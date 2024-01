Maya Stanton, de 12 años, y su madre Lisa posan en su casa de Colorado. (Crédito: Laura Oliviero/CNN)

(CNN) -- Lisa Stanton podía sentir cómo se le aceleraba el corazón, se le ponía a sudar el cuerpo y se le entumecían las palmas de las manos mientras estaba sentada este verano en la sala de espera de una clínica de urgencias de Colorado junto a Maya, su hija transgénero de 12 años, que lloraba por un dolor en el oído.

Stanton y su esposo, junto con Maya y su hermano gemelo, acababan de arrancar de raíz toda su vida en Texas y, en dos coches repletos de todas sus pertenencias, se dirigían a su nuevo hogar en Colorado, donde no conocían a nadie.

Mientras subían a las montañas, a Maya empezaron a dolerle los oídos y la garganta. Así que fueron a la clínica. Pero al volver a un entorno médico –completaron un formulario médico normal– Stanton se sintió abrumada por un miedo y una ansiedad que sabía que tenían su origen en la experiencia que su familia intentaba superar, aunque la atención que buscaba ahora para su hija fuera mucho menos controvertida.

"Pensé: '¿Por qué tengo tanto miedo? Ya no estoy en Texas'", recuerda a CNN. "Me repetía a mí misma: 'Ya no estás en Texas, no pasa nada'".

El pánico de la madre se remonta, según ella, a la razón por la que su familia y otras personas han gastado una cantidad incalculable de dinero, tiempo y energía emocional a viajar habitualmente desde Texas o mudarse por completo: quieren dar a sus hijos transgénero el tipo de tratamiento de reafirmación de género que muchos grupos médicos importantes consideran seguro, eficaz y potencialmente salvador de vidas, pero que ha sido prohibido por una nueva ley estatal que puede hacer que estas familias se sientan mal recibidas –e incluso atacadas– en el estado, dijeron varias de ellas a CNN.

El proyecto de ley 14 del Senado prohíbe a los profesionales de la salud de Texas realizar cirugías de transición de género, administrar medicamentos para bloquear la pubertad o terapias hormonales a menores de 18 años, y los médicos infractores corren el riesgo de perder sus licencias. Medidas como ésta han sido impulsadas en los últimos años, junto con un número récord de proyectos de ley anti-LGBTQ en todos los estados de EE.UU., en gran medida por los republicanos, incluidos algunos que argumentan que las prohibiciones de este tipo de atención protegen contra los cambios biológicos "irreversibles" facilitados por los padres.

Algunos detractores de las terapias sugieren que los niños deberían esperar hasta la edad adulta para hacer la transición. Pero ese es un enfoque anticuado que asume que la identidad de género se fija a cierta edad, dice la Academia de Pediatría de EE.UU., ya que la investigación muestra que es más saludable valorar a un niño por lo que es en lugar de por lo que se convertirá. Y algunas terapias, como los bloqueadores de la pubertad, son reversibles, mientras que las cirugías relacionadas son raras, según un análisis de las reclamaciones de seguros de salud entre 2017 y 2021.

La oficina del fiscal general de Texas, Ken Paxton, considera que los procedimientos quirúrgicos de afirmación de género y los medicamentos bloqueadores de la pubertad son "abuso infantil", según declaró en una opinión legal de 2022. "El 'transing' de niños mediante cirugía/drogas es abuso y haré todo lo que pueda para detenerlo", publicó Paxton ese año en las redes sociales. Las oficinas de los republicanos Paxton y el gobernador Greg Abbott no respondieron a varias solicitudes de comentarios por parte de CNN para esta historia.

La Corte Suprema de Texas tiene previsto escuchar este martes los argumentos orales en un recurso de inconstitucionalidad contra la SB14 que fue presentado por padres, médicos y defensores. Sin embargo, las consecuencias de la ley para muchas familias de niños transgénero –y para sus médicos– ya cambiaron sus vidas.

"Tuve que contener las lágrimas todos los días"

Meses antes de que la ley SB 14 entrara en vigor en septiembre, algunos proveedores de servicios médicos de Texas empezaron a considerar la ley como tal y suspendieron abruptamente la atención a pacientes transgénero jóvenes, al igual que sus homólogos en más de una docena de estados, desde Arizona hasta Virginia Occidental.

La medida también angustió a los profesionales dedicados a atender a los jóvenes transgénero, que constituyen una pequeña porción de todos los niños estadounidenses –sólo 300.000 en todo el país, de edades comprendidas entre los 13 y los 17 años, según un estudio de la UCLA–, pero entre los cuales la mitad consideraron seriamente la posibilidad de suicidarse el año pasado, según The Trevor Project, una organización sin fines de lucro. Alrededor de 105.000 niños trans viven en estados que han aprobado prohibiciones a la atención de afirmación de género, informa Human Rights Campaign.

