora de los premios de la Academia 2024 con siete estatuillas.

De esos siete galardones, Murphy se llevó el de mejor actor por su papel como J. Robert Oppenheimer en la película dirigida por Christopher Nolan, quien a su vez ganó el premio a mejor director.

El galardón tuvo un ingrediente especial para Murphy: esta fue su primera nominación a un Oscar en su carrera y, por tanto, es la primera vez que gana el premio de la Academia.

Previamente, Murphy ya había sido reconocido en los BAFTA 2024 y en los Globo de Oro 2024 como el mejor actor por su papel en "Oppenheimer".

Así es la vida y carrera de Cillian Murphy

Datos personales y familia

Nombre: Cillian Murphy

Fecha de nacimiento: 25 de mayo de 1976 (cumple 48 años en 2024)

Lugar de nacimiento: Cork, Irlanda

Altura: 1,72 metros

Padre y madre: Brendan Murphy y Jane Murphy

Esposa: Yvonne McGuinness (desde el 1 de agosto de 2004)

Hijos: Malachy y Aran

Hermanos: Páidi Murphy, Sile Murphy, Orla Murphy

Carrera

Pese a que acaba de ganar su primer Oscar en su primera nominación, la carrera de Cillian Murphy ya tiene muchos años de trayectoria.

Específicamente, según menciona la enciclopedia Britannica, Murphy comenzó a actuar en obras de teatro e hizo su debut profesional en 1996.

A partir de 1997 inició su aparición en películas y fue en 2002, con el filme "28 Days Later", que ganó reconocimiento internacional.

Tres años después, en 2005, comenzó la larga relación laboral entre Nolan y Murphy. Ese año, interpretó al Espantapájaros en la cinta "Batman Inicia". En las siguientes películas de Batman, "El caballero de la noche" y "El caballero de la noche asciende", Murphy tuvo pequeñas apariciones.

Asimismo, Murphy también apareció en la película “Inception” de Nolan en 2010, así como en su epopeya bélica de 2017 “Dunkerque”.

Cillian Murphy es conocido por su versatilidad actoral y es por ello que también se le reconoce por su papel de Tommy Shelby en la aclamada serie de televisión "Peaky Blinders".

Películas y series

De acuerdo con el sitio especializado IMDb, Murphy aparece en el reparto de decenas de producciones.

Para ser más precisos, aparece en dos series de televisión y en 55 películas.

Las dos series de TV son "Peaky Blinders" y "The Way We Live Now".

En cuanto a las películas, además de las ya mencionadas, podemos señalar que su primera aparición fue en el cortometraje "Quando" de 1997 y la última ha sido en "Small Things Like These" de 2024.

Premios

"Oppenheimer" ya le dio a Cillian Murphy un BAFTA, un Globo de Oro y un Oscar. Sin embargo, estos son apenas tres de los múltiples premios que ha ganado en su carrera.

Según IMDb, Murphy ha ganado un total de 47 reconocimientos en su carrera filmográfica y ha acumulado 79 nominaciones.

El actor irlandés se ha llevado galardones por sus papeles en "Peaky Blinders", "A Quiet Place Part II", "Batman: El caballero de la noche" y "Disco Pigs".