5 cosas que debas saber este 31 de enero: Los peligros para la prensa en Venezuela y las consecuencias del cambio climático en los bebés

El cambio climático tiene una consecuencia poco conocida: provoca estragos a los bebés durante el embarazo. Además: Machu Picchu está listo para recibir a personas en silla de ruedas y te contamos cómo la ola de frío afectará al Super Bowl. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día.

1. Peligros para la prensa en las protestas en Venezuela

Durante un plantón de dos horas este martes, un sector de los venezolanos se manifestaron en contra del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Durante el día, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo expresó a través de su cuenta de Twitter su rechazó ante la “desaparición” de Leonardo Muñoz, fotógrafo colombiano de la agencia EFE, durante su asignación este miércoles en Venezuela mientras cubría las protestas. Trujillo asegura que el cónsul colombiano, así como el encargado de negocios, se encuentran al tanto de la situación. El Gobierno de España dijo que eran cuatro integrantes de un equipo de EFE los que habían sido detenidos y exigió su liberación inmediata. Además, según informó la cuenta de Twitter de la Televisión Nacional de Chile (TVN), un equipo de sus reporteros fueron detenidos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, para luego ser deportados. Jorge Arreaza, ministro de relaciones exteriores de Venezuela, explicó esta situación en su Twitter: “algunos periodistas extranjeros han ingresado al país de forma irregular sin cumplir previamente con la respectiva solicitud del permiso de trabajo en nuestros Consulados. Varios han tratado de acceder al Palacio Presidencial sin acreditación”.

2. ¿Se debe mediar en la crisis de Venezuela?

Los actores políticos han puesto varias opciones sobre la mesa para superar la crisis: la oposición quiere que cese lo que califican como una “usurpación” del cargo por parte de Maduro, quien propone nuevamente el diálogo. Sin embargo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no es tan optimista: asegura que es ridículo plantear una mediación entre las partes y que es hora de redemocratizar el país. Países como México y Uruguay se ofrecen a interceder entre el gobierno y la oposición. Estados Unidos es el principal legitimador de Juan Guaidó –quien el miércoles, además, habló por teléfono con el presidente Trump–, y a él se unieron varias democracias de Europa –España, Francia, Alemania, entre otros– y la mayoría de países en América Latina. China, el acreedor más importante de Venezuela, Rusia y Turquía, además de Bolivia, El Salvador y Nicaragua –en la región– se encuentran entre los que respaldan a Maduro –aquí te contamos el porqué de ese apoyo–.

3. Claves para entender las elecciones en El Salvador

El aspirante a la presidencia por el partido Gran Alianza Por la Unidad Nacional (GANA) Nayib Bukele, podría ser, por primera vez, en los últimos 30 años, un candidato que no compite por los partidos tradicionales como la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y tiene opciones de ganar. Y, además, ha enfocado su campaña en las redes sociales y es fuerte crítico de los medios tradicionales. Conoce otras claves para entender las elecciones presidenciales de este domingo en El Salvador.

4. El cambio climático en el corazón de los bebés

Más consecuencias del cambio climático. El turno es para las mujeres embarazadas y sus bebés: un estudio publicado en la Revista de la Asociación Estadounidense del Corazón descubrió que un mayor número de bebés probablemente nacerá con defectos cardíacos congénitos entre 2025 y 2035 debido a la exposición de sus madres a temperaturas más altas, desencadenadas por el cambio climático, durante el embarazo.

Con base en las proyecciones de datos climáticos, todo Estados Unidos enfrentará temperaturas más altas. Ese cambio climático podría provocar hasta 7.000 casos adicionales de defectos cardíacos congénitos en Estados Unidos durante un período de 11 años, según el estudio.

5. EE.UU. no protege a los niños de los cigarrillos electrónicos

¿Te imaginas a tu hijo adicto a los cigarrillos electrónicos? La Asociación Estadounidense del Pulmón advierte que eso puede ser posible en Estados Unidos si el gobierno no protege a los niños. Lo peor es que no lo está haciendo, de acuerdo con el informe anual número 17 del Estado de Control de Tabaco de la Asociación.

Las críticas más duras están dirigidas a la Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA), que recibió una calificación de “F” por la Asociación, debido a una “falta de acción”, dijo Thomas Carr, uno de los autores del reporte. La inacción, en particular la pasividad de la FDA con respecto al ‘vapeo’, es “poner en riesgo la vida y la salud de los estadounidenses”, dijo Carr, quien observó un “asombroso aumento del 78% entre los estudiantes de secundaria y el uso de cigarrillos electrónicos en 2017-2018”.

A la hora del café

¿Afectará la ola de frío al Super Bowl?

La cancelación de vuelos está afectando principalmente a los aficionados que viajan desde el centro y noreste del país que sufre fuertes heladas y temperaturas extremas.

Machu Picchu, en silla de ruedas

La compañía de viajes Wheel the World desarrolló el primer recorrido en silla de ruedas del icónico sitio en Perú, que se considera una de las maravillas del mundo.

¿Está demasiado delgada Céline Dion?

A la cantante no le importa mucho si crees que ha perdido demasiado peso: “No te molestes. No me tomes una foto… déjame sola”, dijo.

Seis meses de suspensión y US$ 50.000

Esa es la multa que recibió Conor McGregor por la trifulca posterior a su combate con Khabib Nurmagomedov en la velada UFC 229 el 6 de octubre de 2018.

Ariana Grande se equivocó de tatuaje

Para celebrar el lanzamiento de la canción “7 Rings” la cantante se tatuó el nombre del tema en la mano pero en japonés. Sin embargo, algo salió mal…

La cifra del día

Más de 16.000 kilos

El volumen de nuggets de pollo que retiró la compañía Tyson Foods por una posible contaminación con caucho.

La cita del día

“Con Venezuela no te metas. Donald Trump, hands off Venezuela, de inmediati”.

Nicolás Maduro, en un intento por desafiar al presidente Trump en inglés, luego de las sanciones del gobierno de EE.UU. contra Venezuela

Y para terminar…