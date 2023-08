Resumen de noticias de los incendios en Maui, Hawai, del 10 de agosto de 2023

Autoridades en Maui aún no saben cuántas personas están desaparecidas

Las autoridades en Maui aún no han determinado cuántas personas siguen desaparecidas en la isla, dijo el jefe de Policía John Pelletier.

"Honestamente, no lo sabemos", señaló. "Este es el desafío: no hay electricidad. No hay internet. No hay cobertura de radio".

Estos cortes de comunicación generalizados han hecho que sea increíblemente difícil para los equipos en el terreno transmitir información a los funcionarios y contactar a los residentes que pueden necesitar un rescate, explicó Pelletier en una conferencia de prensa el jueves.

El jefe de policía dirigió a las familias que aún no tienen noticias de sus seres queridos a un centro de asistencia familiar en el Centro Comunitario de Kahului.