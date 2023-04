El FBI detiene a Jack Teixeira. Conoce dónde trabajaba 1:02

(CNN) -- Nuevos detalles revelados sobre el miembro de la Guardia Nacional Aérea, de 21 años, acusado de filtrar en línea un tesoro de documentos clasificados muestran varias alertas que no fueron atendidas y no fueron suficientes para evitar que el Pentágono le otorgara una autorización de seguridad de alto secreto.

Los funcionarios de todo el Gobierno ahora están luchando por averiguar por qué hubo fallas.

El Gobierno de Estados Unidos ha gastado años y grandes sumas de dinero para revisar la forma en que investiga y monitorea a las personas con acceso a secretos gubernamentales, pero eso no impidió que el Pentágono le otorgara una autorización de seguridad de alto secreto a Jack Teixeira, quien según los fiscales tenía un arsenal de armas en casa y un historial de retórica violenta en línea.

Teixeira tuvo que completar un extenso cuestionario conocido como E-QIP (cuestionarios electrónicos para el procesamiento de investigaciones) y ser examinado por la Agencia de Seguridad y Contrainteligencia de Defensa antes de obtener su autorización, en 2021, dijeron funcionarios a CNN.

Pero según los documentos judiciales presentados por los fiscales este miércoles, Teixeira fue suspendido de su escuela secundaria solo tres años antes, cuando un compañero de clase “lo escuchó hacer comentarios sobre armas, incluidos cócteles molotov, armas en la escuela y amenazas raciales”.

“Eso claramente habría sido una bandera roja”, dijo un funcionario del Pentágono a CNN.

En una solicitud de una tarjeta de identificación de armas de fuego en 2020, Teixeira escribió que los investigadores que lo examinaron para obtener una autorización estaban al tanto del incidente y que les había entregado los "informes policiales, cartas escolares y cualquiera o todos los documentos pertinentes enviados al investigador que se generaron a partir de este evento”.

Teixeira también solicitó una tarjeta de identificación de armas de fuego en 2018 y 2019, las cuales fueron denegadas por preocupaciones del Departamento de Policía local sobre los comentarios que había hecho en su escuela que llevaron a su suspensión, dijeron los fiscales.

La información "aturde la mente"

Eso ha dejado a los funcionarios de estadounidenses investigando qué salió mal en el proceso de investigación, preguntándose por qué esas banderas rojas se pasaron por alto o no se consideraron lo suficientemente graves como para evitar que obtuviera la autorización, y si su autorización fue una excepción, o un problema más amplio y sistemático que necesita ser revisado.

La Comisión de Inteligencia del Senado pidió dos veces en la última semana a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y al Pentágono más información sobre la investigación de antecedentes de Teixeira, dijo a CNN un asesor de la comisión. Y la investigación del inspector general de la Fuerza Aérea está examinando específicamente el proceso de investigación del Pentágono y si se violó o ignoró algún procedimiento, dijeron funcionarios del Pentágono.

El secretario de Prensa del Pentágono, el brigadier general Patrick Ryder, dijo a los periodistas este jueves que cuando se investiga a alguien para obtener una autorización de seguridad, el adjudicador examina "un período suficiente" en la vida de alguien para determinar si es elegible. Si hubo mal comportamiento durante ese período, se consideran varios factores, incluida la gravedad de la conducta, la edad y madurez del individuo cuando ocurrió, si ocurrió alguna coerción y la probabilidad de que vuelva a ocurrir.

Los expertos dicen que el incidente es un ejemplo del continuo fracaso del Pentágono para evitar que los extremistas se unan a sus filas.

“Teixeira es un gran ejemplo de como el Departamento de Defensa no ha logrado descubrir cómo erradicar a los extremistas”, dijo Kris Goldsmith, veterano del Ejército y director ejecutivo de Task Force Butler, una organización sin fines de lucro enfocada en combatir el extremismo en lo militar. “El hecho de que pudo obtener una autorización de seguridad ultrasecreta después de que la Policía local supiera que no debería tener un arma, aturde la mente y me hace preguntar qué otro tipo de problemas hay con el sistema de autorización”.

Según los documentos judiciales, cuando Teixeira volvió a solicitar, en 2020, una tarjeta de identificación de armas de fuego, citó su posición en el Ejército y su autorización de alto secreto como razones por las que se le debería confiar un arma de fuego. Los fiscales dicen que cuando el FBI registró la habitación de Teixeira después de arrestarlo, a principios de este mes, encontraron "múltiples armas, incluidas pistolas, rifles de cerrojo, escopetas" y un "arma de alta capacidad estilo AK".

"¿Por qué no lo atraparon antes?"

Otra pregunta que enfrentan los investigadores es cómo pudieron haber captado antes las publicaciones en línea de Teixeira, que incluían cientos de documentos clasificados y presuntos comentarios sobre el asesinato de personas. Teixeira supuestamente hizo las publicaciones en una sala de chat privada en la plataforma de redes sociales Discord, algo que el Pentágono no puede monitorear sin una revisión de las reglas de privacidad para los miembros del servicio.

El Departamento de Defensa solo se enteró de la filtración el 6 de abril, cuatro meses después de que los fiscales dicen que Teixeira comenzó a publicar los documentos en Discord. The New York Times ha informado que Teixeira comenzó a filtrar documentos en una sala de chat pública de Discord en febrero de 2022.

