El 2022 fue un año lleno de tensiones en la política de Estados Unidos: migrantes, LGBTQ, estudiantes y elecciones

Así fueron las votaciones sobre aborto, armas, marihuana y salario mínimo 2:12

(CNN Español) -- Este año estuvo lleno de tensiones en Washington.

Por un lado, se concretó una hazaña en derechos civiles que parecía imposible hace solo unos años: el reconocimiento y la protección de los matrimonios de parejas del mismo sexo y de parejas interraciales a nivel federal. Sin embargo, esta ley fue promulgada después de que la Corte Suprema sostuviera que ya no existe un derecho constitucional federal para el acceso al aborto.

En otros asuntos: mientras el presidente Joe Biden intenta impulsar el desafiado programa de condonación de préstamos estudiantiles, su administración se enfrenta a una crisis creciente en la frontera sur.

Estas son algunas de las historias políticas más importantes de 2022:

Crisis migratoria en la frontera sur

Miles de migrantes que se dirigen a las ciudades fronterizas deciden esperar a que se levante la política de pandemia de la era Trump o cruzar a Estados Unidos ilegalmente.

publicidad

Aproximadamente 22.000 migrantes esperan en tres ciudades del norte de México, y se espera que ese número aumente mientras la aplicación del Título 42 —una norma ejecutada en la era de la pandemia que permite a los agentes fronterizos de EE.UU. rechazar inmediatamente a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera sur— permanece en el limbo legal. A su vez, cerca de 1,6 millones de solicitudes de asilo están pendientes en los tribunales de inmigración de Estados Unidos y en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), el mayor número jamás registrado, según el análisis de datos federales que realizó el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.

Ante la finalización prevista del Título 42, el Gobierno de Biden dio a conocer un plan de seis pilares del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) que incluye aumentar los recursos en la frontera sur; incrementar la eficiencia en el procesamiento; imponer consecuencias a quienes entren al país de manera ilegal; reforzar las instalaciones de las organizaciones sin fines de lucro; perseguir a los traficantes de personas; y colaborar con socios internacionales.

Según el plan de seis pilares, la CBP dedica ahora un 30% menos de tiempo a la tramitación de inmigrantes que a principios del año pasado, lo que contribuirá a mitigar la saturación de las instalaciones de la agencia. Como la agencia espera un incremento de migrantes tras el fin del Título 42, planea imponer consecuencias legales a quienes crucen irregularmente y no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos, señala el plan.

Los funcionarios ya han estado lidiando con miles de migrantes que cruzan la frontera diariamente y esperan que esos números aumenten en los próximos días y semanas, abrumando los recursos ya agotados.

Matrimonio entre personas del mismo sexo

El presidente Joe Biden firmó en diciembre la ley federal “Ley de Respeto al Matrimonio” que establece nuevas protecciones para las parejas del mismo sexo e interraciales, culminando así una evolución personal y nacional en un tema que ha gozado de creciente aceptación en la última década.

La nueva ley anula oficialmente la Ley de Defensa del Matrimonio, que definía el matrimonio entre un hombre y una mujer. Obliga a los estados a respetar la validez de las licencias matrimoniales de otros estados, incluidas las uniones homosexuales e interraciales.

El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Representantes con el apoyo de 39 republicanos que se unieron a los demócratas, después de su aprobación en el Senado con el apoyo de 12 senadores republicanos.

Y aunque el proyecto de ley no establecería un requisito nacional por el que todos los estados debieran legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, sí exigiría a los estados individuales que reconocieran el matrimonio legal de otro estado.

En caso de que la Corte Suprema anule la decisión de 2015 en el caso Obergefell contra Hodges, que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, un estado podría seguir aprobando una ley para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero ese estado también estaría obligado a reconocer un matrimonio entre personas del mismo sexo de otro estado.

La decisión de la Corte Suprema en junio de declarar que ya no existe un derecho constitucional federal al aborto suscitó de inmediato la polémica y las críticas de los grupos liberales, así como la preocupación de que la mayoría conservadora del tribunal pudiera apuntar al matrimonio entre personas del mismo sexo en el futuro.

