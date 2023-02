Las 5 cosas que debes saber este 3 de febrero: El primer hispano jefe de los astronautas de la NASA

Un país de América Latina tiene uno de los mejores resultados ambientales del mundo. Lo que debes saber de los Premios Grammy 2023. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. El primer hispano jefe de los astronautas de la NASA

Joe Acabá, un veterano condecorado de múltiples vuelos espaciales, así como ex infante de Marina estadounidense y exeducador, es la primera persona de ascendencia hispana en dirigir la oficina, confirmó la NASA.

2. Todo sobre el referendo en Ecuador

Los votantes ecuatorianos se preparan para ir a las urnas este 5 de febrero para elegir a sus autoridades provinciales, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y decidir sobre las ocho preguntas de reforma constitucional planteadas por el presidente Guillermo Lasso. ¿Qué se requiere para que gane el “sí” o el “no” en el referendo en Ecuador?

Ecuador vota el Referendo 2023: esto es lo que debes saber 1:00

3. La inmigrante nicaragüense que murió decapitada en EE.UU.

Los sueños de una joven inmigrante nicaragüense recién casada terminaron de una manera violenta. Su esposo está detenido como sospechoso de haberle quitado la vida en el hogar donde vivían.

¿Quién era la nicaragüense decapitada tres meses después de casarse? 2:20

4. Este es el único país tropical que logró revertir la deforestación

Costa Rica es el único país tropical del mundo que ha logrado revertir la deforestación. Y lo hizo en un período relativamente rápido. Así lo logró.

publicidad

5. El mayor acceso del Ejército de EE.UU. en Filipinas tiene una razón: China

En un intento por contrarrestar el poderío de China, Filipinas proporcionará a Estados Unidos un acceso ampliado a sus bases militares, dijeron los dos países, lo que servirá a las fuerzas estadounidenses como una mayor base estratégica en el borde sureste del mar de China Meridional, cerca de Taiwán.

A la hora del café

Premios Grammy 2023: actuaciones, horario y cómo ver en vivo por televisión e internet

Los Grammy se llevarán a cabo este domingo 5 de febrero en Los Ángeles, California, y, además de la entrega de premios, podremos ver actuaciones en vivo de algunos artistas, como ya es tradición año con año. Esto es lo que debes saber.

Un buscador aficionado encuentra un impresionante pendiente de oro vinculado a Enrique VIII

Fue un hallazgo de tal magnitud que el buscador aficionado que lo descubrió se quedó sin palabras, y el experto que desentrañó sus misterios pasó dos años investigándolo.

En imágenes, las ganadoras del concurso internacional de Fotografía de Perros 2022

Fotógrafos profesionales, amateurs y aficionados a la fotografía de varios países participaron en los Premios anuales de fotografía de perros, un concurso que nació hace dos años y que se especializa precisamente en eso: tomar impresionantes fotografías de estos hermosos animales.

Las mejores fotos del concurso Dog Photography Awards 2022 1:54

¿Llegó el fin de las cuentas compartidas sin pagar en Netflix? Todo indica que así será en 2023

Netflix lo tiene claro: el uso de cuentas compartidas como lo conocemos ahora (es decir, simplemente darle tu correo y contraseña a alguien más para que use tu cuenta) es una amenaza seria para la empresa.

Netflix: ¿cuánto dinero pierde por cuentas compartidas? 1:31

Jessica Simpson revela romance secreto con 'gran estrella de cine'

Jessica Simpson lanzó una historia corta original en Amazon titulada “Movie Star: They Always Say They’re Single”. El proyecto describe un encuentro que Simpson dice que tuvo con un actor no identificado que "creció pensando que era tan atractivo".

Jessica Simpson: Nada ni nadie me robará mi alegría 1:16

La cifra del día

US$ 50.000

Subastan un iPhone de primera generación del año 2007: se espera que alcance los US$ 50.000.

La cita del día

"Creemos con seguridad que este globo de vigilancia a gran altura le pertenece [a la República Popular China]"

El Pentágono está rastreando un globo de vigilancia a gran altitud sobre la parte continental de Estados Unidos. Un alto funcionario de defensa dijo que se sospecha que es un globo de vigilancia chino.

Y para terminar...

La fotografía del inusual cometa verde que fue visible por primera vez en 50.000 años

El fotógrafo Robert Fedez logró captar un espectáculo sideral en la Riviera Maya, en el sureste de México. Se trata del paso del cometa C/2022 E3 (ZTF), mejor conocido como el "cometa verde", que se acercó la Tierra por primera vez en 50.000 años.