Juan Sebastián Chamorro en Conclusiones: Vivía "un día a la vez" en una celda de 5 metros cuadrados

Juan Sebastián Chamorro narra la tortura psicológica que sufrió en prisión 1:18

(CNN Español) -- El exprecandidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro se reencontró con su familia en Estados Unidos la semana pasada, luego de que el régimen de Daniel Ortega expulsara a por lo menos 222 presos a ese país. "Libre" y "desterrado", en sus propias palabras, Chamorro habló con Fernando del Rincón en Conclusiones sobre su experiencia en prisión por más de 20 meses, la separación de su familia y lo que llamó el "aislamiento prolongado".

"Estuve en una celda de 5 metros por 5 metros durante los 20 meses que estuve enjaulado", relató Chamorro al recordar cómo junto a otros presos buscó maneras de hacerle frente a la cárcel. "Un elemento que muchos de nosotros encontramos fue hacer una rutina diaria y decirnos todos los días 'un día a la vez, un día a la vez', hacer una rutina de ejercicio, hacer una rutina de descanso de oración y tratar de mantener una rutina para que no nos atormentarán los pensamientos y encontrarnos activos a pesar de estar en una celda", añadió.

"Lo que he vivido no se lo deseo a nadie, el nivel de incomunicación", señaló el exprecandidato "Yo fui detenido el 8 de junio del año 2021, dejando a mi esposa en la puerta de la casa con más de 80 oficiales, no sé cuántos. Al final, la escuché gritar, fue la última imagen, sonido que tuve de ella y no supe nada más de ella hasta el día 31 de agosto del mismo año, donde mi hermana me dijo que ella ya se encontraba segura en Estados Unidos junto con mi hija. De manera que esto es una experiencia sumamente dolorosa, sumamente traumática", compartió.

Paso a paso, el destierro de Juan Sebastián Chamorro de Nicaragua 4:39

Tras su detención en 2021, a Chamorro lo condenaron a 13 años de cárcel en 2022 por supuesta conspiración. El político compartió con Fernando del Rincón que la prisión siempre estuvo entre los riesgos que evaluó como parte de su labor. Pero "lamentablemente la dictadura se ensañó, se ensañó contra los precandidatos, contra todos nosotros, en una acción que no nos imaginábamos tampoco que iba a ser tan masiva ni tan prolongada. Obviamente la cárcel la consideramos como una opción, pero no pensábamos que iba a ser por tanto tiempo", añadió.

El exprecandidato hizo énfasis en el "aislamiento prolongado, esa incomunicación que sufrimos", a la que calificó de "tortura". "Fue una tortura, no solamente para los que estábamos adentro, sino sobre todo a los familiares que estaban afuera. Eso es tortura psicológica. El trato de aislamiento por prolongados tiempos en una celda, pequeñas y en solitario, también es una forma de maltrato y trato denigrante. Afortunadamente, yo nunca estuve en una celda de castigo", relató.

publicidad

Chamorro es sobrino del asesinado periodista Pedro Joaquín Chamorro, quien era esposo de Violeta Barrios de Chamorro, presidenta de Nicaragua entre 1990 y 1997.

Ante la pregunta de si lo que vivió en prisión le dio miedo, Juan Sebastián Chamorro respondió: "En lo absoluto. Yo yo tengo muy presente las palabras del doctor Pedro Joaquín Chamorro que nos decía en el ámbito familiar que cada quien es dueño de su propio miedo. Es decir, cada quien lo debe de administrar como según lo pueda tener. Y en este caso creo que en la familia han corrido, creo que a veces demasiados, niveles muy bajo de miedo que te pueden llevar a ser incluso temerario. ¿Pero miedo? No".

Su prima, Cristiana Chamorro, también precandidata, también fue detenida en 2021 y liberada la semana pasada.

Juan Sebastián Chamorro dijo que ellos fueron "los menos informados" de la decisión del Gobierno de Ortega de la expulsión de los opositores del país.

"Fuimos sacados de nuestras celdas y fuimos montados a un avión así que desconocemos cómo fueron los entretelones", explicó.

Los señalamientos de la Fiscalía de Nicaragua a Chamorro

Chamorro, como Félix Maradiaga, fue investigado porque la Fiscalía decía contar "con fuertes indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo", delitos establecidos en la llamada "Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz".

La ley fue aprobada por el Parlamento en diciembre de 2020 y prohíbe optar por cargos de elección popular a los nicaragüenses "que encabecen o financien un golpe de Estado, alteren el orden constitucional, inciten la injerencia extranjera y fomenten actos terroristas".

Sobre la base de esa ley, la fiscalía dijo que Chamorro "presuntamente ha realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua y que ha incitado públicamente a la injerencia extranjera en los asuntos internos, proponiendo o gestionando bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones y ha demandado, exaltado y celebrado la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos".

El presidente de Nicaragua Daniel Ortega dijo en varias oportunidades que los opositores enjuiciados son parte de una red que canalizaba fondos para realizar actividades de desestabilización en el país.

Chamorro siempre ha rechazado esos señalamientos.

Con información de Fernando del Rincón, Julián Zamora y Marlon Sorto.