(CNN) -- Tal y como predijeron los expertos en salud, la combinación de personas no vacunadas y la variante delta del coronavirus, más contagiosa, ha provocado nuevos repuntes del covid-19 en Estados Unidos.En 45 estados, las tasas de casos nuevos de esta última semana son al menos un 10% superiores con respecto a las tasas de la semana anterior, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

En 34 estados, los casos nuevos de la semana pasada son al menos un 50% más altos que los de la semana anterior.

Tan solo tres estados —Maine, Dakota del Sur e Iowa— registran descensos de entre el 10% y el 50%. Las tasas de casos nuevos en Delaware y Arkansas son prácticamente iguales a las de la semana anterior.

La gran mayoría de los casos nuevos de covid-19, las hospitalizaciones y las muertes tienen algo en común: se dan entre personas no vacunadas, dicen los médicos.

Más del 99% de todas las muertes por covid-19 en junio se produjeron entre personas no vacunadas, dijo la Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés). Y las personas más jóvenes están siendo hospitalizadas con covid-19.

Missouri tiene una de las tasas de vacunación más bajas del país y uno de los peores brotes de la variante delta. La situación es tan grave en el estado que Estados Unidos ha desplegado un equipo de refuerzo para ayudar a detener la propagación, que incluye miembros de los CDC y de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias.

El Dr. Howard Jarvis, médico de urgencias de Springfield, dijo que los pacientes con covid-19 que está viendo son más jóvenes que nunca. Y todos los pacientes de covid-19 ingresados en su hospital durante esta oleada no están vacunados.

"Si están lo suficientemente enfermos como para ser admitidos en el hospital, no están vacunados. Ese es el denominador común absoluto entre esos pacientes", dijo.

"Al principio de la pandemia, y ciertamente antes de que tuviéramos las vacunas, veíamos una población de pacientes mucho mayor en el servicio de urgencias y que ingresaban en el hospital", dijo Jarvis.

"En las últimas semanas, hemos visto una población mucho más joven", dijo. "Vemos a mucha gente de 30, 40 y 50 años. Estamos viendo algunos adolescentes y algunos pacientes pediátricos también".

En el condado de Saint Louis, las autoridades dijeron que la tasa de nuevos casos se disparó en un 63% en las últimas dos semanas.

"A nuestras poblaciones no vacunadas está llegando un maremoto", dijo el ejecutivo del condado, Sam Page. "Esta variante se está extendiendo rápidamente, y esta variante tiene la capacidad de devastar a los que están a su paso. Y por eso es tan importante vacunarse ahora".

La elección a la que se enfrentan los estadounidenses no vacunados

Si los estadounidenses no vacunados quieren evitar la variante delta pero no quieren usar mascarillas, la elección es sencilla: vacunarse, dijo el Dr. Jonathan Reiner, profesor de Medicina y Cirugía de la Universidad George Washington.

"No podemos tener las dos cosas. No podemos estar a la vez sin mascarillas y sin vacunar. Eso no funcionará", dijo.

"Tenemos las herramientas para acabar con esto, podemos lograrlo este verano, pero la forma de hacerlo es la vacunación".

Algunos no quieren vacunarse debido a los mitos populares y a la preocupación por las vacunas contra el covid-19.

Y las noticias recientes sobre el síndrome de Guillain-Barré (SGB) han generado cierta preocupación en las redes sociales. Esta afección neurológica se ha registrado en aproximadamente el 0,0008% de las personas que han recibido la vacuna de Johnson & Johnson.

No está claro si esos casos de síndrome de Guillain-Barré fueron consecuencia de la vacuna.

De los 12,8 millones de estadounidenses que han recibido la vacuna contra el covid-19 de Johnson & Johnson, se han notificado unos 100 casos de SGB, según la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés).

"Cada año en Estados Unidos, se estima que entre 3.000 y 6.000 personas desarrollan el SGB", dijo la FDA. "La mayoría de las personas se recuperan totalmente del trastorno".

En Arkansas, que se ha visto muy afectado por la variante delta, el alcalde de Little Rock, Frank Scott Jr., dijo que era muy reacio a vacunarse.

Nunca se había vacunado contra la gripe, dijo el alcalde a CNN el lunes.

Pero después de investigar los datos sobre el covid-19 y las vacunas, cambió de opinión.

"Siendo un hombre negro y entendiendo el experimento Tuskegee y la cantidad de desconfianza que existe en la comunidad negra, así como de la comunidad latina, sentí que definitivamente tenía que liderar el camino para asegurar que todos los residentes salieran y se vacunaran", dijo Scott.

"Hice la investigación y entendí los hechos", dijo el alcalde, que ahora está vacunado. "Es algo serio, y no deberíamos tener que permitir que alguien muera para que realmente nos creamos la investigación y la ciencia".

-- Kendall Lanier, Kaitlin Collins, Amanda Sealy, Lauren Mascarenhas, Deidre McPhillips y Steve Almasy de CNN contribuyeron a este reportaje.