Teixeira supuestamente también publicó en Discord que quería “matar a un [improperio] tonelada de personas” porque sería “sacrificar [a] los débiles de mente”, y supuestamente le pidió consejo a otro usuario sobre cómo perpetrar un tiroteo “en un entorno urbano o suburbano abarrotado”.

“El filtrador está siendo procesado, pero lo que esto ha expuesto es la necesidad de reexaminar nuestros procesos: ¿por qué no lo atraparon antes?”, se preguntó el senador demócrata Mark Warner, presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, en CNN. “¿Tanta gente necesita tener acceso a estos documentos?”.

Warner agregó que la Comisión de Inteligencia del Senado, “de manera bipartidista, está trabajando en una legislación para reformar el proceso de clasificación” porque cree que el Gobierno de EE.UU. sobreclasifica la información, lo que lleva a que demasiadas personas tengan acceso a documentos clasificados.

Detectar "amenazas internas"

Desde hace una década ha habido múltiples esfuerzos del Gobierno de EE.UU. para revisar los procesos para otorgar autorizaciones de seguridad y monitorear el acceso a sistemas clasificados, luego de filtraciones dañinas o actos de violencia por parte de titulares de autorizaciones de seguridad.

Después de que el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés), Edward Snowden, expusiera el alcance del aparato de recopilación de inteligencia de la NSA, en 2013, el Pentágono y las agencias de espionaje implementaron nuevas medidas para detectar “amenazas internas” que detectan cuando un empleado obtiene acceso no autorizado a un sistema clasificado.

Ese mismo año, en septiembre de 2013, un contratista de la Marina de EE.UU., Aaron Alexis, disparó y mató a 12 personas en el Washington Navy Yard. Una revisión del Pentágono del incidente encontró que el empleador de Alexis, un contratista de tecnologías de la información, no informó a la Marina sobre las preocupaciones sobre su salud mental, lo que le permitió a Alexis mantener su autorización.

El principal programa del Gobierno para atrapar a alguien como Teixeira es un esfuerzo multimillonario que comenzó en 2018. Ese programa, en gran parte administrado por la Agencia de Seguridad y Contrainteligencia de Defensa (DCSA, por sus sigla en inglés), tiene como objetivo investigar continuamente a los titulares de autorizaciones de seguridad en busca de señales de advertencia periódicamente, cada 5 a 10 años.

Carrie Wibben, exsubdirectora de la DCSA, dijo que las verificaciones de antecedentes incluyen revisiones de alto nivel de las publicaciones en las redes sociales, pero que las búsquedas más invasivas están prohibidas debido a las garantías de privacidad.

“Hay una línea allí que no sé si podemos cruzar en el proceso”, dijo Wibben a CNN.

Aun así, los legisladores, así como los funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, le dijeron a CNN que claramente existe la necesidad de profundizar en los antecedentes de personas como Teixeira, que tienen acceso a los secretos de la nación. Actualmente, las investigaciones de antecedentes se centran en las amenazas de contrainteligencia y la probabilidad de que alguien pueda tener lealtades extranjeras, dijo el ex asesor general de la NSA, Glenn Gerstell.

“En ninguna parte nos enfocamos tanto en el estado físico general, el carácter [o] la confiabilidad”, dijo Gerstell. "Realmente no nos metemos en perfiles psicológicos profundos de nadie que, en este caso particular, haya elegido [a Teixeira]".

Las redes sociales aún son nuevas para el Gobierno

Un funcionario del Pentágono le dijo a CNN que, a pesar del compromiso declarado del departamento con el “monitoreo continuo” del personal, incluso después de haber recibido su autorización, funcionarios de Defensa están limitados en lo que pueden recopilar a nivel nacional sobre personas estadounidenses.

“Las redes sociales son un mundo nuevo que el Gobierno aún no ha logrado controlar”, dijo Brad Moss, un abogado que se especializa en seguridad nacional y leyes de autorización de seguridad. "Por lo general, no se molestan en leer sus cuentas [si es que están abiertas al público] en ausencia de una razón separada e independiente para hacerlo".

Varios funcionarios del Pentágono también dijeron que el incidente de Teixeira subraya la importancia de los esfuerzos de amenazas internas en el Departamento de Defensa, que dependen de los colegas y superiores de un individuo para informar cualquier comportamiento sospechoso.

“Creo que hasta que el personal subalterno comprenda cómo interpretar cómo actúan sus compañeros, los comandantes nunca sabrán si un Teixeira es un extremista”, dijo Goldsmith. “Se presenta de uniforme, va a tener el uniforme limpio, va a saludar, sus mandos no saben nada de Teixeira”.

Los fiscales dijeron que un aviador que sirvió con Teixeira le dijo al FBI, como parte de la investigación de filtraciones, que “Teixeira era muy callado, pero a menudo hablaba de armas. También dijo que creía que sería la primera persona a la que Teixeira dispararía si Teixeira disparara a alguien en el lugar de trabajo”.

No está claro si este colega alguna vez informó sus preocupaciones sobre Teixeira a sus superiores; la investigación aún está examinando si se presentaron quejas sobre Teixeira durante su tiempo en la Guardia Nacional Aérea, dijo un funcionario del Pentágono.

Dos líderes de la unidad de Teixeira fueron suspendidos a medida que avanza la investigación, dijo la Fuerza Aérea este miércoles: el comandante del Escuadrón de Apoyo de Inteligencia 102 y el comandante del destacamento que supervisa el apoyo administrativo. Los dos oficiales también perdieron su acceso a sistemas e información clasificados.