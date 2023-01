Las 5 cosas que debes saber este 19 de enero: Lo que sabemos sobre la caída del helicóptero en Ucrania

Así es el hongo de "The Last of Us" en la vida real. La sequía en Argentina afecta a más de la mitad del territorio. Microsoft planea despedir a 10.000 empleados. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.



1. Lo que sabemos sobre la caída del helicóptero en Ucrania

Los principales líderes del Ministerio del Interior de Ucrania, incluyendo al ministro Denis Monastyrsky, murieron este miércoles luego de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara en la región de Kyiv en circunstancias que aún no están claras.

2. Acusan a Brian Walshe de asesinar y desmembrar a su esposa

Brian Walshe mató y desmembró a su esposa Ana Walshe y se deshizo de su cuerpo en contenedores de basura, dijo la Fiscalía del Distrito de Norfolk. Los fiscales dijeron definitivamente que Ana Walshe, madre de tres hijos en Massachusetts y desaparecida desde Año Nuevo, está muerta.

Lo que sabemos sobre el caso de la desaparición de Ana Walshe en Massachusetts 2:25



3. La sequía en Argentina afecta a más de la mitad del territorio

Argentina enfrenta una de las peores sequías de su historia: casi el 55% de la superficie del territorio está afectada por la falta de lluvias o en condiciones de estrés hídrico, según un informe del Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (Sissa). Las consecuencias económicas comienzan a sentirse en varios cultivos, pero las miradas apuntan a la soja, la principal exportación del país.

Sequía histórica afecta a los cultivos argentinos 5:08

4. DeSantis propone prohibir algunas medidas contra el covid-19 en Florida

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, anunció este martes una propuesta de política para prohibir en el estado muchas de las medidas de mitigación implementadas durante la pandemia, como la obligatoriedad de las mascarillas y de la vacunación.

publicidad

5. "Ejecución estilo cartel" en California

Una joven madre corría en busca de un lugar seguro abrazada a su hijo de 10 meses cuando ambos fueron alcanzados por disparos durante un horrible ataque que dejó seis muertos en una pequeña comunidad del centro de California.

A la hora del café

¿Qué es el Cordyceps? Así es el hongo de "The Last of Us" en la vida real

En el primer capítulo de "The Last of Us", la nueva serie de HBO basada en el videojuego del mismo nombre, una pandemia devasta al mundo entero después de que un virus parasitario de origen fúngico infecta a las personas y las convierte en zombis. Este género de hongos que inspiró a los creadores de la serie existe en el mundo real.

Una ciudad francesa le pide a Madonna que le preste un cuadro perdido en 1918

La alcaldesa de Amiens, en el norte de Francia, le pidió a Madonna que le preste a la ciudad una pintura del siglo XIX perdida durante la Primera Guerra Mundial que cree que pudo haber sido comprada por la cantante estadounidense.

10 datos de Paquita la del Barrio, la artista mexicana que apoyó a Shakira

La artista mexicana Paquita la del Barrio ha dado de qué hablar esta semana gracias a lo que sabe hacer mejor: demostrar su apoyo a las mujeres. Hacemos una mirada a su vida y carrera.

El mensaje de Paquita la del Barrio a Shakira 1:35

TikTok, prohibido en los dispositivos gubernamentales de más de la mitad de estados de EE.UU.

Más de la mitad de todos los estados de EE.UU. han prohibido parcial o totalmente TikTok en dispositivos gubernamentales, según un análisis de CNN, lo que refleja una ola de medidas drásticas recientes por parte de gobernadores y agencias estatales contra la aplicación de video de formato corto.

Un oso polar mata a una mujer y a un niño tras perseguir a los residentes de un pueblo de Alaska

El oso había perseguido a los residentes tras entrar en el pueblo de Wales, en el oeste de Alaska, antes de atacar a la mujer y al niño, según un informe de la policía estatal de Alaska.

La cifra del día

10.000

Microsoft planea despedir a 10.000 empleados como parte de medidas más amplias de reducción de costos.

La cita del día

"Ser campeones hace que todo sea más lindo"

Lionel Messi sigue celebrando la victoria histórica en Qatar 2022: publicó un emotivo mensaje en sus redes al cumplirse un mes desde que Argentina levantó la copa y se coronó en el Mundial de la FIFA.

Y para terminar...

Espectaculares imágenes de tortuga laúd desovando en Tailandia

Las imágenes fueron captadas por un dron que logró obtener imágenes térmicas de la tortuga laúd desovando en una playa en Tailandia. Según las autoridades tailandesas, estos huevos se incubarán durante los próximos 55 a 60 días antes de eclosionar. Aquí más detalles.