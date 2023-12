La asunción de Milei. Las operaciones de Israel en el sur de Gaza. Arrestan a un líder de uno de los grupos de hackers más importantes del mundo. Trump dice que no testificará. Además, Chris Rock y otros comediantes rechazan presentar los Globo de Oro.. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Los detalles de la asunción de Milei en Argentina

Javier Milei asumió la presidencia de Argentina y ofreció su primer discurso desde las escalinatas del Congreso ante una multitud que se reunió para participar de la ceremonia. Habló de economía y dijo que “100 años de fracasos no se deshacen en un solo día”. Al traspaso de mando asistieron varios líderes internacionales y de la región y también hubo algunas curiosidades, como el mensaje que Milei escribió en los libros de honor del Congreso y el bastón presidencial que recibió. Brindó un segundo discurso desde el balcón de la Casa Rosada e insistió en los desafíos que afrontará su mandato.

2. Israel amplía sus operaciones en Khan Younis

Israel informó que atacó más de 250 objetivos de Hamas en Gaza el domingo, incluida la ciudad de Khan Younis, ubicada en la parte sur de Gaza, luego de emitir otro “llamado urgente” para su evacuación. El ejército Israelí asegura que esa ciudad es el “principal bastión” de Hamas. Mientras tanto, los residentes enfrentan la falta de seguridad, comida y agua en medio de los combates.

3. Arrestan a venezolano acusado de ser un líder de un grupo de hackers

La Policía Nacional de España informó del arresto en Alicante de un ciudadano venezolano considerado uno de los presuntos líderes del aparato financiero de uno de los grupos de hackers más importantes del mundo, conocido como los “Kelvin Security” .

4. Donald Trump dice que no testificará en su juicio civil

El expresidente de EE.UU. escribió en su plataforma de redes sociales que no testificará este lunes en su juicio civil por fraude en Nueva York. Se esperaba que Trump regresara al tribunal para testificar en su propia defensa.

5. Gran tormenta se dirige al este de EE.UU.

La fuerte tormenta amenaza con alterar los viajes y cortar el suministro eléctrico durante el inicio de la semana laboral después de generar tornados mortales en Tennessee este fin de semana. Este es el pronóstico para este lunes .

A la hora del café

Chris Rock y otras celebridades rechazan ser anfitriones de los Globo de Oro

El comediante se encuentra entre los que rechazaron ofertas para presentar la ceremonia del 7 de enero. Entérate quiénes son los otros y cómo va la búsqueda.

Cómo la misteriosa muerte de un agente de policía dividió a un suburbio de Boston

El cuerpo de John O'Keefe fue encontrado en un patio en enero de 2022. Los fiscales creen que lo dieron por muerto después de ser atropellado por una camioneta conducida por su novia. Así va el caso.

Baja California resurge como un destino turístico de moda en México

Se debe en parte a la aparición de Ensenada como importante puerto de cruceros, la evolución del Valle de Guadalupe como destino enológico y gastronómico , y el renacimiento de Tijuana y Mexicali.

¿Por qué la soledad, el estrés y la ira puede ser tan comunes en Navidad?

Si bien la temporada navideña se presenta como un momento para reuniones familiares y sociales, esa expectativa puede amplificar inadvertidamente los sentimientos de aislamiento .

Murió Consuelo Loera, madre del Chapo Guzmán

Consuelo Loera murió a los 95 años, confirmó a CNN José Luis González Meza, representante legal del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán.

La cifra del día

US$ 700 millones

Es la suma de dinero del acuerdo histórico hecho por la estrella del béisbol Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles tras firmar por 10 años.

La cita del día

"No hay plata. No podemos endeudarnos, no podemos emitir y no podemos seguir asfixiando al sector privado con impuestos. No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock”

Lo dijo Javier Milei durante su primer discurso como presidente de Argentina. .

Y para terminar…

¿Es Messi el atleta más importante en la historia del fútbol en EE.UU.?