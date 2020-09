Una máscara puede proporcionar mejor protección contra covid que una vacuna, dice director de CDC

Usar una mascarilla podría brindar una mejor protección contra el covid-19 que una vacuna, dijo el Dr. Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés), durante la audiencia de la subcomisión de Apropiaciones del Senado el miércoles.

«Incluso podría llegar a decir que esta mascarilla tiene más garantías de protegerme contra el covid que cuando tomo una vacuna de covid, porque la inmunogenicidad puede ser del 70% y si no obtengo una respuesta inmune, la vacuna no me va a proteger. Esta mascarilla sí lo hará», explicó Redfield.

Agregó que la gente en Estados Unidos aún no ha adoptado el uso de mascarillas a un nivel que pueda controlar eficazmente el brote.

«Así que quiero seguir pidiendo a los estadounidenses que asuman la responsabilidad, en particular a los jóvenes de 18 a 25 años donde vemos que el brote en Estados Unidos continúa así», dijo Redfield.