Santos señala ante la ONU que el acuerdo de paz con las FARC no incluye convocatoria a una Asamblea Constituyente. El control de Morena en la Ciudad de México. ¿De qué acusan a Hunter Biden? Esto es lo que debes saber para comenzar el día.

1. ¿Qué implica la nueva restricción inmigratoria de EE.UU.?

El Gobierno de Joe Biden emitió una acción ejecutiva que impide solicitar asilo a los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos. Esta medida busca frenar el flujo de inmigración irregular, después de que una propuesta bipartidista se estancó en el Congreso. Las nuevas restricciones al asilo entraron en vigor a primera hora de este miércoles. La nueva acción ejecutiva prohíbe solicitar asilo a los migrantes que crucen la frontera ilegalmente —lo que supone un cambio respecto a décadas de protocolo— una vez alcanzado un umbral diario de cruces irregulares. Aquí te explicamos cómo funciona esa restricción. Además, analizamos cómo afectarían a México las drásticas medidas migratorias de Biden.

2. El control de Morena en Ciudad de México

Clara Brugada, candidata del oficialismo a la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, el gran bastión de la izquierda, ganó este domingo las elecciones con entre el 49% y el 52,8% de los votos, frente a entre 37,2% y 40,5% del opositor Santiago Taboada, candidato por la coalición Va por CDMX, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, algo que los expertos consideraron ajustado, si bien asegura la continuidad del oficialismo en la capital. Análisis.

Partido Morena se impone en las elecciones en México 9:27

3. Mapa: ¿qué países tienen a una mujer como presidenta o gobernante?

Cuando la recientemente elegida primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asuma el cargo el 1 de octubre, se unirá a un grupo de más de dos docenas de mujeres que sirven como jefas de Estado o de Gobierno en todo el mundo. Compilamos una lista de los países con mujeres en el poder. Conoce más sobre cada una de ellas.

Claudia Sheinbaum agradece a Gálvez y Máynez por reconocer su victoria 3:14

4. Biden insinúa que Netanyahu alarga la guerra de Gaza por conveniencia

El presidente de Estados Unidos sugirió en una entrevista publicada este martes que su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, podría estar alargando la guerra en Gaza en un intento de aferrarse al poder y dijo que "no hay certeza" de que Israel haya cometido crímenes de guerra.

¿Podría Israel haber hecho algo diferente en la guerra contra Hamas? 0:55

5. ¿De qué acusan a Hunter Biden?

Hunter Biden, el hijo del presidente de EE.UU. Joe Biden, enfrenta un juicio por un delito grave de portación de armas en un caso histórico que podría afectar a la campaña de reelección del actual mandatario estadounidense. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que el hijo del presidente en funciones va a juicio. Conoce el detalle de los tres cargos en su contra.

¿Podría Hunter Biden ir a prisión por los cargos que enfrenta? 3:03

A la hora del café

Special K presenta por primera vez a una mujer embarazada en su caja de cereal

Hace años, Special K se dirigía a las mujeres prometiéndoles que podrían perder peso sustituyendo dos comidas al día por tazones de cereal. Hoy en día, está probando un enfoque diferente.

Un nuevo diseño de asientos de clase ejecutiva de avión tiene una enorme pantalla de TV de 45 pulgadas

Dos empresas unieron fuerzas para reimaginar el futuro de la televisión y la visualización de películas en aviones a través de un concepto elegante llamado MAYA.

Los enormes grabados rupestres del río Orinoco podrían ser antiguas fronteras, sugiere un estudio

Según un nuevo estudio, los antiguos grabados rupestres en lo que hoy es Sudamérica, que se cree que están entre los más grandes del mundo, estaban destinados a marcar los límites de los territorios habitados por sus creadores.

Así fue el primer entrenamiento de Messi con Argentina rumbo a la Copa América

La selección argentina capitaneada por Lionel Messi ya empezó los primeros entrenamientos antes del debut en la Copa América que se jugará en Estados Unidos a partir del 20 de junio. Desde el complejo deportivo del Inter Miami, los dirigidos por Lionel Scaloni ya trabajan antes del amistoso frente a Ecuador el domingo 9 de junio en Chicago.

Messi lidera la Albiceleste en los entrenamientos rumbo a la Copa América 1:22

Un joven lleva jornaleros a Disneyland. Un detalle siempre le llama la atención

Jesús Morales, conocido como juixxe en TikTok, lleva a Disneyland a trabajadores jornaleros que rara vez tienen tiempo libre y comparte videos de sus visitas en las redes sociales.

La cifra del día

196 veces

La brecha entre los CEO y los empleados no para de crecer en Estados Unidos. El CEO promedio del S&P 500 se ganó 196 veces más que el empleado promedio en 2023, según un análisis de Equilar y The Associated Press.

La cita del día

"Ningún aparte del Acuerdo Final propone o insinúa que se puedan desconocer en el futuro las reglas establecidas en la Constitución vigente"

El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos señaló ante la ONU que el acuerdo de paz con las FARC no incluye convocatoria a una Asamblea Constituyente, como sostiene el Gobierno de Petro.

Y para terminar...

China publica las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna

China publica las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna 0:54

Estas imágenes nos revelan nuevos y fascinantes secretos de la cara oculta de la Luna, pero cada vez menos oculta a nuestra curiosidad. La Administración Nacional del espacio de China publicó este martes cuatro instantáneas del lado menos conocido de nuestro satélite natural captadas por la sonda Chang'e-6. Tres imágenes fueron tomadas por el robot durante su aterrizaje y la cuarta es una vista panorámica de ese lugar.