Las 5 cosas que debes saber este 30 de diciembre: Estados Unidos se adentra en una fase angustiosa de la pandemia

Un jurado declara a Ghislaine Maxwell culpable de tráfico sexual. Biden hablará con Putin este jueves a petición del líder ruso. ¿Te gusta el café negro y el chocolate amargo? Está en tus genes, según un estudio.

EE.UU. se adentra en una fase angustiosa de la pandemia

Estados Unidos alcanza un récord en el promedio de nuevos casos diarios de covid-19, aumentan las hospitalizaciones de niños y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades prevén que pueden morir más de 44.000 personas en las próximas cuatro semanas. En ese marco, las largas filas en sitios para hacerse las pruebas de coronavirus muestran un desafío extra que enfrenta ahora al país, que un exfuncionario de Salud califica como "Los juegos del hambre".

Jurado declara a Ghislaine Maxwell culpable de tráfico sexual

Un jurado encontró a Ghislaine Maxwell culpable de cinco de los seis cargos relacionados con su papel en el abuso sexual de menores por parte de Jeffrey Epstein entre 1994 y 2004. Maxwell, de 60 años, se había declarado inocente de los seis cargos federales que enfrentaba. Ahora podría recibir una pena de hasta 65 años de prisión.

Biden hablará con Putin este jueves a petición del líder ruso

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizará una llamada con su par de Rusia, Vladimir Putin, "para discutir una variedad de temas, incluidos los próximos compromisos diplomáticos con Rusia", dijo a CNN la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Emily Horne. La llamada fue solicitada por Putin, según la administración, y Biden aceptó porque "cree que cuando se trata de Rusia no hay sustituto para el diálogo directo líder-líder".

Este año estuvo marcado por las divisiones y es poco probable que 2022 sea diferente

El 2021 comenzó con el asalto al Capitolio y terminó con la "Cumbre por la Democracia" del presidente Biden, dos acontecimientos que marcaron un año lleno de agitación y polarización, y no solo en Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar para el 2022 tras un año de divisiones en torno a la democracia, las vacunas y el clima? Análisis de Tim Lister.

Estados Unidos tiene un mercado laboral deficiente

La pandemia fue una llamada de atención para el mercado laboral estadounidense: después de décadas de depender de trabajos de servicios mal pagados que vienen con pocos beneficios, el coronavirus dejó en claro que el país necesita cuidar a sus trabajadores. Análisis de Anneken Tappe.

A la hora del café

¿Te gusta el café negro y el chocolate amargo? Está en tus genes, según un estudio

¿Prefieres tomar café negro? Entonces probablemente te guste el chocolate oscuro y amargo, según una nueva investigación que identifica una base genética para esas preferencias. Y esto puede ser bueno para tu salud.

Detienen en Hong Kong a la estrella del pop Denise Ho

La estrella del pop y destacada activista prodemocrática de Hong Kong, Denise Ho, fue detenida en su domicilio por la policía de seguridad nacional de la ciudad. En el operativo arrestaron a más personas, todas vinculadas a la organización de medios de comunicación en línea Stand News.

Peligroso consejo de Alexa de Amazon a un niño de 10 años

El asistente inteligente Alexa, de Amazon, ha sido desarrollado a lo largo de los años para ofrecer un acceso cada vez mejor a la información y el conocimiento. Sin embargo, el asistente de voz dio recientemente un peligroso consejo a un usuario que se hizo viral en las redes sociales.

LeBron James alcanza los 36.000 puntos en su carrera

LeBron James se convirtió en el tercer jugador en alcanzar los 36.000 puntos en su carrera en la NBA, en el triunfo de Los Angeles Lakers ante Houston Rockets por 132-123 esta semana, con lo que puso fin a una racha de cinco partidos perdidos.

"The Book of Boba Fett" se sumerge en la nostalgia de "Star Wars"

A diferencia de Las Vegas, lo que sucede en el Sarlacc Pit no se queda en el Sarlacc Pit, lo cual es una buena noticia para los fanáticos de Disney+ y "Star Wars" que están ansiosos por disfrutar de "The Book of Boba Fett". Aquí, la reseña de Brian Lowry.

La cifra del día

US$ 11.000 millones

Elon Musk parece haber concluido un año muy ajetreado con sus acciones de Tesla y su factura fiscal, que asciende a US$ 11.000 millones y es una de las mayores de la historia, lo demuestra.

La cita del día

"Le estoy muy agradecido personalmente, en primer lugar por lo que hizo por Belarús. Y por el apoyo que nos brindan, apoyándonos en este difícil momento de sanciones (...). [Los países occidentales] siguen estrangulándonos"

El presidente de Belarús, Alexander Lukashenko, agradeció a homólogo de Rusia, Vladimir Putin, tras su reunión cara a cara en San Petersburgo en la que acordaron realizar ejercicios militares conjuntos en el territorio de Belarús. Lakshenko prometió que no quedaría en deuda con Rusia.

La selección del día

Lo que necesitas para limpiar a fondo tu casa tras la temporada navideña

Las fiestas y las cenas de la temporada navideña pueden dejar manchas de vino, comida y más en tus muebles y ropa. Así puedes eliminarlas.

Y para terminar

Mira a estos adorables tigrillos que nacieron en Dallas

Al Zoológico de Dallas, en Texas, se incorporan dos tigrillos de Sumatra que nacieron el 6 de diciembre. Los tigrillos han puesto a correr al equipo de veterinarios del lugar porque su madre tiene problemas de producción de leche. Los felinos son motivo de gran orgullo para los residentes de Dallas, ya que el zoológico informó que solo quedan de 400 a 600 tigres de esta especie.