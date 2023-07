Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

Biden dice que Putin "ya perdió" la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no cree que la guerra en Ucrania se prolongue durante años y declaró que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, "ya perdió".

"No hay ninguna posibilidad de que gane la guerra en Ucrania. Ya perdió esa guerra", dijo Biden en una rueda de prensa con el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, en Helsinki, cuando se le preguntó si la no admisión inmediata de Ucrania en la OTAN podría envalentonar a Putin.

El presidente de Estados Unidos dijo que no cree que la guerra se prolongue durante años porque Rusia no puede mantener sus recursos durante tanto tiempo, y es probable que Putin acabe "decidiendo que no le interesa a Rusia, ni económica, ni políticamente, ni de ninguna otra manera".

Biden dijo que espera que Ucrania avance en su actual contraofensiva para impulsar una solución negociada.