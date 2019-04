5 cosas que debes saber este 26 de abril: Sanders vs. Biden, elecciones en España y Latinoamérica sonríe, aunque el mundo es más miserable

Científicos alemanes crearon órganos artificiales y transparentes con tecnología 3D. Un yihadista que pasó años en una prisión israelí por intentar bombardear un autobús recibió la ciudadanía estadounidense. Mientras el mundo es más miserable, Latinoamérica sonríe “como nadie”. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Biden se postuló, pero Sanders es nuevo número 1 en nuestra clasificación demócrata de 2020

Por primera vez en más de 1.000 días como aspirante oficial (y no oficial), Bernie Sanders ha subido a la cima de la montaña: es, a partir de hoy, el líder del pelotón demócrata para 2020, según las actualizaciones de nuestro ranking de poder. ¿Por qué? Por ejemplo, la organización nacional creada en los últimos cuatro años y mantenida de manera asidua por Sanders y sus aliados políticos es más sólida que la de cualquier otro aspirante demócrata en la contienda por el momento, incluido Joe Biden, quien anunció oficialmente su postulación el jueves. Pero hay muchas más razones, aquí puedes ver algunas.

2. El fútbol derrota el conflicto armado en Colombia y el Bayern Munich se une a la victoria

Dos equipos de fútbol aficionado de dos comunidades que fueron sumamente afectadas por el conflicto armado en Colombia fueron reconocidos por el Bayern Munich con camisetas originales del equipo, por usar el fútbol para reconstruir las relaciones entre dos pueblos que años y años de violencia habían separado. Es la historia de El Salado y la vereda Espiritano, ubicados en los Montes de María, una región del Caribe colombiano en la que sus habitantes vieron la crudeza de la guerra, con más de 3.000 asesinatos, 117 masacres, más de 1.300 personas desaparecidas y 657 víctimas de violencia sexual, la mayoría de ellas mujeres, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Pero el fútbol los volvió a unir y esta historia llegó a oídos del Bayern Munich, que se enteró de que los jugadores colombianos usaban “camisetas alusivas” al equipo en torneos locales, por lo que les envió un reconocimiento. Mira de qué se trata.

3. ¿Cómo un terrorista condenado se convirtió en ciudadano estadounidense?

Un yihadista que pasó años en una prisión israelí por intentar bombardear un autobús recibió la ciudadanía estadounidense y se le permitió permanecer en el país durante casi una década, mientras las autoridades federales investigaban sus antecedentes, según pudo saber la CNN. ¿Cómo logró burlar las medidas de seguridad que se implantaron desde el 11S?

4. Guía para entender las elecciones generales en España el próximo domingo

Este domingo, cerca de 37 millones de españoles podrán votar en las elecciones generales que se celebrarán en el país ibérico. Las elecciones se anticipan un año al calendario previsto. Las convocó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la falta de apoyos para aprobar los presupuestos generales del Estado. Cuando lo hizo, Sánchez no llevaba ni un año en el cargo, al cual a su vez accedió tras aprobarse en el Parlamento una moción de censura que él mismo había impulsado contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (del Partido Popular – PP). Sánchez aparece como favorito en buena parte de los sondeos, pero éstos también indican que de estas elecciones no saldrá una mayoría clara. Quizás el actual presidente del Gobierno no logre los apoyos suficientes (un mínimo de 176 diputados de los 350 que componen el Parlamento español) para gobernar, sin necesidad de buscar alianzas con otras fuerzas.

5. “Mientras el mundo es más miserable, Latinoamérica sonríe “como nadie”

Las personas de todo el mundo están más tristes, más enojadas y más temerosas que nunca, según un análisis del bienestar global, hecho por la firma Gallup. En el lado positivo, las personas reportaron una leve disminución en el estrés, lo que significa que, en general, el mundo siguió siendo tan miserable como lo fue en 2017. Desafortunadamente, ese también fue un año récord para la miseria. Paraguay recuperó el primer lugar como el país más feliz y más positivo del planeta. Combatió la competencia cercana de Panamá, Guatemala, México, El Salvador y Honduras, a pesar de que esas naciones sufren altos niveles de pobreza y violencia. “Las personas en América Latina no siempre califican sus vidas como las mejores… pero se ríen, sonríen y disfrutan como nadie más en el mundo”, escribió en el informe el director asociado global de Gallup, Jon Clifton.

A la hora del café

La mejor chef del mundo es mexicana

La mexicana Daniela Soto-Innes fue galardonada con el premio World’s Best Female Chef 2019, a la mejor chef del mundo, premio anunciado por la publicación World’s 50 Best Restaurants, que cada año da a conocer una lista con los mejores restaurantes del planeta.

¿Por qué las aerolíneas de bajo costo son tan baratas?

¿Un vuelo ida y vuelta desde Europa a Estados Unidos por 400 dólares? Te contamos cómo se las arreglan estas aerolíneas para mantenerse a flote, a pesar de vender boletos baratos.

Nadó durante 54 días en el lago Malawi infestado de cocodrilos para batir dos récords mundiales

Martin Hobbs, de 45 años, estableció el récord este miércoles por el nado en solitario más largo en un lago y es la primera persona en nadar todo el lago Malawi, después de hacerlo por 54 días seguidos.

Proponen cervezas sin enfriar para desalentar el consumo de alcohol

La diputada mexicana, Lourdes Paz Reyes, propuso prohibir la venta de cerveza refrigerada en expendios de la Ciudad de México para desalentar el consumo de alcohol en el interior de esos locales.

Rami Malek será el villano en la última “James Bond” de Daniel Craig

El protagonista de Bohemian Rhapsody y ganador del Oscar al mejor actor, será el enemigo del agente 007. Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lea Seydoux y Jeffrey Wright regresarán para la película número 25 en la popular saga de películas. Eso se anunció en una transmisión en vivo especial llamada #Bond25 que se emitió el jueves.

La cifra del día

US$2 millones

La administración Trump no pagó a Corea del Norte una factura de 2 millones de dólares por Otto Warmbier, el estudiante universitario estadounidense que estuvo detenido por el régimen de Pyongyang. Cuando Corea del Norte lo liberó, el joven se encontraba en estado de coma y murió pocos días después de haber regresado a Estados Unidos.

La cita del día

“Los valores fundamentales de esta nación… nuestra posición en el mundo… nuestra democracia… todo lo que ha hecho que Estados Unidos sea Estados Unidos, está en juego…”.

Joe Biden, exvicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, al anunciar su precandidatura presidencial por el partido demócrata para 2020.

Y para terminar…

Científicos alemanes crean órganos artificiales y transparentes

Con tecnología 3D imprimieron partes del cuerpo transparentes, lo que permite ver las células y la reacción de los tejidos a los tratamientos.