La anulación al fallo Roe vs. Wade

El viernes 24 de junio de 2022, la Corte decide anular el fallo Roe vs. Wade, que le había otorgado a la mujer el derecho a nivel federal de abortar durante la totalidad del embarazo y definió diferentes niveles de interés estatal para regular el aborto en el segundo y tercer trimestre. La decisión histórica de anular ese derecho por casi 50 años de una mujer a interrumpir un embarazo provocó réplicas que ya cambiaron la vida estadounidense.

Actualmente, casi la mitad de los estados ya han aprobado o aprobarán leyes que prohíben el aborto, mientras que otros han promulgado medidas estrictas para regular el procedimiento.

Una encuesta publicada en octubre por el Instituto Guttmacher, una organización sin fines de lucro dedicada a la salud reproductiva, muestra cuán importante ha sido la decisión del 24 de junio.

La encuesta encontró que entre 15 estados que estaban aplicando prohibiciones totales o casi totales del aborto, casi dos tercios de las clínicas que alguna vez brindaron servicios de aborto, 66 de 79, se vieron obligadas a dejar de ofrecer los servicios.

Según el informe, eso significa que casi el 30% de todas las mujeres estadounidenses en edad reproductiva viven en estados donde el aborto no está disponible o está severamente restringido.

Condonación de la deuda estudiantil

El programa de Biden ofrecería hasta US$ 20.000 de alivio de deuda a millones de prestatarios elegibles, pero la iniciativa ha enfrentado desafíos legales desde que se anunció.

Hace casi dos semanas, el Gobierno de Biden comenzó a notificar a las personas aprobadas para recibir la condonación de los préstamos estudiantiles federales. Alrededor de 26 millones de personas ya habían realizado su solicitud al programa cuando se congeló, lo que llevó al gobierno a dejar de aceptar solicitudes. Ninguna deuda ha sido cancelada hasta el momento.

En el caso que se presenta ante la Corte Suprema, un tribunal de distrito desestimó una impugnación presentada por un grupo de estados, sosteniendo que no podían probar el daño legal necesario para presentar la impugnación. En noviembre, la Corte de Apelaciones del 8º Circuito de EE.UU. revocó y bloqueó el programa.

El programa está diseñado para ayudar a los prestatarios que están en mayor riesgo de morosidad o incumplimiento. Una vez que comience la cancelación de la deuda, el plan podría ofrecer hasta US$ 10.000 en condonación de la deuda de préstamos estudiantiles a prestatarios elegibles que ganen menos de US$ 125.000 (US$ 250.000 por hogar).

Además, los prestatarios que recibieron una subvención Pell pueden recibir hasta US$ 20.000 en condonación.

Elecciones intermedias

El 8 de noviembre se celebraron en Estados Unidos las elecciones legislativas de medio periodo o intermedias, que tienen lugar cada dos años para renovar una parte del Congreso.

Los demócratas lograron mantener el control del Senado por dos años más y mientras que los republicanos ganaron la mayoría en la Cámara de Representantes.

Y si bien los republicanos ganaron la la mayoría en la Cámara de Representantes con un margen menor del que esperaban, la mayoría republicana les dará un nuevo poder para establecer la agenda cuando tomen el control de la cámara en enero. Los republicanos de la Cámara tendrán poder de citación en la mayoría y control sobre comisiones poderosas, y planean hacer de las investigaciones sobre el gobierno de Biden una prioridad absoluta.

Por el otro lado, retener el control del Senado es un gran impulso para Biden durante los dos años restantes de su primer mandato en la Casa Blanca. Significa que los demócratas tendrán la capacidad de confirmar a los candidatos judiciales de Biden y también significa que los demócratas del Senado pueden rechazar proyectos de ley aprobados por la Cámara y pueden establecer su propia agenda.

Alejandra Ramos, Ariane De Vogue, , Brenda Goodman, Daniella Diaz, Kristin Wilson, Clare Foran, Priscilla Alvarez, Phil Mattingly, Rosa Flores y Karol Suárez de CNN colaboraron a este reporte.