Esto es lo que sabemos sobre el ataque contra Cristina Fernández de Kirchner

(CNN Español) -- El jueves 1 de septiembre un hombre se acercó a la vicepresidenta de Argentina, Cirstina Fernández de Kirchner, mientras saludaba a sus simpatizantes reunidos frente a su hogar de Buenos Aires y le apuntó con un arma: apretó el gatillo, pero por alguna razón el disparo no salió y el ataque quedó en intento de asesinato.

Desde entonces, Argentina ha quedado conmocionada por este atentado contra una de las políticas más influyentes en el país --con simpatizantes y detractores por igual--, quien además fue presidenta en dos oportunidades (entre 2007 y 2015) y está siendo investigada en un caso de presunta corrupción.

Esto es lo que sabemos al momento sobre el intento de asesinato.

¿En qué contexto se dio el ataque?

Cristina Fernández de Kirchner es la actual vicepresidenta de Argentina, en el gobierno del presidente Alberto Fernández. Es, además, la líder política más importante en la coalición de gobierno, el Frente de Todos, cuya fórmula presidencial ganó las elecciones en 2019 y asumió en diciembre de ese año.

La popularidad del gobierno ha venido cayendo desde su asunción, a medida que la inflación se acelera, aumenta la pobreza y se dispara la cotización del dólar informal, conocido como "blue". En las elecciones legislativas de medio término en 2021, el Frente de Todos sufrió una derrota que generó cambios en el gabinete de Fernández y tensiones políticas internas.

En este contexto, Fernández de Kirchner está siendo investigada por presunta corrupción durante su dos períodos como presidenta en la causa conocida como "Vialidad" —la vicepresidenta niega los cargos y asegura que se trata de una persecución política en su contra—. La fiscalía pidió en la segunda mitad de agosto una condena en su contra de 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Desde ese momento, simpatizantes de Fernández de Kirchner comenzaron a congregarse cada día en la calle frente al departamento de la vicepresidenta en el barrio de Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires, para mostrar su apoyo. La situación provocó incluso disturbios con la policía.

Fernández de Kirchner se tomaba unos minutos cada día para saludar en persona a sus seguidores en vigilia, estrechar sus manos y firmar ejemplares de su libro "Sinceramente".

¿Qué pasó esa noche frente al departamento de Cristina Fernández de Kirchner?

En la noche del jueves 1 de septiembre, mientras Fernández de Kirchner saludaba como cada día a sus simpatizantes, un hombre se le acercó, sacó una pistola y le apuntó a pocos centímetros de su cabeza, una secuencia que quedó grabada en diferentes videos.

El hombre, identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, pareció gatillar el arma, pero el disparo nunca salió y entonces intentó escapar, pero fue detenido por la policía a pocos metros.

La pistola semiautomática Bersa calibre 32 que portaba fue también encontrada por la policía, que comprobó que llevaba cinco balas en el cargador y funcionaba perfectamente.

Silvana Benegas, testigo del ataque contra Cristina Fernández de Kirchner, relató a los medios un día después del ataque que la vicepresidenta estaba rodeada de gente y que fue “todo muy rápido”.

Al enterarse de lo que ocurrió, la mujer dijo que reaccionó con “mucho dolor y mucha impotencia”. “Como sociedad nos estamos perdiendo porque el odio nos lleva a cosas demenciales, a matar a alguien”, señaló Benegas.

"Cuando Cristina entra a su domicilio, que rompemos la cadena acá, todos vamos hacia donde estaba allá el árbol, la inmobiliaria, vamos hasta allá y ahí nos cuentan que había un señor que estaba con un arma, o sea, no solo que estaba con un arma, después nos enteramos que le dispararon. Cristina se agachó en un momento, lo que pasa es que Cristina estaba acorralada, era presa fácil, muy fácil”, relató la testigo.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, declaró al viernes 2 de septiembre como feriado nacional para que la nación se reúna en apoyo a Fernández de Kirchner, según su anuncio.

"Se ha atentado contra la vicepresidenta y la paz ha sido alterada", dijo Fernández.

¿Qué se sabe del hombre que perpetró el ataque?

Sabag Montiel tiene 35 años, nació el 13 de enero de 1987 en el estado de Sao Paulo, en Brasil, pero tiene residencia en el desde 1993, informaron fuentes de la Dirección de Migraciones del país.

El viernes posterior al ataque fue acusado de intento de asesinato. La jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo anunciaron los cargos contra Sabag Montiel en la comisaría de la Policía Federal de Palermo donde se encuentra detenido.

El acusado tenía permiso para portar armas, informó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

Sabag Montiel ya había tenido problemas con la Justicia: la Policía dijo que fue detenido por "uso de arma impropia" por la portación de un cuchillo de gran tamaño en 2021.

En dos videos difundidos por el canal local Crónica TV se ve y escucha opinar al acusado a mediados del mes de agosto sobre distintos temas de la actualidad argentina.

Un reportero le pregunta: ¿Massa sí o Massa no?, en referencia al recién nombrado ministro de Economía. Y Sabag Montiel respondió: "No, ni a palos". Después, en una aparente crítica a la política social del gobierno, el sospechoso de apuntar a la vicepresidenta dijo: “Mi novia tenía planes sociales, pero dejó de tenerlos, porque no da cobrar planes cuando podés trabajar. Se sale adelante trabajando, no cobrando planes”.

La Policía Federal Argentina indicó que la persona que apareció en Crónica TV es la misma que mantienen detenida en la Superintendencia de esta fuerza y está acusada de intento de homicidio.