Tuve que contener las lágrimas todos los días, paciente tras paciente", dijo a CNN la doctora Ximena López, pediatra especializada en disforia de género, sobre el tenso período previo a la entrada en vigor de la ley SB 14. "Fue devastador. Fue devastador".

El cierre virtual de los servicios hizo que los hogares de Texas se apresuraran a acudir a la cada vez más fracturada red nacional de atención a los niños transgénero, donde se avecinaba un nuevo reto: los tiempos de espera para las citas se extendían durante meses e incluso años, según explicaron a CNN padres y profesionales de la salud.

Algunas familias también buscaron nuevos hogares fuera de Texas, que para Lisa Stanton había empezado a parecer "un entorno de caza de brujas en el que ya no te sientes segura, un entorno en el que sientes que tu nombre está probablemente en alguna lista", dijo sobre la sensación de intromisión del gobierno estatal en las decisiones médicas de su familia y de sus médicos sobre Maya.

El temor la perseguía en las carreteras que la llevaban de Texas a las montañas.

En Colorado, sin embargo, Stanton empezó a ver que las cosas podían ser diferentes. La madre se dio cuenta después que todo comenzó en la clínica con el formulario médico que estaba completando para el dolor de oídos de su hija. En él le pedían no uno, sino dos datos clave sobre Maya que ahora podía responder con seguridad: el sexo asignado al nacer y la identidad de género.

Sin embargo, como Stanton pronto descubriría, el acceso a la atención de afirmación de género no es necesariamente fácil –incluso en un lugar como Colorado– en medio de la crisis de costa a costa para este tipo de servicios que leyes como la SB 14 ha desencadenado, dijo. Tras establecerse, bastaron unas cuantas llamadas telefónicas a clínicas para darse cuenta de que Maya podía estar en lista de espera hasta dos años para lograr una cita local, dijo su madre.

Así que, en noviembre, Stanton llevó a su hija a una clínica de California donde se inscribió en una lista de espera cuando la ley SB 14 comenzó a llamar la atención la primavera pasada, dijo. Mientras tanto, Stanton llama a las clínicas en su nuevo estado de origen cada pocos meses para tratar de conseguir una cita.

"Todavía hay retrasos", dijo Stanton a CNN, añadiendo: "Todavía tenemos que viajar fuera del estado para recibir atención".

Para Stanton nunca fue una cuestión de si Maya necesitaba acceso a la atención de afirmación de género, ya que la niña dijo repetida y constantemente desde que pudo hablar por primera vez que moriría si tenía que pasar por la pubertad masculina.

"Tenía que hacer lo necesario para evitar que se enfrentara a esa disforia extrema que le provocaría el suicidio", dijo su madre.

Las familias se separan o viajan, a un alto costo

Otra familia con una hija transgénero de 14 años y un hijo no binario de 10 años también abandonó Texas después de que su clínica cancelara en mayo una cita para recibir atención de reafirmación de género sin decir por qué, dijo otra madre, quien para proteger la seguridad y privacidad de su familia pidió ser identificada como Mindy Campbell y no reveló el estado al que se mudaron.

La hija de Campbell no se ha declarado públicamente transgénero, dijo, y señaló: "El clima político con toda la retórica antitrans me hace sentir muy incómoda e insegura de que extraños con malas intenciones sepan nuestros nombres".

Aún así, Campbell sabía que tenía que abandonar Texas, donde "mi hijo no podría recibir atención de afirmación de género, lo que no era una opción para nosotros como padres", dijo a CNN. "Los niños trans tienen tasas extremadamente altas de suicidio, y no tener atención de afirmación de género aumenta esa tasa aún más".

"No iba a quedarme en un lugar en el que nos pusiera en una situación para que contribuyéramos a esas estadísticas", dijo. "No voy a correr ese riesgo".

Pero el marido de Campbell no podía dejar su trabajo en Texas sin acabar con su estabilidad financiera, dijo. Así que se quedó mientras Campbell y los niños se mudaron a una vivienda temporal de 65 metros cuadrados donde todos comparten un dormitorio.

La decisión de iniciar el cuidado de su hija para afirmar su género no se tomó de la noche a la mañana, dijo Campbell. En los seis años previos, los Campbell fueron a conferencias de educación LGBTQ, clases y consultas con pediatras, psiquiatras y médicos de atención de género para aprender acerca de los riesgos potenciales del tratamiento.

"Cuando tu hija empieza a decir cosas como: 'Me moriría si tuviera vello facial o barba como mi padre', estaba compartiendo sentimientos muy serios con nosotros", dijo Campbell. "Para nosotros, era más arriesgado no avanzar con la atención de afirmación de género que hacerlo".

Aún así, su hija menor lucha por entender por qué tuvieron que mudarse sólo para acceder a la atención médica, mientras que su hija siente el peso de la culpa por su mudanza, dijo Campbell.

