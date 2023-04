Aumenta la tensión entre China y Taiwán. Crónica de una travesía por el Tapón del Darién. Juicio Dominion contra Fox News. Karol G y Ana de Armas juntas y en televisión. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. La defensa militar de Taiwán con armas estadounidenses

En acciones que solo alimentan los temores de que la China gobernada por comunistas pudiera estar preparándose para invadir a su vecino gobernado democráticamente, las conversaciones sobre el establecimiento de un posible arsenal de armas plantean la pregunta: ¿Qué necesita exactamente Taiwán para defenderse de China? Análisis de Eric Cheung.

2. En la región del Darién un cártel gana millones con el sueño americano

La caminata a través de la región del Darién, un tramo de selva tropical montañosa, remota y sin caminos que conecta a Sudamérica con Centroamérica, es uno de los recorridos más transitados y peligrosos del mundo. Todas las personas que lo cruzan comparten el mismo objetivo: llegar a Estados Unidos. El cártel que supervisa la ruta gana millones con un negocio de contrabando altamente organizado, como constató un equipo de periodistas de CNN que hizo el viaje.

3. ¿Por qué la lucha para pagar préstamos de automóviles?

Conseguiste comprar el auto, pero ¿puedes permitirte seguir pagándolo? Junto con el aumento de los precios de los automóviles en EE.UU., las tasas de los préstamos son las más caras en más de 15 años, muestran nuevos datos.

4. El juicio de Dominion contra Fox News comienza el martes

Se espera que las declaraciones de apertura comiencen el martes en el juicio por difamación de US$ 1.600 millones de Dominion Voting Systems contra Fox News. Es considerado un juicio que pondrá de relieve la negación de las elecciones de 2020 por parte de Fox y su rol en la desinformación en la política estadounidense, y se estima que dure unas seis semanas. Estas son 5 cosas que hay que saber antes del juicio.

publicidad

Productora de Fox News presenta demanda contra la cadena 0:37

5. Polonia y Hungría prohíben el grano ucraniano

Polonia y Hungría prohibieron las importaciones de cereales y otros productos alimenticios de Ucrania tras un aumento en las mercancías baratas. La oficina del primer ministro polaco asegura que la medida se tomó "para proteger el mercado agrícola polaco contra la desestabilización". Ucrania, por su parte, respondió que “lamenta la decisión” y estaba lista para cooperar con Polonia en una investigación de posibles abusos.

Se extiende el acuerdo de granos entre Ucrania y Rusia 6:31

A la hora del café

La duda de un niño acerca de los animales recibe esta respuesta de Jane Goodall

La renombrada conservacionista Jane Goodall respondió la duda de Ronan, un niño de 10 años que preguntó sobre la inteligencia de los animales y de los humanos.

La maravillosa respuesta de Jane Goodall a la duda de un niño 2:32

Karol G ayudó a Ana de Armas a hacer más divertida una clase de español

Ocurrió en el programa “Saturday Night Live”, en donde la cantante colombiana también cantó temas de su más reciente álbum “Mañana será bonito”.

“Motochella”: así fue la presentación de Rosalía en Indio, California

La presentación de este fin de semana fue el regreso de la española al festival Coachella. Mira sus momentos más destacados.

Templos del deporte: el nuevo estadio del Atlético Mineiro

Atlético Mineiro, el club brasileño ganador de 14 títulos en los últimos 11 años, tiene nuevo estadio. Conoce los detalles de la nueva cancha, con capacidad para 46.000 espectadores.

Los seguidores de "El Fantasma de la Ópera" se despiden del espectáculo

Después de 35 años y casi 14.000 funciones, "El fantasma de la ópera" hizo su última reverencia este domingo en Broadway.

“El fantasma de la ópera” llega a su fin después de 35 años en Broadway 2:40

La cifra del día

500 días

Fue el tiempo que la alpinista de élite Beatriz Flamini pasó viviendo en una cueva a 70 metros de profundidad para un experimento humano.

Pasó 500 días aislada en una cueva. Así fue su experiencia 2:34

La cita del día

“Yo no he querido decretar la muerte cruzada, porque siempre he pensado que la estabilidad es la que nos permite bajar la inflación, lograr crecimiento económico, generación de empleo”

Lo dijo el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en entrevista con Andrés Oppenheimer.

Y para terminar…

Un oso entró en el patio trasero de un hombre: mira el momento en que ambos se sorprenden

David Oppenheimer descansaba en su patio trasero de Asheville, Carolina del Norte, cuando de repente apareció un oso negro. Así fue el breve encuentro que, por fortuna, no terminó en nada que lamentar.