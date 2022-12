Última hora del Mundial de Qatar 2022, en vivo: noticias y reacciones en directo

Hakimi, el marroquí que buscará arruinar a España, su país natal

Achraf Hakimi nació en Madrid, pero no dudará en planear la caída de España cuando él y sus compañeros marroquíes se enfrenten este martes a los campeones del mundo de 2010.

El lateral volante es uno de los jugadores clave de la selección norteafricana, cuyo partido de octavos de final del Mundial de Qatar contra España, en el estadio Education City de Al Rayyan, les brinda la oportunidad de alcanzar por primera vez los cuartos de final de la Copa Mundial.

Hakimi podría incluso haber estado en el bando contrario, ya que fue convocado cuando aún era un adolescente para las categorías inferiores de la selección española.

"Sentí que no era el lugar adecuado para mí, no me sentía como en casa. No era por nada en particular, pero no era como yo vivía en casa, que es la cultura árabe, ser marroquí", declaró al diario español Marca en los prolegómenos del choque del martes.

El padre de Hakimi era vendedor ambulante en las calles de Madrid y su madre limpiaba casas.

Su hijo fue fichado por el Real Madrid a los siete años, llegó al primer equipo, se marchó cedido al Borussia Dortmund, ganó el título de la Serie A con el Inter de Milán y ahora juega junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé en el París Saint Germain.

Y eso que solo tiene 24 años.

No será la primera vez que juegue contra España. Hakimi estuvo en el equipo que casi les gana en Kaliningrado en 2018, cediendo un empate en el tiempo añadido en el 2-2 del último Mundial de Rusia.

"Cuatro años de experiencia desde entonces han hecho que llegue con una mentalidad más madura", dijo.