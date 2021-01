Tras invasión de agitadores al Capitolio, el Congreso certifica la victoria de Biden: minuto a minuto

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca tuiteó que el presidente Trump ordenó a la Guardia Nacional y a otros «servicios de protección federales» que ayuden en la respuesta a los agitadores que se encuentran en el Capitolio de Estados Unidos.

«Reiteramos el llamado del presidente Trump contra la violencia y a permanecer en paz», tuiteó.

At President @realDonaldTrump’s direction, the National Guard is on the way along with other federal protective services.

We reiterate President Trump’s call against violence and to remain peaceful.

— Kayleigh McEnany (@PressSec) January 6, 2021