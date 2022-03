Guerra Rusia - Ucrania: última hora, noticias y análisis de la invasión

La embajada de Estados Unidos en Ucrania dijo que atacar una central nuclear constituye un crimen de guerra.

It is a war crime to attack a nuclear power plant. Putin's shelling of Europe's largest nuclear plant takes his reign of terror one step further. #TheHague #Zaporizhzhia #StandwithUkraine

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 4, 2022