Las 5 cosas que debes saber este 7 de abril: EE.UU. impone sanciones a hijas de Vladimir Putin y a más bancos de Rusia

En medio de fuertes tensiones, el presidente de Perú da marcha atrás al toque de queda. Los científicos aún no comprenden del todo el covid-19 prolongado. El uso de la tecnología podría exponer la verdad de la invasión rusa de Ucrania. Además, hay novedades en la posible extradición del expresidente de Honduras. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

EE.UU. impone sanciones a las hijas de Vladimir Putin

Luego de que se conocieran las horribles imágenes en la ciudad de Bucha, Ucrania, el gobierno de Joe Biden anunció nuevas sanciones contra las instituciones financieras rusas, así como contra individuos, incluidas las hijas adultas de Vladimir Putin. Estos son los detalles de las nuevas sanciones.

2

Pedro Castillo da marcha atrás al toque de queda

La tensión en Perú no cede. El descontento social por un estado de emergencia, una medida ampliamente impopular en Perú, provocó fuertes protestas en la capital Lima. Así está la situación en Perú.

3

El covid-19 prolongado puede ser una enfermedad crónica

El covid-19 se ha convertido en una enfermedad crónica para decenas de millones de personas. También en una enfermedad muy cara. Pero ¿qué es el covid-19 prolongado y cuáles son sus efectos?

¿Qué es el covid prolongado y cómo se vive con él? 4:15

4

Cómo la tecnología podría exponer las mentiras de Rusia

El uso de la tecnología en la guerra de Rusia en Ucrania permite entender casi en tiempo real lo que sucede gracias a imágenes satelitales, drones y teléfonos inteligentes. De esta manera, las mentiras de Rusia podrían salir a la luz más pronto de lo que te imaginas. Análisis.

5

Rechazan recurso de amparo presentado por el expresidente de Honduras

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Honduras declaró inadmisible un recurso de amparo presentado por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández contra su extradición a Estados Unidos. Por lo tanto, queda firme todo el proceso de extradición del exgobernante.

A la hora del café

Descubren 42 genes nuevos relacionados el alzhéimer hasta ahora desconocidos

"Este es un estudio trascendental en la investigación sobre el alzhéimer y es la culminación de 30 años de trabajo", se lee en un comunicado del mayor estudio realizado hasta la fecha sobre el riesgo genético de la enfermedad.

La policía de Indiana identifica al "asesino de la autopista I-65" tras 30 años de investigación

Durante décadas, estos ataques permanecieron sin resolver mientras los investigadores trabajaban para reunir la información que tenían para identificar a un sospechoso. Así se resolvió el caso de los asesinatos de la "I-65" o "Days Inn".

Isabela Merced plasmó su identidad peruana en "Agonía", su nuevo tema

"Siempre fue un sueño para mí poder incorporar más de la historia de Perú", dijo Isabela Merced a Zona Pop CNN sobre su nueva canción.

¿Por qué las botellas de cerveza suelen ser oscuras?

Si alguna vez te has servido una cerveza en vaso transparente, la has dejado al aire libre bajo el sol y te sabe diferente, este cambio de sabor tiene una explicación y solución.

Ed Sheeran gana un caso de plagio por su canción 'Shape of You'

En un veredicto de la Corte Suprema de Londres, un juez dictaminó que Ed Sheeran no copió la canción "Oh Why" del artista Sami Switch.

La cifra del día

US$ 5 millones

La camiseta que Diego Maradona usó durante los cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986 contra Inglaterra —el partido en el se registró la "mano de Dios" y el "gol del siglo"— se estima que alcanzará más de 4 millones de libras (US$ 5,25 millones) en una subasta.

La cita del día

"Ahora nos enfrentamos a dos potencias mundiales: China y Rusia, cada una con importantes capacidades militares y que pretenden cambiar fundamentalmente las reglas basadas en el actual orden mundial"

Lo dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, en su primera comparecencia ante el Congreso de EE.UU. desde la invasión rusa de Ucrania.

La selección del día

Y para terminar...

Mira la interpretación de la cantante de ópera más joven del mundo

Victory Brinker, de 10 años, tiene el récord Guinness de la cantante de ópera más joven del mundo. Además de sus presentaciones profesionales, también participó en "America's Got Talent".