Fitch y S&P rebajan la calificación del First Republic Bank en medio de preocupaciones sobre depósitos

Las calificaciones crediticias del First Republic Bank fueron rebajadas este miércoles tanto por Fitch Ratings como por S&P Global Ratings ante la preocupación de que los depositantes pudieran retirar su efectivo a pesar de la intervención federal.

Fitch también colocó a otro banco regional, PacWest Bancorp, en alerta ante una posible rebaja de sus calificaciones crediticias.

Los movimientos reflejan las continuas preocupaciones sobre el sistema bancario tras el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank.

“Creemos que el riesgo de salida de depósitos es elevado en el First Republic, a pesar de las acciones de los reguladores federales”, escribió S&P en su informe.

Las acciones de First Republic cayeron un 16% a mínimos de sesión en las operaciones del mediodía luego de las rebajas.

Ambas firmas de calificación crediticia señalaron la gran cantidad de depósitos en el First Republic que no están asegurados porque están por encima del límite de US$ 250.000 de la FDIC.

El prestamista con sede en San Francisco tiene una alta concentración de depósitos entre los clientes de riqueza en los mercados costeros de Estados Unidos, una característica que ahora se ve como una "debilidad de calificación" en el entorno actual.

“Esto no solo genera una alta proporción de depósitos no asegurados como porcentaje de los depósitos totales, sino que también da como resultado depósitos que pueden ser menos rígidos en tiempos de crisis o estrés severo”, dijo Fitch. “Fitch cree que esta característica del modelo comercial ha resultado en la erosión de la franquicia luego de las fallas de alto perfil del SVB Financial y Signature Bank, a pesar de que la base de depósitos está más diversificada desde el punto de vista del sector/industria”.

Desde un punto de vista práctico, una rebaja en la calificación crediticia puede hacer que sea más costoso para los bancos pedir prestado.

Tanto Fitch como S&P advirtieron que podrían rebajar aún más la calificación del First Republic.