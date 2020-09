Las 5 cosas que debes saber este 7 de septiembre: Reuniones y multitudes por el Día del Trabajo en EE.UU.

Expertos temen que celebraciones del Día del Trabajo en EE.UU. aumenten los casos de covid-19. Maestros y médicos rusos no confían en vacuna de Putin. Revista The Atlantic seguirá con revelaciones sobre Trump. Además, el pelotazo que expulsó a Djokovic del US Open. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Día del Trabajo en EE.UU. en medio de la pandemia

A pesar del llamado de varios expertos, entre ellos el doctor Anthony Fauci, de mantener la distancia, usar máscaras y evitar grupos numerosos durante las celebraciones del Día del Trabajo, a lo largo del país se ha visto lo que los expertos temían: playas abarrotadas, parques de atracciones llenos y fiestas. ¿Habrá un incremento en los casos de covid-19 como sucedió en feriados anteriores?

Oscura proyección de muertes por covid-19 en México

Un cálculo del Instituto de Métricas y Evaluación en Salud de la Universidad de Washington indica que para el 1 de enero de 2020 las muertes por coronavirus podrían llegar a 157.236 en México, si no se siguen las medidas necesarias para controlar el brote. Según el pronóstico, con solo usar mascarilla se podrían evitar casi 27.000 fallecimientos por covid-19.

The Atlantic publicará más sobre Trump

Jeffrey Goldberg, editor en jefe de The Atlantic, asegura que la historia de su revista sobre Trump llamando “perdedores” y “tontos” a los estadounidenses que murieron en combate era solo la punta del iceberg. “Tenemos una responsabilidad y la vamos a cumplir independientemente de lo que él diga”, le dijo a CNN.

Vacuna de Putin encuentra oposición en Rusia

Maestros y médicos son considerados trabajadores esenciales en Rusia y por esa razón tendrán acceso prioritario a la vacuna Sputnik-V, publicitada por el presidente Vladimir Putin por su “eficacia” contra el covid-19. Sin embargo, estos trabajadores de primera línea tienen sus reservas y se muestran reacios a ser utilizados como conejillos de indias humanos.

Djokovic, descalificado del US Open

El tenista número uno del mundo en el escalafón de la ATP y favorito para ganar el Abierto de EE.UU. fue descalificado del ‘grand slam’ luego de dar un pelotazo a una jueza de línea durante el partido contra el español Pablo Carreño. La dirección del certamen consideró la actitud de Djokovic como “peligrosa o imprudente” y le impuso otras sanciones.

A la hora del café

El avión futurista ‘Flying-V’ realiza vuelo de prueba exitoso

El diseño único del Flying-V ubica la cabina de pasajeros, la bodega de carga y los tanques de combustible en las alas.

Capturan enorme caimán de 213 kilos

Estas son las fotos de la odisea para atrapar un caimán tuerto de 3,6 metros de largo en Mississippi.

Trump contrató un ‘falso Obama’ para un video

Esta es una de las muchas revelaciones incluidas en el libro de Michael Cohen, exabogado de Donald Trump, que se publica esta semana. Con seguridad querrás saber qué dice del pelo del presidente.

Viajar avergonzado: otra plaga de 2020

Los viajeros que eligen compartir lo que hacen durante las vacaciones en este momento de pandemia pueden verse acosados por un caso de la última plaga de 2020: la vergüenza de viajar.

La Tierra está oxidando la Luna

Parece un asunto imposible puesto que en la Luna no hay oxígeno ni agua. Pero esta es la evidencia que analizan investigadores de la NASA y el Instituto Hawai’i de Geofísica y Planetología.

La cifra del día

US$ 19.000

Es el valor de un bolso de piel de cocodrilo destruido por las autoridades de aduanas en Australia. ¿La razón? El objeto ingresó al país sin la licencia de importación correcta.

La cita del día

“El chisme es una plaga peor que el covid”

Lo dijo el papa Francisco el domingo, y agregó que el diablo es un chismoso que pretende dividir a la Iglesia Católica.

Y para terminar…

Se hunden varios botes durante desfile de seguidores de Trump

Se celebraron varios desfiles en botes en EE.UU. en apoyo al presidente Donald Trump. Uno de ellos, en el lago Travis en Texas, ocasionó algunos sustos y puso a trabajar a los equipos de rescate.