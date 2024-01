Las 5 cosas que debes saber este 8 de enero: Israel no está cerca de destruir a Hamas

Explosión en avión de Alaska Airlines: encuentran pieza clave que se desprendió en pleno vuelo. Trump dice que la Guerra Civil de EE.UU. "podría haberse negociado". Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Israel no está cerca de destruir a Hamas

Hace tres meses, dirigiéndose a los ciudadanos sacudidos por un horrorífico día de ataques, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió destruir las capacidades de Hamas. Ahora, las Fuerzas de Defensa de Israel están pasando a una nueva fase de su guerra en Gaza, y hay indicios de que sus objetivos también están cambiando. Análisis.

2. Tormenta invernal excepcionalmente potente afectará EE.UU.

La próxima tormenta invernal ya está moviéndose y se espera que traiga consigo fuertes nevadas, ventiscas, vientos huracanados, posibles tornados y graves inundaciones a medida que se vaya abriendo paso desde el suroeste hasta el noreste de Estados Unidos hasta mediados de semana.

Consejos para salvarse de una tormenta invernal 1:51

3. Explosión en avión de Alaska Airlines: se encontró la pieza de avión que se desprendió en pleno vuelo

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, anunció en una conferencia de prensa que se ha encontrado el tapón de la puerta del vuelo 1282 de Alaska Airlines. Según afirmó, fue un residente que lo encontró en el patio trasero

¿Qué causó el fallo en el vuelo de Alaska Airlines? 2:19

4. Desarticulan banda vinculada al narcotráfico en Ecuador y Colombia

Autoridades de Ecuador y Colombia desarticularon una organización trasnacional dedicada al tráfico internacional de drogas que operaba en la costa ecuatoriana, en las provincias de Esmeraldas y Manabí, anunciaron altos mandos militares de ambos países.

5. "Oppenheimer" triunfa en los Globo de Oro 2024

La biografía de tres horas de Christopher Nolan sobre J. Robert Oppenheimer, el físico detrás del Proyecto Manhattan, ganó el premio a la mejor película dramática en los Globo de Oro 2024. Conquistó otras categorías clave con los galardones de los actores Cillian Murphy y Robert Downey Jr, entre otros. En televisión, la serie "Succession" barrió.

A la hora del café

Rescatan a una anciana de los escombros cinco días después del terremoto de Japón

Una mujer de unos 90 años fue rescatada de los escombros de una casa de dos plantas más de cinco días después del fuerte terremoto que sacudió Japón.

Rafael Nadal dice que no jugará el Abierto de Australia tras sufrir una lesión

Rafael Nadal no jugará en el Abierto de Australia después de sufrir una lesión durante su derrota en cuartos de final ante Jordan Thompson en el Internacional de Brisbane el viernes, anunció en una publicación en X, antes conocido como Twitter.



Allegados de Taylor Swift critican artículo del New York Times que especula sobre su sexualidad

Un polémico artículo de opinión de The New York Times que especuló abiertamente esta semana sobre si Taylor Swift es una persona queer que aún no revela su orientación sexual causó la ira de los colaboradores cercanos de la superestrella del pop, según pudo saber CNN.

Un equipo de fútbol que viajó más de 13.000 km perdió 12-0 en la Copa de Francia

El Golden Lion FC fue derrotado por el Lille de la Ligue 1 por 12-0 en su partido de la Copa de Francia el sábado, aunque las escenas posteriores en el Stade Pierre-Mauroy dan crédito al dicho: "No se trata del destino, se trata del viaje".

¿Qué podemos esperar del CES 2024? Más y más inteligencia artificial

Tras un año en el que la inteligencia artificial acaparó los titulares y la atención del sector tecnológico, no es de extrañar que los nuevos productos que se presenten en la Feria de Electrónica de Consumo o Consumer Electronics Show (CES) de este año giren también en torno a la IA.

La cifra del día

788

Al menos 788 vuelos estadounidenses fueron cancelados este domingo, según el sitio web de seguimiento FlightAware, por una combinación de tiempo invernal e inspecciones obligatorias de aviones Boeing 737 Max 9 por parte de la Administración Federal de Aviación.

La cita del día

"Se cometieron tantos errores. Miren, hubo algo que creo que se podría haber negociado"

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el sábado que la Guerra Civil podría haberse evitado mediante una “negociación”, argumentando que la lucha para poner fin a la esclavitud en el país era en última instancia innecesaria.

Y para terminar...

Captan impresionantes destellos saliendo de un tornado en Florida

Captan impresionantes destellos saliendo de un tornado en Florida

Un tornado tocó tierra en Florida este fin de semana, dejando impresionantes imágenes de destellos que provenían cerca de su centro.