Además, se confirmó que el acusado tiene un tatuaje con simbología nazi.

¿Cómo avanza la investigación?

Gregorio Dalbón, uno de los abogados que representa a la vicepresidenta de Argentina, dijo que Cristina Fernández de Kirchner se presentaría como querellante.

Dalbón hizo estas declaraciones tanto a la agencia oficial Télam como a distintos medios locales en referencia a la causa que investiga la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.

Por otro lado, a comienzos de esta semana se supo que un informe de la Policía Federal Argentina (PSA) determinó que el arma incautada tiene rastros de ADN que coincidirían con el de Sabag Montiel, informó a CNN una fuente con acceso directo al expediente.

Las muestras de ADN compatibles con Sabag Montiel se hallaron, señaló la fuente con acceso al informe policial, en el gatillo, corredera y empuñadura de la pistola Bersa calibre 32, un arma de fabricación argentina, precisó ante la consulta.

El informe comprometería al detenido, ya que el arma de fuego fue incautada la noche del jueves en la vía pública instantes después del ataque a Fernández de Kirchner, según un comunicado de la Policía, y la pistola no estaba en ese momento en posesión de Sabag Montiel.

Este martes, la jueza Capuchetti dijo que tomaría declaración indagatoria a Brenda Elizabeth Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel detenida el domingo, para determinar qué rol cumplió Uliarte en el presunto intento de homicidio.

Uliarte, de 23 años, fue detenida este domingo cuando se la identificó en al menos un video que registró los momentos posteriores al hecho y en las inmediaciones del domicilio de Fernández de Kirchner, aseguraron las fuentes. Fue imputada, al igual que Sabag Montiel, por "haber intentado dar muerte" a la vicepresidenta", de acuerdo con la agencia estatal Télam.

Sabag Montiel y Uliarte se negaron a declarar, sin embargo, según se supo este miércoles.

A pesar de la negativa, el hombre le dijo a la jueza y al fiscal: “Brenda no tuvo nada que ver”, en relación a su novia y también detenida, Brenda Elizabeth Uliarte, informó a CNN una fuente con acceso directo al expediente.

Uliarte aceptó responder preguntas de su abogado defensor. Aseguró que no tuvo participación en el intento de homicidio, calificó al hecho de "aberrante", y dijo que estaba en el lugar y momento del hecho porque había acompañado a su pareja, según la misma fuente.

Ambos fueron luego trasladados a una dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) donde permanecerán detenidos, confirmó la misma fuente.

La investigación está bajo secreto de sumario, según dictó la juea Capuchetti.

Según la agencia estatal de noticias Télam, con base en fuentes judiciales, el teléfono celular que portaba Sabag Montiel sufrió un reseteo cuando los expertos intentaban extraer información, por lo que podría ser imposible acceder a esa prueba fundamental para la investigación.

¿Cómo fue la reacción en Argentina y el mundo?

Inmediatamente después del hecho, personalidades de la política argentina y del mundo expresaron su rechazo y enviaron su solidaridad a Cristina Fernández de Kirchner.

El expresidente de Argentina Mauricio Macri expresó su “repudio absoluto” al ataque en twitter y pidió un “esclarecimiento por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad”.

Por su parte, el ministro de Justicia de Argentina, Martin Soria, reaccionó en su cuenta de Twitter al ataque contra la vicepresidenta. “El intento de asesinato contra @CFKArgentina es un antes y un después en nuestra historia democrática”, escribió Soria.

“Cuando el odio y la violencia se imponen sobre el debate de ideas, destruyen a las sociedades y se generan situaciones como la de hoy: un intento de magnicidio. Toda mi solidaridad a @CFKArgentina y su familia”, escribió en Twitter Sergio Massa, ministro de Economía de Argentina.

El canciller argentino Santiago Cafiero también expresó su solidaridad con la vicepresidenta: “Quisieron matar a @CFKArgentina. Es el hecho de violencia política más grave desde la vuelta de la democracia. Fuerza Cristina”, dijo Cafiero en Twitter.

El diputado opositor Cristian Ritondo se sumó a las condenas del ataque a Kirchner y dijo en un tuit que “la violencia siempre es el límite, mi apoyo a @CFKArgentina. Es muy triste que estas cosas vuelvan a pasar en nuestro país. No lo podemos permitir”.

Otro de los que se expresó fue el expresidente de Brasil Lula: "Toda mi solidaridad a la compañera @CFKArgentina víctima de un criminal fascista que no sabe respetar las diferencias y la diversidad. Cristina es una mujer que merece el respeto de cualquier demócrata del mundo. Gracias a Dios que salió ilesa", expresó en Twitter el también candidato para las elecciones de octubre en el país sudamericano.

El canciller de México Marcelo Ebrard, en tanto, rechazó en nombre de su país el atentado contra Fernández de Kirchner.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también se pronunció contra el intento de asesinato de Fernández y dijo que es "imprescindible esclarecer e investigar para rechazar la violencia y hacer justicia".

El embajador de Estados Unidos en Argentina Marc Stanley dijo que rechaza "la violencia, el extremismo y el odio en todas partes".

Mientras que el papa Francisco le envió un telegrama a la vicepresidenta de Argentina tras el atentado en su contra. El papa expresó su solidaridad y afirmó que reza para que en Argentina prevalezca el respeto por los "valores democráticos".

Con información de Emilia Delfino, Iván Pérez Sarmenti, Ignacio Grimaldi, Juan Pablo Varsky, Germán Padinger y Abel Alvarado.