Las 5 cosas que debes saber este 13 de diciembre: Argentina apunta a la gloria mayor

1. Argentina apunta a la gloria mayor

La ‘Scaloneta’ quiere conseguir el campeonato mundial. Su camino a la semifinal ha sido emocionante, y el liderazgo de Messi y el ímpetu del equipo no dejan duda de que es un candidato al título. Este martes se enfrenta a Croacia, subcampeón vigente, que llega a esta instancia avanzando vía penaltis tras dos empates. ¿Cómo se comparan los semifinalistas y cuáles son los favoritos?

2. Declaran el estado de emergencia en Perú, mientras Castillo dice estar secuestrado

El gobierno de Perú declaró este lunes el estado de emergencia en varias de las regiones más convulsionadas del país por manifestaciones que ya dejan al menos cuatro muertos. Entre tanto, el expresidente Pedro Castillo reapareció en redes sociales para solicitar su libertad inmediata tras catalogar de “usurpadora” a la presidenta Dina Boluarte. Con una carta escrita a mano y una serie de mensajes en la red social, Castillo se dirigió al pueblo peruano y dijo que no renunciaría a sus funciones.

Estaciones de televisión son atacadas por manifestantes en Perú 4:17

3. Twitter vuelve a lanzar opción para pagar por la marca azul de verificación

Twitter volvió a lanzar este lunes la opción para que los usuarios que pagan por el servicio de suscripción reciban la codiciada "marca azul de verificación". El relanzamiento ocurre un mes después de que la plataforma tuviera que retirar esta función en medio de una ola de cuentas "verificadas" que se hacían pasar por marcas y usuarios de alto perfil.

¿Por qué Elton John se despide de seguidores en Twitter? 0:47

4. Brittney Griner se recupera en un centro médico militar en Texas

Finalmente de regreso en suelo estadounidense después de casi 10 meses de estar en una prisión en Rusia, la estrella de la WNBA Brittney Griner está pasando un tiempo en un centro médico en Texas antes de regresar a su vida normal.

Así eran los días de Brittney Griner cuando estaba en prisión en Rusia 0:47

5. Científicos estadounidenses logran el tan esperado avance de la fusión nuclear

Por primera vez en la historia, científicos estadounidenses de la Instalación Nacional de Ignición del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, en California, han producido con éxito una reacción de fusión nuclear que ha dado lugar a una ganancia neta de energía,según confirmó a CNN una fuente familiarizada con el proyecto.

Mira este gran avance en fusión nuclear por científicos estadounidenses 1:08

A la hora del café

La Federación española presenta a Luis de la Fuente, sucesor de Luis Enrique

El seleccionador sub-21 respondió a quienes criticaban su falta de experiencia en grandes clubes, señalando sus años dirigiendo a las categorías inferiores de la selección española.

Presentan al nuevo seleccionador de España 3:29

¿En dónde ver las series y películas más nominadas a los Premios Globo de Oro 2023?

Tienes poco menos de un mes para ponerte al corriente con estas producciones y siendo esta la ceremonia que abre la temporada de premios de Hollywood, acá te decimos en dónde y cómo ver las series y películas más nominadas (además de otras que son relevantes).

Las atracciones turísticas que no podrás visitar en 2023

Aunque la mayor parte del mundo está abierto de nuevo y funciona como antes, no todas las atracciones salieron sanas y salvas de la pandemia. Algunas han aprovechado la pausa del turismo para remodelar o mejorar sus infraestructuras, mientras que otras han dicho adiós para siempre.

Por qué editar tu foto de perfil con aplicaciones de inteligencia artificial es peligroso

En las últimas semanas, las redes sociales se inundaron con fotos en anime o rostros dentro de extraños y fantásticos escenarios de ciencia ficción. Pero ¿cuáles son los riesgos que enfrentamos con estas herramientas que recolectan nuestra información?

Los posibles riesgos al usar las aplicaciones que generan imágenes de los rostros con I.A. 3:32

Las palabrotas en diferentes idiomas tienen algo en común

Las palabras más soeces del mundo suelen referirse a algo vulgar o tabú. Hay algo más que tienen en común las palabrotas de todas las lenguas del mundo.

La cifra del día

US$ 6,1 millones

Subastan el enorme cráneo de un Tiranosaurio rex por US$ 6,1 millones.

¿Cuánto pagarías por el cráneo de un Tiranosaurio rex? 0:54

La cita del día

"No me lanzaron a los lobos, me entregaron como alimento para los lobos"

Meghan dice que la entregaron como "alimento para los lobos" y Harry habla de "manipulación institucional" en el nuevo tráiler de su docuserie de Netflix

Reveladoras declaraciones de Meghan sobre la familia real 0:51

Y para terminar...

Mira los mejores videos de TikTok de 2022

Desde una niña a la defensiva hasta una jirafa de chocolate, estos son los mejores videos de TikTok de 2022.