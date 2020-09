(CNN Español) – Como todos los viernes, el doctor Elmer Huerta responde las dudas de la audiencia sobre el covid-19.

En el episodio del día de hoy, continuamos respondiendo preguntas sobre la vacuna, incluida la de Rusia, y sobre las secuelas cardíacas del coronavirus. También, exploramos una duda común entre deportistas: ¿se puede correr con una mascarilla?

Puedes escuchar este episodio en Apple Podcasts, Spotify o tu plataforma de podcast favorita, o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han dejado en nuestra cuenta de Twitter @drhuerta.

Buena pregunta Antonio.

Debes asumir que estás infectado y proteger a tu familia aislándote y usando una mascarilla hasta que aparezcan los síntomas o te hagas una prueba molecular dentro de los primeros 14 días después del contacto.

Hola Eduar. El hecho de que hayas tenido una prueba serológica positiva más de dos meses después de tu infección no significa que aún la tengas y seas asintomático.

Es normal que una persona tenga pruebas serológicas de inmunoglobulina G positiva semanas después de la infección.

Buena pregunta Guille.

Lamentablemente no hay ninguna prueba que demuestre la infección tanto tiempo después de haberla sufrido.

Buena pregunta Miguel. Es posible que tu prueba sea falsa negativa.

Es decir, que tengas el virus pero que por alguna razón inherente a la prueba o al modo en que se obtuvo la muestra, haya salido negativa.

La evaluación de los síntomas y la historia de contacto con una persona positiva son más importantes que la prueba.

Hola Jenny, hasta ahora solo se han descrito científicamente dos casos de reinfección de covid-19.

Es imposible contestar a tu pregunta, pero debes ver a tu médico.

Excelente pregunta Facundo.

Hay una teoría de que infecciones previas con los primeros cuatro coronavirus, causantes de resfríos, puede dar inmunidad cruzada con este nuevo coronavirus.

Otros virus respiratorios -de diferentes familias de virus- no dan esa protección.

Como lo mencionamos en el episodio del 30 de julio, un estudio publicado en la Revista JAMA Cardiology del 27 de julio, describe que pacientes con covid-19 leve o moderado pueden presentar complicaciones cardíacas de intensidad variable.

Los casos leves o moderados de covid-19 pueden ser tratados en casa con los mismos medicamentos que puedes comprar sin receta, como el paracetamol.

Es recomendable estar bien hidratado, y si te gusta el caldo de pollo, no hay ningún problema en que lo consumas.

@drhuerta tengo una pregunta, la jefa de científicos de la #OMS dice que no habrán vacunas hasta el 2021… es así? Yo a la #OMS ya no le creo nada

Todo es especulación María, pero si bien es cierto que las grandes capitales puedan tener la vacuna en la segunda mitad de 2021, es posible que gran parte del planeta pueda apenas acceder a la vacuna durante el año 2022.

Estimado @DrHuerta , me interesa ofrecer mi apoyo voluntario para la VACUNA SPUCNIK5 RUSA, fase III. Considero ser viable y representante (mas no representativo por:) tengo 76 años, sin vicio de cualquier tipo, salud estable, ocasional hipertensión pero controlada.

Buena pregunta Alfredo.

Si el ensayo está disponible en tu país, contacta a los organizadores para que determinen si eres un buen candidato.

Felicitaciones por tu intención de participar.

Todo espacio cerrado es de riesgo moderado o alto para contagiarse con el nuevo coronavirus, Frank.

Si tienes la facilidad de que te corten el cabello en el patio de tu casa, hazlo. Siempre usando mascarillas.

Recuerda que el virus está en el sistema respiratorio de las personas, Paola.

Si han limpiado debidamente ese lugar después del anterior usuario y vas a estar sola en ese ambiente, no creo que haya ningún problema en que lo uses.

Buena pregunta Marita.

Sí, de acuerdo con los centros para la Prevención y Control de las Enfermedades de Estados Unidos, es posible regresar al trabajo solo con el alta que te da tu doctor, sin necesidad de que te hagan una prueba.

Buena pregunta Juan.

No, no es necesario tener una receta médica para comprar un oxímetro de pulso. Son de venta libre.

Aparte de la molestia producida por la humedad de la mascarilla y la sensación de calor, no hay estudios que demuestren que el nivel de oxigenación sea diferente, Jimmy.

Excelente pregunta Jorge.

De acuerdo con la Cruz Roja de Estados Unidos, los requisitos para ser donante son: tener al menos 17 años y pesar 110 libras o 50 kilos, tener buena salud física y sentirse bien, incluso si tienes alguna enfermedad crónica.

Por último, haber tenido diagnóstico previo y verificado de covid-19, pero estar sin síntomas al momento de la donación.

Si vives en una zona geográfica con alta prevalencia de covid-19, esos síntomas pueden ser indicativos de que tienes covid-19, Liz.

Debes asumir que estás contagiada, proteger a tu familia usando una mascarilla, practicando distancia social y visitando a tu médico.

@drhuerta hola dr yo me enferme de covid me trate en casa al pareser mejore pero aveces me sigue dando dolor de pulmon y aveces de repente me llega un dolor en el corazon es una sola vez por día

— abigail (@abigail87843998) September 7, 2020