Última hora del Mundial de Qatar 2022, en vivo: noticias y reacciones en directo

"Será como una final", dicen en Argentina antes del duelo ante México

Argentina quiere dejar atrás su sorprendente derrota por 2-1 ante Arabia Saudita este sábado contra México en el Grupo C de la Copa del Mundo, un encuentro que considera absolutamente necesario ganar.

Los argentinos también esperan recuperar su condición de favoritos en el torneo frente a una selección mexicana que no tiene gol.

"Será como una final para nosotros, porque es un partido que puede definir nuestra fe en este Mundial", dijo este viernes en rueda de prensa el delantero Lautaro Martínez.

"Fue un golpe fuerte a nuestra moral (perder con Arabia Saudita) pero somos un grupo fuerte y muy unido".

"Tenemos que estar tranquilos, recuperarnos y pensar en lo que viene. Y lo que viene es México, así que tenemos que concentrarnos en conseguir la victoria como sea".

Lautaro Martínez dijo que Argentina dominó el partido contra los saudíes y no mereció perder, ya que el VAR le anuló tres goles por fuera de juego cercano.

Ahora se enfrentará a la selección mexicana, con pocos goles y lesionada, que ha confirmado el pesimismo previo al torneo en su primer partido, empatando a cero contra Polonia y evitando la derrota solo gracias a una sensacional parada del veterano portero Guillermo Ochoa.

"Somos muy optimistas y creo que perdimos por pequeños detalles, por errores propios. Hemos estudiado a nuestro próximo rival y creo que estamos preparados", dijo Lautaro.

El entrenador Lionel Scaloni dijo que Lionel Messi está en condiciones de jugar a pesar de las informaciones sobre una posible lesión de tobillo y que cree que su equipo tiene lo necesario para recuperarse de la primera derrota.

"Cuando te noquean, tienes que levantarte, y mis jugadores están más que capacitados para hacerlo", dijo Scaloni.

"No vamos a cambiar nuestra forma de jugar por la derrota ante Arabia Saudita. Puedo hacer uno o dos cambios en la selección, pero no en nuestro sistema, eso no está en cuestión".

"Este grupo se dejará todo en el campo para recuperarse de ese duro golpe".