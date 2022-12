Las 5 cosas que debes saber este 9 de diciembre: ¿Habrá un partido Argentina vs. Brasil en semifinales?

La caída al abismo de Pedro Castillo, de maestro rural a expresidente detenido. Celine Dion revela que tiene el "síndrome de la persona rígida", una rara condición neurológica. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. ¿Habrá Argentina vs. Brasil en semifinales?

Este viernes Argentina disputa contra Países Bajos su partido de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, mientras que Brasil se enfrentará a Croacia. Son dos duelos de alto nivel que podrían resultar en una semifinal sudamericana estelar, reedición de la final de la Copa América 2021 que ganó Argentina. Pero primero la albiceleste, que viene de menos a más en el Mundial, debe consolidar su buen juego ante un rival de peso, y Brasil por su parte tiene que ratificar su favoritismo. Sigue la cobertura minuto a minuto aquí.

2. Rusia libera a Brittney Griner

La deportista estadounidense fue intercambiada por el traficante de armas ruso convicto Viktor Bout, en una mediación que fue negociada de forma conjunta entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, dijeron los países en un comunicado.

3. Ucrania pide a EE.UU. bombas de racimo

La petición de bombas de racimo, descrita a CNN por varios funcionarios estadounidenses y ucranianos, es una de las más controvertidas que Ucrania ha hecho a Estados Unidos desde que comenzó la guerra en febrero.

4. La caída al abismo de Pedro Castillo

El exmaestro y líder sindical Pedro Castillo salió a la luz pública para ser elegido en julio de 2021 por un estrecho margen en una segunda vuelta, y fue visto como parte de una “marea rosa” de nuevos líderes de izquierda en América Latina. Ahora tuvo un final humillante para el breve tiempo que el ahora expresidente de Perú estuvo en el cargo.

5. El sheriff de Uvalde tenía información vital que no compartió

A pesar de los más de 30 años de experiencia, de conocer no solo a su propio personal sino a muchos en las estructuras de comando en las múltiples agencias que llegaron a Robb, el sheriff Rubén Nolasco decidió quedarse en una escena del crimen diferente, ya bajo control, mientras que un desastre mucho mayor se iba desarrollando. Cuando finalmente llegó, no se hizo cargo y no se aseguró de que se respondiera a los gritos de ayuda de algunas niñas atrapadas con compañeros y maestros heridos. Exclusiva de CNN.

A la hora del café

Portugal rechaza los informes de que Cristiano Ronaldo amenazó con abandonar el Mundial

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) negó este jueves que el delantero estrella Cristiano Ronaldo haya amenazado con dejar el equipo durante el Mundial de Qatar 2022 después de ser nombrado como suplente contra Suiza a principios de esta semana.

Luis Enrique deja de ser el entrenador de España

La Real Federación Española de Fútbol comunicó este jueves que Luis Enrique dejó de ser el entrenador de la selección de España tras la eliminación en los octavos de final del Mundial de Qatar a manos de Marruecos.

Harry compara a Meghan con Diana y critica el "sesgo inconsciente" de la realeza en un documental de Netflix

El príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, han arremetido contra el "sesgo inconsciente" dentro de la familia real y han defendido su decisión de abandonar la institución, mientras su esperada serie documental de Netflix amenaza con ahondar la división entre la pareja y el Palacio de Buckingham.

Kamala Harris le tomará juramento a Karen Bass como primera mujer alcaldesa de Los Ángeles

La vicepresidenta Kamala Harris juramentará a Karen Bass como la alcaldesa número 43 de Los Ángeles en una ceremonia de toma de posesión el domingo, y será el encuentro de dos mujeres demócratas que han roto barreras en la política.

La FDA autoriza las vacunas actualizadas contra el covid-19 para niños a partir de los seis meses

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó este jueves que las vacunas actualizadas de covid-19 de Moderna y Pfizer/BioNTech para su uso en niños desde los seis meses hasta los cinco años. Las vacunas bivalentes apuntan tanto contra la cepa original como contra las cepas BA.4/5 de omicron.

La cifra del día

US$ 3,33

Los precios de la gasolina en EE.UU. son ahora más bajos que hace un año. El costo medio de un galón de gasolina normal en Estados Unidos es ahora de US$ 3,33, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés). Hace un año costaba US$ 3,34.

La cita del día

"Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causando dificultades cuando camino y no me permite usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrada"

Celine Dion revela que tiene el "síndrome de la persona rígida", una rara condición neurológica.

Y para terminar…

La voz de TikTok corresponde a una persona. Esta es su historia

Detrás de Jessie, la función de narrador de TikTok, está la locutora Kat Callaghan. La mujer comparte cómo es tener su voz adjunta a innumerables videos virales y cómo Jessie se diferencia de otros generadores de voz de inteligencia artificial.