"Lo más duro es tener que separar a nuestra familia y, al mismo tiempo, intentar tranquilizar a los niños diciéndoles que esto es temporal, y que no es para siempre, y que todos saldremos bien parados de esto", dijo Campbell a CNN. "No sé cuándo ni cuánto tiempo va a tardar mi esposo en encontrar un trabajo aquí que le permita dejar su empleo, económicamente. Dependemos de eso".

El dinero también es un factor clave mientras Christina Marks, una madre soltera que recientemente perdió su trabajo, trata de mantener la terapia de reemplazo hormonal, o TRH, de su hijo Ryan, de 17 años, tras la suspensión por su clínica de San Antonio en medio del SB 14, dijo a CNN. La madre pidió ser identificada con un seudónimo para protegerlos de posibles daños, al decir que siente que "serían el blanco y las víctimas de crímenes de odio" si usara su nombre real.

Sin la THR, dijo, es casi seguro que la depresión severa de Ryan resurgirá, lo que amenaza su bienestar mental, emocional y físico, junto con sus perspectivas de una vida sana y funcional. De hecho, durante tres meses, Marks vio cómo la salud mental de su hijo se deterioraba y su confianza disminuía mientras llamaba a clínicas de todo el país que podrían ayudarle a reiniciar la terapia, dijo.

"Fue realmente estresante", dijo Ryan a CNN. "Todavía me quedaba un mes de THR y no sabía cuándo iba a poder continuar porque no veo un futuro para mí en el que no sea un hombre, un chico".

Al final, Marks encontró la Campaña por la Igualdad del Sur, un grupo de defensa que ayuda a las familias con jóvenes transexuales en los estados del sur que prohíben la atención médica de reafirmación de género. Esta organización le ofreció una subvención que cubre los gastos de viaje a una clínica de Nuevo México donde Ryan recibe tratamiento, aunque normalmente tiene que faltar a clase durante varios días.

"Cada vez me preocupo porque no se si podremos pagar la próxima cita". dijo Marks. "Igualdad del Sur nos ha ayudado, pero no sé si va a haber una próxima vez y si van a poder ayudarnos".

"Se te niega algo que te hace sentir auténtico"

Incluso antes de la ley SB 14, los proveedores de servicios médicos y las clínicas que trataban a personas transgénero en Texas eran objeto de intimidaciones y amenazas de muerte, lo que obligaba a algunos a cerrar sus consultas o trasladarse a otros estados, según Alex Sheldon, director ejecutivo de GLMA, anteriormente conocida como Asociación Médica de Gays y Lesbianas.

Con la prohibición de la atención médica para los jóvenes, los proveedores se enfrentan a un dilema moral "agonizante", dijo Sheldon: quedarse en Texas y negar la atención a sus pacientes, a sabiendas de que pondrán en peligro su salud al tiempo que infringen la ética profesional; o iniciar el extenuante proceso de trasladar su licencia médica, su consulta y su familia a otro lugar.

"Quieren ser capaces de atender a todas las personas, en particular a las más vulnerables y marginadas, porque es ahí donde pueden ver el mayor impacto a través de su trabajo", dijo Sheldon. "Así que, incluso decirle a alguien que no puede atender a una proporción muy pequeña de su población... significa que no es un compromiso que estén dispuestos a asumir".

López, la doctora que contuvo las lágrimas sobre las restricciones de tratamiento de SB 14, lideró la investigación sobre la atención de afirmación de género, abogó por los pacientes transgénero de la clínica a la sala de audiencias y abrió la primera clínica pediátrica de género de Texas en 2014, dijo a CNN.

Sin embargo, cuando los legisladores estatales a principios del año pasado introdujeron proyectos de ley, incluido el SB 14, para prohibir este tipo de atención para los jóvenes trans, López sabía que ella, su esposo y su hijo adolescente tendrían que abandonar Texas, dijo: "Sentí que esta lucha tardaría años en terminar, y yo ya estaba agotada emocionalmente por años de luchar así. ... No sabía si tenía capacidad para seguir".

"También me preocupaba mi seguridad, y no sabía hasta dónde podía llegar".

Ahora en California, López, tal vez como era de esperar, recibe con satisfacción la afluencia de familias con niños transgénero procedentes de Texas, dijo. Pero todavía le preocupan las lagunas que algunos de esos niños se vieron obligados a soportar antes de reanudar en otros estados el tipo de tratamientos de reafirmación de género prohibidos por la SB 14.

Además, López se angustia por los niños sin medios para acceder fuera de Texas al tipo de tratamiento que podría salvarles la vida, dijo.

"Es que te están negando algo que te hace sentir auténtico, que te da motivación para levantarte cada día e ir a la escuela y ser tú mismo, que te da más confianza para tener amigos y salir", dijo la doctora.

"Se lo están quitando, y me preocupa que los niños se depriman más o se suiciden. Ésa es la realidad".