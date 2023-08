Última hora y noticias en vivo de los incendios en Maui, Hawai

No hay cambios significativos en los incendios que arden en el condado de Maui, dicen las autoridades

No hubo cambios significativos en los incendios de Lahaina, Upcountry y Pülehu/Kihei, dijo el condado de Maui en una actualización en Facebook publicado este miércoles por la noche hora local.

"A partir de esta tarde, el Departamento de Bomberos de Maui informó que no hay cambios significativos para los incendios de Lahaina, Upcountry y Pūlehu/Kīhei. No hay nuevas evacuaciones. No hay cifras de contención en este momento. MFD espera llevar a cabo una evaluación en la primera luz de este jueves", dijo la actualización.

El condado solicitó bomberos adicionales de Honolulu, ya que han estado haciendo frente a múltiples brotes, añadió.

Treinta miembros del ejército estadounidense llegaron el miércoles por la noche y comenzarán las labores de búsqueda y recuperación el jueves por la mañana.

Este martes por la noche, unas 2.100 personas permanecían en refugios de Maui, según el puesto.