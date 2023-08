Muere niña de 11 años tras ser asaltada en Argentina. ¿Quién es Daniel Sancho y quién era Edwin Arrieta? Lo que sabemos de la nueva variante del covid-19 que se extiende rápidamente. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Matan a Fernando Villavicencio

Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, murió este miércoles en un ataque registrado en el norte de Quito, durante un evento político. Esto es lo que sabemos.

2. Incendios "apocalípticos" en Hawai

Los incendios descontrolados en Maui son tan catastróficos que los hawaianos se lanzan al mar para escapar de las llamas. Incluso los equipos de emergencia podrían no ser capaces de ayudar, ya que las llamas —alimentadas en parte por el huracán Dora— han cortado los servicios 911 y las comunicaciones en Maui.

3. Muere niña de 11 años tras ser asaltada en Argentina

Una niña de 11 años murió tras ser asaltada por delincuentes que circulaban en moto en Villa Giardino, Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires, según informaron el municipio de Lanús y la Policía de la Provincia Buenos Aires.

Conmoción en Argentina por la muerte de la niña que fue asaltada 2:27

4. Lo que sabemos de la nueva variante del covid-19

Hay una nueva variante de coronavirus que encabeza la clasificación en Estados Unidos: la EG.5. Es un derivado de la variante recombinante XBB de la familia ómicron y representa otro ajuste incremental del virus en lugar de un gran salto evolutivo como la cepa ómicron original.

Repuntan los casos de covid-19 en EE.UU. 2:59

5. ¿Quién es Daniel Sancho y quién era Edwin Arrieta?

Pese a ser hijo y nieto de actores reconocidos, el español Daniel Sancho era desconocido por el público tanto en España como en el exterior. Actualmente, su nombre está en todas las portadas de medios de comunicación, luego de que este fin de semana se diera a conocer su detención en Tailandia como sospechoso del crimen que terminó con la vida del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Esto es lo que sabemos de la víctima.

Las claves judiciales que enfrentaría Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta 2:47

A la hora del café

Comieron hongos y solo una persona sobrevivió: la que preparó el almuerzo

Una comida con supuestos hongos de la muerte servidos en un almuerzo familiar a fines de julio está en el centro de una investigación de homicidio en Australia luego de la muerte de tres invitados menos de una semana después.

Mega Millions: estos son los números con los que un apostador ganó más de US$ 1.500 millones

Un billete vendido en Florida ganó este martes por la noche el bote estimado de US$ 1.580 millones del Mega Millions, que se espera que sea el mayor de la historia de la lotería, según informa la página web de la lotería.

Este es el premio más grande de la historia de Mega Millions 1:08

Megan Fox anuncia su primer libro de poesía

La actriz sacará a la venta su primer libro de poesía y dice que le "duele el cuerpo" por el peso de los "pecados" de los hombres.

Megan Fox lanza su primer libro de poesía 0:50

Determinan la causa de la muerte del nieto de Robert De Niro

Forenses determinaron la causa de la muerte de Leandro De Niro Rodríguez, nieto del actor Robert De Niro, que fue considerada un accidente.

Lo que sabemos sobre el caso de la muerte de Luz Mery Tristán en Colombia

El crimen de la colombiana Luz Mery Tristán, excampeona mundial de patinaje ―que las autoridades investigan como feminicidio―, causó conmoción e indignación en el país.

¿Quién fue Luz Mery Tristán? 1:16

La cifra del día

4.000

Caminar un mínimo de 4.000 pasos al día puede reducir el riesgo de muerte, pero más pasos es mejor.

Caminar te puede ayudar a reducir el riesgo de la muerte 0:47

La cita del día

"No sé cuándo vamos a volver (al trabajo). La vida de un artista, hasta que no ganas una fortuna, cosa que todavía no he ganado, sigue siendo cheque a cheque"

El artista Billy Porter afirma que las huelgas en Hollywood lo forzaron a vender su vivienda.

Esto es lo que ganan los actores en huelga, según Fran Drescher 2:51

Y para terminar...

Así fue la visita viral de una tortuga a un gimnasio en Florida

Tortuga se vuelve viral al visitar un gimnasio en Florida 1:51

Una tortuga se cuela en un gimnasio, pero la gerente es la que hace ejercicio tratando de sacarla.