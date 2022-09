Últimas noticias sobre la muerte y el funeral de la reina Isabel II: el féretro llegará a Londres en medio del luto nacional

¿Por qué algunos temen que los aficionados del Liverpool abucheen el minuto de silencio por la reina Isabel?

El Liverpool se enfrenta este martes al Ajax por la Champions League de la UEFA, pero la pregunta más destacada al entrenador de los Reds, Jürgen Klopp, antes de este partido no era sobre la mala forma de su equipo, sino sobre si los aficionados respetarían un minuto de silencio por la reina Isabel II.

Ante la pregunta por la petición del club de guardar un minuto de silencio antes del partido, Klopp dijo: "Sí, creo que es lo correcto.

"Pero no creo que nuestra gente necesite ningún tipo de consejo de mi parte para mostrar respeto".

El alemán se refirió a la unión de los hinchas de su equipo con los del Manchester United en Anfield la temporada pasada para apoyar a Cristiano Ronaldo y su familia tras la muerte de su hijo.

"Hubo muchos ejemplos en los que nuestra gente mostró exactamente el respeto adecuado", añadió Klopp.

"Uno que me sorprendió, y del que me sentí muy orgulloso, fue el del año pasado, cuando jugamos contra el Manchester United en torno a la tristísima situación de la familia de Cristiano Ronaldo, y eso es lo que espero".

"Para mí, está claro que eso es lo que tenemos que hacer. Eso es", añadió.

Abucheos en Liverpool al himno nacional

Pero, ¿por qué se le preguntó a Klopp si esperaba que el homenaje —solicitado por el propio club— fuera respetado por los fieles de Anfield?

En mayo, algunos hinchas del Liverpool abuchearon durante el canto de "Abide With Me" y "God Save the Queen" antes de la final de la FA Cup de la temporada pasada en Wembley. También abuchearon al príncipe William cuando apareció en el campo.

El primer ministro del Reino Unido en ese momento, Boris Johnson, condenó a los que abuchearon.

Después de ese partido, Klopp dijo que los abucheos al himno nacional inglés "no fueron algo que disfruté", pero también dijo: "Siempre es mejor hacerse la pregunta: '¿Por qué ocurre esto? No lo harían sin una razón".

