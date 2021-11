Las 5 cosas que debes saber este martes 9 de noviembre: Organizadores de Astroworld tienen un historial de violaciones de seguridad

¿Cómo podría verse el final de la pandemia de covid-19? Mayoría de los estadounidenses dice que Biden no presta atención a los problemas más importantes. Daniel Ortega se topa con el repudio internacional tras las cuestionadas elecciones. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

La promotora de Astroworld tiene un historial de violaciones de seguridad

Live Nation Entertainment, la empresa que organizó el festival Astroworld en el que murieron ocho personas, ha sido citada alrededor de una docena de veces por numerosos problemas de seguridad, incluyendo un incidente en 2012 en el que un empleado murió. Mientras continúa la investigación de lo sucedido, Travis Scott —quien había sido acusado anteriormente en relación al caos de una multitud en 2017— dijo que pagará los funerales de las víctimas.

¿Cómo podría verse el final de la pandemia de covid-19?

Es muy poco probable que Estados Unidos, y mucho menos el mundo, pueda eliminar por completo el nuevo coronavirus que causa el covid-19. Pero llegará el día en que dejará de ser una pandemia, cuando los casos ya no estén fuera de control y los hospitales no corran un gran riesgo de desbordarse de pacientes. Muchos expertos predicen que la propagación del coronavirus se verá y se sentirá más como una influenza estacional.

Sobreviviente de covid-19 vuelve a hospital para pedir perdón a médicos 2:15

Encuesta CNN: mayoría de los estadounidenses dice que Biden no presta atención a los problemas más importantes

A un año de las elecciones de mitad de período de 2022, el 58% de los estadounidenses dice que el presidente Joe Biden no ha prestado suficiente atención a los problemas más importantes de la nación, ya que la mayoría desaprueba la forma en que está manejando su trabajo como presidente, según un nueva encuesta de CNN realizada por SSRS. Más de un tercio considera que la economía es el problema más urgente que enfrenta el país.

Encuesta: 48% aprueba gestión de Biden como presidente 1:23

Daniel Ortega se topa con el repudio internacional

Daniel Ortega “eliminó toda competencia electoral creíble, privando al pueblo nicaragüense de su derecho a elegir libremente a sus representantes” y convirtiendo virtualmente al país en un régimen “autocrático”, dijo la Unión Europea tras las cuestionadas elecciones del domingo, donde según el Consejo Electoral Suprema, la alianza liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional encabeza los resultados con más del 70% de los votos.

Solís: Nicaragua sufrirá aislamiento tras elecciones 0:59

Obama arremete contra Trump en la COP26 por "cuatro años de hostilidad activa"

El expresidente Barack Obama acudió a la COP26, la conferencia internacional sobre el clima en Glasgow, porque el enviado sobre clima de Estados Unidos, John Kerry, sabía que el gobierno de Biden necesitaba ayuda para convencer al mundo de que el país se toma realmente en serio la lucha contra el cambio climático. Este fue su mensaje.

Obama dice que falta acción para controlar el cambio climático 0:45

A la hora del café

Una señal de auxilio que aprendió en TikTok ayuda al rescate de adolescente

Una adolescente de Carolina del Norte que había desaparecido fue rescatada por la policía de Kentucky después de que pidiera ayuda con un gesto con la mano conocido en TikTok por representar la violencia en el hogar, según la policía.

Adolescente desaparecida pide ayuda con gesto que aprendió en TikTok 1:33

¿Por qué las mujeres se sienten presionadas para depilarse?

Escribe en Google “cuándo las mujeres empezaron a….” y una de las primeras sugerencias de búsqueda que aparece es “¿cuándo las mujeres empezaron a depilarse?”. La respuesta se remonta siglos atrás. La depilación ha modelado las dinámicas de género, ha funcionado como un significante de clase y ha definido las nociones de feminidad.

Los gusanos pene fueron los cangrejos ermitaños de su tiempo

En las profundidades de los antiguos mares, hace más de 500 millones de años, unas criaturas con forma fálica conocidas como gusanos pene se apoderaron de conchas vacías para protegerse de los depredadores, comportamiento más conocido hoy en día de los cangrejos ermitaños.

Vin Diesel le ruega a Dwayne Johnson que regrese para ‘Fast & Furious 10’

Vin Diesel le está pidiendo a Dwayne "The Rock" Johnson que ponga fin a su disputa altamente conocida y se vuelva a unir a "Fast & Furious" para el final de la saga."Mi hermano pequeño Dwayne... ha llegado el momento", escribió junto a una foto de ellos, uno frente al otro.

Conoce el avión “bala” que podría revolucionar los viajes de negocios

¿Es un huevo, un dirigible o una bala? Como sea que imagines la forma del Otto Celera 500L, llamará la atención. No se parece a ningún otro avión, y por una buena razón: cuenta con una aerodinámica única.

Presentan el Celera 500L, el avión bala 1:27

La cifra del día

US$ 30.000 millones

Esta es la suma que perdió Tesla de valor de mercado el lunes, después de que millones de seguidores de Elon Musk en Twitter votaran a favor de que vendiera el 10% de sus acciones en la compañía.

Acciones de Tesla caen tras sondeo de Musk 0:51

La cita del día

“Somos el mejor club del mundo y trabajaré con mucha exigencia para conseguir los éxitos. Al Barça no se le permite ni empatar ni perder, debe ganar cada partido”.

Este fue el mensaje de Xavi Hernández al ser presentado oficialmente como el nuevo entrenador del FC Barcelona, con el objetivo de enderezar una temporada que aparece como muy complicada.

Xavi Hernández, a reconstruir un equipo caído 1:17

Selección del día

Guía de la A a la Z sobre regalos navideños para dar esta temporada

¿No sabes qué regalar? Aquí hay 14 ideas de regalos de Navidad que puedes comprar ahora mismo en Amazon.

Y para terminar...

Mira los ‘bloopers’ de Adele que volvieron locos a sus seguidores

Internet enloquece con el 'reel' de 'bloopers' de Adele 1:40

Adele volvió locos a sus seguidores con la publicación de los ‘bloopers’ de su sencillo "Easy On Me". Mira las escenas que no salieron en el videoclip.